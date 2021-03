El Colegio de Abogados acoge la jura o promesa de siete nuevos colegiados

El Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Almería ha acogido este viernes un nuevo acto de jura o promesa de nuevos colegiados. Uno de los momentos más importantes para la gran familia almeriense de la abogacía, celebrado con el máximo respeto a las medidas contra la Covid-19 y un aforo reducido en el salón de actos de la sede colegial de la calle Álvarez de Castro de la capital almeriense.

El acto, presidido por el decano Juan Luis de Aynat, ha comenzado a la una de la tarde. A diferencia de los tiempos previos a la pandemia, los nuevos colegiados han quedado dispensados de saludar a los miembros de la junta de gobierno y han recogido con su propia mano los tradicionales diplomas que acreditan su colegiación.

En esta ocasión, han jurado o prometido:

-DON CARLOS IBAÑEZ LOPEZ

Madrina: Dª Isabel Piedad Reina Soler

-DON MAIKEL FRANCO NAVARRO

Padrino: D. Francisco Ruano Ferrón

-DOÑA LAURA ISABEL LOPEZ CORTES

Padrino: D. Esteban Giménez Rivadeneyra

-DON MIGUEL MARIA MARTINEZ MOLINA

Padrino: D. Ignacio Martínez Molina (su hermano)

-DON DAVID ROMERO ESCUDERO

Padrino: D. José Ramón Parra Bautista

-DOÑA MARIA TERESA HEREDIA CORTES

Madrina: Dª Isabel María Vázquez Martínez

-DOÑA EMMA VICTORIA RANDLE

Padrino: D. José Ramón Cantalejo Testa

El abogado José Ramón Cantalejo, al ser el que cuenta con el número de colegiación más antiguo de los padrinos de los nuevos colegiados, ha sido el responsable del emblemático discurso con el que se anima a las nuevas incorporaciones del Colegio. “Estáis ejerciendo, habéis cumplido con Hacienda… Ahora lo que hacéis es incorporaros solemnemente. Antiguamente a este acto se le llamaba ‘tomarse como abogado’. Lo primero que os dicen es que tenéis que jurar o prometer. El valor legal es el mismo, pero jurar tiene una connotación religiosa, pones a Dios por testigo, aunque el resultado final es el mismo”, ha dicho.

Para el penalista, lo importante a partir de este momento es “que se asuma el compromiso ético y el cumplimiento de la profesión”. “Lo que más conozco del Colegio, de lo que soy especialista y amante, es de su historia. En 2016 se cumplieron 175 años, siendo la institución posiblemente más antigua de Almería. Ahora se acerca el 180 aniversario y han pasado miles de colegiados, todos con el mismo compromiso: Cumplir con la ley, con el derecho”, ha manifestado.

El abogado ha destacado que los abogados del Colegio han sido siempre “hijos de su tiempo”, dedicándose a otras actividades como la literatura y la política, siendo “probablemente una de las instituciones más vivas y dotada de una especial independencia” de la provincia almeriense. “El Colegio es una institución de la que debéis participar, porque es el único que defiende la profesión de 80.000 maneras”, ha aseverado.

“Veréis qué rápido se pasan los años con el ejercicio de la profesión y lo difícil que es, incluso, dejarla cuando se llega a cierta edad”, ha concluido.

El decano Juan Luis de Aynat ha cerrado el acto haciendo énfasis en esta llamada a la participación en este “cuerpo organizativo” con unos 3.100 miembros, en los que se da una paridad absoluta en el número de sus miembros. “La junta de gobierno, también de manera accidental, sin imponernos normas, ha llegado a esta paridad con absoluta normalidad, sin ninguna ecuación o estrategia”, ha resaltado.

También se ha referido a dos de las prendas que representan a la abogacía, la toga y el birrete. Ha incidido en que en el nuevo estatuto se mantiene la toga como signo de “dignidad”, apuntando que en el antiguo el uso del birrete era “potestativo”. “Los últimos juicios en Almería con birrete casi fueron en los tiempos del caso Almería. Me he permitido anticipar que el birrete puede participar una cursilería pero no lo es, es un símbolo de igualdad del abogado frente al tribunal, al poder llevarlo puesto y no tener que quitarlo y realizar una reverencia”, ha explicado.

Así, ha insistido en que la toga no es sólo un adorno, y dando nuevamente valor al birrete, ha recordado por último que todas las primeras “compañeras” en incorporarse a la profesión en el país “se retrataron con birrete”.