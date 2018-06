Los Coloraos, sueños liberales y contradicciones

T ras realizar narraciones sobre el Conde de Ofalia y su política relacionada a Almería, crucial en aquel 1833 donde se establece la división territorial española y Almería es, y sigue siendo, capital de su Provincia, me enfrento a la narración de hechos que ocurrieron en las costas de Almería, y en otros muchos lugares de las Españas que pueden ser narradas de manera más o menos extensa y en mi caso aportando nuevos datos tras muchos años de investigación en los Archivos de Almería y de nuestra nación, sea Alcalá, el de Palacio Real en Madrid, el de justicia madrileño, el histórico nacional en Madrid, el militar de Segovia.

Agradezco en primer lugar a "El Diario de Almería" el posibilitarme que vean la luz estas páginas de Historia de nuestra tierra… también a mi amigo y eminente Historiador sobre la época de los Coloraos Emilio García Campra, le agradezco las largas conversaciones mantenidas sobre esta cuestión, de vital importancia en la Historia de España y de Almería, que deseamos fielmente esclarecer… El Archivo Histórico Nacional, contiene enorme documentación que en estos años recientes he conseguido analizar… son muchísimas las aportaciones que en breve podrán ser conocidas.

España en fechas de 1824 era una nación invadida por el Ejército Francés mandado por el Duque de Angulema, que por acuerdos de la Santa Alianza y con el beneplácito de Luis XVIII, rey de Francia, penetraron desde el Norte España, con escasa oposición, consiguieron terminar con el sistema constitucional y Régimen Liberal que tras el levantamiento de Cabezas de San Juan de 1820 Rafael Riego logró imponer al Rey Fernando VII.

Tras la invasión de los Cien mil hijos de San Luis, los franceses bloquearon Cádiz, donde se refugiaron líderes liberales que custodiaban al Rey Fernando, la resistencia española liberal ante el invasor francés resultaba imposible, además de existir descontento entre diferentes tropas liberales debido a la superioridad francesa. El Rey Fernando prometía un trato benigno con los liberales al ser trasladado al Campo donde estaban los franceses, el 1 de octubre de 1823 al recobrar la libertad Fernando VII en el Puerto de Santa María, ya mostraba su mirada vengativa hacía los antiguos altos cargos del liberalismo… muchos comprendieron que de concordia y buen entendimiento no habría nada, si represalias y rencores.

Conocemos por Las Memorias de Alcalá Galiano, que los buques franceses que primeramente se acercaron a Cádiz, entre el 2 y 3 de Octubre se retiraron, en cierto modo los militares franceses quisieron aliviar a los vencidos liberales españoles dándoles la posibilidad de poder huir hacia Gibraltar o Tánger, evitando posibles temibles represalias de un rencoroso sistema absolutista, con medidas faltas de clemencia hacia los vencidos. Los franceses, aunque miembros de la Santa Alianza, tenían en su País un sistema cercano al Constitucional, "La Carta Otorgada", deferentes derechos que otorgaba el Rey a los ciudadanos contando con Parlamento y una Cámara de los Pares, eran muy limitados los derechos otorgados al pueblo francés, pero estaba lejano a un total absolutismo como el existente en España o Rusia.

Esas diferencias en la Corte madrileña entre partidarios del partido francés, dar decretos de perdón a los liberales, ser transigentes en cuestiones políticas, precisamente provocan la caída del Conde de Ofalia como Ministro de Estado el 11 de Julio de 1824, también había sido desde diciembre de 1823 Ministro de Gracia y Justicia. Triunfaban en el Gobierno ideas de intransigencia, incluso en apoyarse en Rusia evitando la influencia francesa, por lo cual se nombra como sucesor en el Ministerio de Estado a Cea Bermúdez que fue Embajador en Rusia durante la época de la Guerra de la Independencia. El Conde de Ofalia fue desterrado a Granada y Almería, sucesos interesantes de tratar, precisamente en fechas cercanas al ataque liberal "Colorao" sobre Almería.

He podido seguir la cuestión de los emigrados liberales en Tánger y Gibraltar estudiando la correspondencia de los cónsules españoles, fue importante en Gibraltar la misión del Cónsul don Juan González de Rivas, manifestaba Rivas la diferencia de trato que recibió entre el anterior Gobernador inglés en Gibraltar, Sr. Don, con el posterior, desde noviembre de 1821 Lord Chatham, que se niega a considerar a Rivas como un diplomático, otorgándole el rango de un simple "agente de comercio"… este Gobernador inglés no atendió las duras reclamaciones de Rivas cuando llegó a Gibraltar una corbeta de guerra de Buenos Aires, entonces en Guerra con España, y la nave insurgente se hizo con 100 hombre de la plaza inglesa y aumentó su artillería… con Inglaterra España tenía tratados de paz y amistad, fueron países aliados en la Guerra contra Napoleón, más no eran respetados por el inglés (legajo Estado, 5625, Archivo Histórico Nacional), desgraciadamente para los españoles, acogerían los ingleses a numerosas naves argentinas y sobre todo colombianas.

El Gobierno de Fernando VII intenta controlar y expulsar de lugares cercanos a emigrados liberales, para evitar ataques a costas españolas

Gibraltar, que entonces era una ciudad de unos 25.000 habitantes, en meses finales de 1824, según informes de González de Rivas, tenía 674 emigrados en la Bahía, vivían en barcazas, barcos, otros 589 emigrados españoles habitaban en la ciudad. Los emigrados políticos en la bahía eran imposibles de controlar, estaba obsesionado el Rey Fernando por seguir apresar a los que habían sido Ministros o cabecilla liberales en el trienio Liberal, hubo considerables políticos huidos en Gibraltar, Alcalá Galiano, Argüelles, José Romero, Manuel y Vicente Beltrán de Lis , el Capitán General de Andalucía al Secretario de Estado envía una lista de unos 200 políticos liberales, sobre sus oficios y cargos son difíciles de concretar, muchos mienten afirmando haber sido diputados en Cortes, para conseguir mejor trato de las autoridades británicas - comunicación del 1-XI-1823 y contenida en legajo de estado 5625 en AHN de Madrid- , entre ellos destaco al Capitán de Infantería Carlos Hoyos, que murió en Almería tras el trágico desembarco y fusilamiento de mártires liberales en nuestra ciudad, mucho he podido estudiar sobre este valeroso Capitán, de expondré en próximos capítulos. También aparecen numerosos González, algunos de ellos perdieron la vida en Almería en 1824.

Peñón de Gibraltar y Bahía de Cádiz.