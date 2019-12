La Comisión Europea ve "aceptables" los "niveles de contaminación con plutonio" en Palomares

La Comisión Europea (CE) considera que los "niveles de contaminación con plutonio" del "aire, el agua, el suelo y los productos agrícolas" en la pedanía de Palomares, en Cuevas del Almanzora son "aceptables" y que España ha realizado una "puesta en práctica efectiva" de "todas las recomendaciones" que se le hicieron hace nueve años "excepto la rehabilitación del terreno", pendiente de la celebración de un acuerdo vinculante con Estados Unidos.

Así se desprende de las conclusiones iniciales alcanzadas por los integrantes de la misión de verificación que cursó visita a la zona en el mes de junio para comprobar 'in situ' si se habían puesto en práctica las recomendaciones que Bruselas efectuó en 2010 tras otra misión y para "una adecuada gestión y limpieza" del área de 40 hectáreas bajo vigilancia radiológica.

La CE también se pronuncia respecto a los contenedores en los que el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas ha reconocido se almacenan seis toneladas de material radioactivo que se han estado enviando a la zona desde desde 2011 y no considera que "afecten a la situación existente de exposición" radiológica en Palomares.

Tanto posibles irregularidades en torno a estos traslados como la "inacción" del Gobierno son objeto de un procedimiento contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional en la que Ecologistas en Acción solicita, en última instancia, que se obligue al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que fije plazo para la ejecución del Plan de Rehabilitación para la zona aprobado en 2010.

En su respuesta a una petición elevada a la comisión por el colectivo conservacionista, la CE informa del equipo que se desplazó hasta Palomares el pasado mes de junio "verificó" las instalaciones de seguimiento de radioactividad dentro y fuera de los emplazamientos, las restricciones de acceso, las medidas sobre información pública y los laboratorios asociados gestionados por el Ciemat.

"Las actividades de verificación mostraron que las instalaciones necesitan llevar a cabo un seguimiento continúo de los niveles de contaminación con plutonio del aire, el agua, el suelo y los productos agrícolas en el lugar de accidente en Palomares", explica para remarcar que "estos niveles son aceptables y que las instalaciones están operativas y funcionan de manera eficiente".

El escrito informa, asimismo, de que la misión también verificó la puesta en marcha "efectiva" de las recomendaciones efectuadas en 2010 y comprobó que "todas se habían llevado a cabo" si bien no la "recomendación relativa a la rehabilitación del terreno contaminado" ya que, según matiza, "está pendiente de la celebración de un acuerdo vinculante con los EEUU".

En este sentido, en el marco del procedimiento ante la Audiencia Nacional, la Abogacía del Estado ha admitido la "imposibilidad" tanto de poner en marcha "actualmente" la rehabilitación de los terrenos contaminados como de "fijar un plazo" para la ejecución del plan ya que éste tiene carácter "preliminar".

Ha reconocido que la "ayuda" de EEUU para la gestión de los residuos radiactivos generados por la restauración de terrenos contaminados es de "importancia primordial para dar solución definitiva a este problema", ya que España "no tiene instalaciones para el almacenamiento definitivo de estos materiales contaminados con plutonio".

Ha afirmado, asimismo, que con la expropiación de tierras y el vallado que acota las 40 hectáreas bajo vigilancia se "garantiza que actualmente no se supera la dosis" legal y que la actividad radiactiva en el exterior del vallado "tiene valores de concentración que no ha requerido establecer restricciones ya que su impacto radiológico no se considera significativo".

España deberá informar antes de 2020 sobre los "progresos"

La CE avanza, asimismo, que el equipo realizó algunas recomendaciones y sugerencias aunque no precisa cuáles a la espera de la redacción del informe completo. Sí revela, en cambio, que pedirá a España que "presente antes de finales de 2020" un informe de los "progresos realizados" para la neutralización de la contaminación.

En concreto, el informe deberá especificar "cómo se han aplicado las recomendaciones del equipo de verificación" y "cualquier cambio significativo en los sistemas de seguimiento establecidos". "La Comisión se basará en el mencionado informe para considerar la necesidad de llevar a cabo una verificación de seguimiento en España", señala.

Por otro lado, para Bruselas, en contra de lo que sostienen desde Ecologistas en Acción tanto en Europa como ante la Audiencia Nacional, los contenedores objeto de la polémica "no almacenan residuos, sino que se utilizan para almacenar muestras y contienen muestras ambientales antiguas que se extrajeron" de los suelos de Palomares.

Subraya que la misión de verificación "investigó" el almacén de muestras en el laboratorio del Ciemat en Madrid y que concluyó que "esos contenedores son parte del almacén principal" donde se "han devuelto el resto de las muestras del terreno de Palomares". "La Comisión no considera que estos contenedores de almacenamiento afecten a la situación existente de exposición en Palomares", finaliza.

Ecologistas en Acción pidió en marzo a la CE que el transporte de material, que se hizo público a finales de 2018 y que fue reconocido a posteriori por el Ciemat, fuera incluido entre las tareas a realizar por la misión de verificación de la Eurocámara.

El escrito dirigido a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo indicaba que el transporte "clandestino" de un total de 156 cajas con 1.466 kilos de material radioactivo es un "nuevo suma y sigue en una tropelía que afecta a los pilares de la economía de la zona, basada en la agricultura y en el turismo, y, lo más grave, es que afecta a la ya maltrecha dignidad de lo palomareños". Así, solicitaba que "inspeccione, investigue y haga público" el inventario del contenido de esos contenedores, su caracterización radiológica y actividad total.

El colectivo, impulsor de la queja que dio lugar a que la Eurocámara se implicase en la situación de Palomares, pidió también que "constate si se han incumplido o no" los requisitos que marca la legislación europea en su almacenamiento y transporte, y que interpelase al Gobierno sobre "cuándo tiene previsto emprender la descontaminación unilateral de la zona según los criterios radiológicos establecidos en el Plan de Rehabilitación de 2010".