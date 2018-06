Concentración por la libertad de La Manada

Cientos de personas han vuelto a congregarse en la plaza del Educador de Almería para gritar "no es no" y evidenciar su indignación y rechazo con la decisión judicial que ha permitido que esta tarde hayan quedado en libertad los cinco miembros de La Manada. La concentración fue convocada por la Plataforma de Acción Feminista de Almería y la Asamblea Feminista 8M de Almería y comenzó a las ocho de la tarde de ayer desarrollándose sin incidentes, a excepción de los reproches a un ciudadano que ha culpado de lo ocurrido en Navarra a la víctima de La Manada. Le gritaron "fuera de mi vista, ¿dónde está el machista?. "Las mujeres hemos salido otra vez a la calle y nos volverán a seguir viendo en las calles porque esto ha sido también un atentado de la justicia hacia nuestra libertad. ¿Quién nos protege si la justicia no nos protege?", afirmó a EFE Mar Verdejo, de la Asamblea Feminista 8M Almería.