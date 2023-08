“Concibo la política como una vocación de servicio al ciudadano”

Si la cara es el espejo del alma, la sonrisa que aflora permanentemente en los labios de Margarita debe reflejarse en ellos; y si nos transmite una imagen de alegría, de felicidad, de optimismo en su rostro las mismas sensaciones debe albergar en su espíritu. La bauticé como ‘la concejala de la eterna sonrisa’ y ahora se ha ido con ella a la Junta.

–Como San Indalecio, llegaste a España en Pechina...

–¡Ja, ja, ja! Bueno, no exactamente. Yo nací en la Bola Azul pero mis padres vivían en Pechina y allí pasé mi infancia y mi juventud. Yo hacía de todo: tocaba la bandurria, el piano, bailaba, jugaba al balonmano... En los pueblos hay tiempo de sobra y todas éramos amigas. Especialmente recuerdo a Marián Vazquez y Mª Mar Góngora que éramos las tres inseparables.

–Pero no había instituto y te vas a la Universidad Laboral.

–Pues sí, casi todos los jóvenes de Pechina iban al Alborán pero yo preferí el actual instituto Sol de Portocarrero. Todos los días íbamos y veníamos en el autobús y perdíamos mucho tiempo. Allí maduré e hice muchas amistades Recuerdo con especial cariño a Rosi, de Laujar, que murió.

"Fui cuatro años concejala de Sostenibilidad Ambiental y desde julio estoy en la Junta de secretaria de AGAPA”

–Pero tú seguías muy vinculada a tu pueblo.

–Sí, era catequista, pertenecía a un grupo musical que estábamos en el PACA de la Diputación y actuábamos por la provincia. Incluso nos unimos a la rondalla de la Universidad e hicimos actuaciones por media Europa.

–Estudias Ciencia Ambientales, carrera recién implantada.

–Al menos en nuestra Universidad. No se le veía una salida laboral clara y la gente era remisa a estudiarla. Me inscribí en un Plan de Formación y, recién acabada, entré a hacer prácticas en Jarquil. Estuve tres años y colaboré en la redacción de las normas de gestión medioambiental. Allí conocí a Andrés, mi marido.

–Pero eres de espíritu inquieto y creaste tu propia empresa.

–Sí, fue en 2009. La llamé Ecoeq, de Ecoequilibrio. Nos dedicábamos a la correcta conservación medioambiental sin por ello frenar el desarrollo humano. Montamos una comercializadora de electricidad y ‘vendíamos luz’. Suena extraño, ¿Verdad? Pues teníamos muchos clientes, entre ellos todas la Cajas Rurales de España. Me metí en Asempal y me eligieron presidenta de Almur.

–Y la política llamó a tu puerta...

–Tuve varias reuniones con Ramón Fdez. Pacheco y me nominó para elaborar el PlanEstratégico de Almería 2020-30. Me comprometí cada vez más y me propuso ir en las listas electorales de 2019. Yo jamás había tenido interés por la política pero me encontré la tercera de la lista. Como siempre he tenido vocación de servicio a los ciudadanos, vi que podía encajar bien... y acepté.

"Tras hacer un Máster de Ingeniería Ambiental, monté una empresa para ‘vender luz’: Ecoeq(uilibrio)”

–’Concejala de Sostenibilidad Ambiental’; suena bien eso.

–¡Tú no sabes el trabajo que tenía! Era responsable de limpieza, recogida de residuos, la planta de basura, el ciclo del agua, las desaladoras y depuradoras, parques, jardines, iluminación, animales y seguro que olvido algo (ja, ja, ja). Me ilusionaba poder trabajar para los almerienses y desde el principio lo tomé con mucha ilusión

–Pero hubo obstáculos...

–Dos terribles: la lluvia de barro que dejó Almería entera marrón; y, sobre todo, la palmera que cayó en Avda. Cabo de Gata y mató a dos personas. Fue terrible, estuve varias noches sin dormir.

–Hablando de palmeras...

–¡Sé lo que me vas a decir! Que en tu instituto me llaman palmericida porque tuvimos que cortar una palmera centenaria pero no había más remedio; estaba muy viejecica y enferma y era un peligro.

–Se nos agota el espacio para hablar de tu actual trabajo.

–Bueno, desde hace un mes estoy en Sevilla como secretaria general del Consorcio Agrícola , AGAPA. Paso allí 4 ó 5 días de la semana pero mis tres hijos y mi marido lo entienden bien. Mi felicidad es estar el finde tranquila en nuestro cortijo de Pechina.