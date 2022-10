Concluye el rodaje de la serie ‘Entre tierras’ con Megan Montaner en Las Salinas

El rodaje de la serie Entre Tierras en la provincia de Almería concluyó ayer viernes en Las Salinas de Cabo de Gata. Esta ficción, que se emitirá en el prime time de Antena 3 está protagonizada por Megan Montaner.

Entre Tierras, que contará con 10 capítulos de 50 minutos de duración, es un drama emocional ambientado en la España de los años sesenta donde una heroína anónima será capaz de dejar atrás sus propios sueños y abandonar sus aspiraciones sacrificándose por su familia.

Unax Ugalde acompaña a Megan Montaner al frente de un reparto en el que también están el veterano actor Juanjo Puigcorbé, Carlos Serrano, Begoña Maestre, Llorenç Gonzalez, Inma Cuevas, Belén Écija, Magdalena Tejado, Mateo Medina, Clara Garrido, Martín Abelló Sevillano, Inma Pérez-Quirós, Gonzalo Kindelán y Malena Gutiérrez, entre otros.

Entre Tierras es una producción de Atresmedia TV en colaboración con Boomerang TV. Montse García y Luis Santamaría son los productores ejecutivos de esta ficción del sello Series Atresmedia. Lucía Alonso-Allende y Humberto Miró son co-productores ejecutivos. Entre Tierras está dirigida por Humberto Miró, María Togores y Pablo Guerrero.

El equipo de guionistas está formado por Susana López Rubio, Juan Beiro y Joaquín Santamaría, con Raquel Busca como analista de guion. Al frente de la dirección de Arte estará Paco Redondo. Antonio González como director de fotografía, Montse Sancho en diseño de vestuario y Eva Martínez y Jesús Gil a los mandos de Maquillaje y Peluquería.

La serie cuenta como María (Megan Montaner), una mujer andaluza dedicada a cuidar de su familia desde que murió su padre, decide sacrificarse por los suyos y acepta casarse con un terrateniente manchego que viene a su pueblo buscando esposa, a cambio de asegurarse el bienestar y el futuro de su madre y hermanos.

Deja atrás su tierra, su familia y la promesa de un amor, que prometió volver de Alemania para casarse, pero ha pasado años sin noticias, tiene más de treinta y ha perdido la esperanza de su vuelta. Lo que María ignora es que la boda que se celebra entre ella y el maduro terrateniente es por poderes y con quien de verdad se está casando es con Manuel (Unax Ugalde), el único sobrino de Ramón (Juanjo Puigcorbé), que en ese momento desconoce la trampa que su tío le ha tendido. En La Mancha se enfrenta a una tierra distinta, al rechazo inicial de campesinos y jornaleras que miran con reservas a la nueva esposa del señorito, pero sobre todo deberá enfrentarse a Manuel, un marido atormentado. Antes de que lleguen a consumar el matrimonio, regresa José (Carlos Serrano), el novio emigrado que viene dispuesto a todo por recuperarla.

Juanjo Puigcorbé

El actor Juanjo Puigcorbé que participa en la serie Entre tierras recuerda que hace 40 años descubrió Almería en un viaje que hizo por Andalucía. “Recorrí Cabo de Gata y luego volví a la zona de Garrucha y luego a Agua Amarga”. En esta serie, Puigcorbé explica su papel. “Soy Don Ramón, un personaje muy curioso, y viene aquí a buscar una novia para su sobrino. Es una persona muy severa, y un personaje que al final le vas cogiendo cariño, porque es muy cascarrabias”. El veterano actor llevaba tres años alejado de la profesión tras estar otros cuatro años dedicado a la política. “Cuando leí el guión no tuve dudas, porque me hizo ilusión que me ofrecieran este papel después de tanto tiempo. Estoy encantado con los actores y con todo el equipo. Estoy feliz”. En cuanto a su etapa política, Juanjo Puigcorbé reconoce que “es un mundo muy navajero, y no lo entendía, y estaba fuera de mi experiencia. Todos hemos vivido malos momentos, pero esto no lo había visto nunca. Cuando acabé esa etapa me alejé mucho, no era lo mío”.