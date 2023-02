Condenado en Almería por coaccionar a su expareja para que le diese una "segunda oportunidad"

Una juez de Almería ha condenado a tres meses de prisión a un hombre que coaccionó a su expareja para que le diese una "segunda oportunidad", de forma que le remitió mensajes de 'WhatsApp' y correos electrónicos, además de llamarla y publicar en su Facebook, con comentarios para "ofenderla" o "amedrentarla".

La sentencia, dictada por conformidad, declara probado que el acusado mantuvo una relación sentimental con la víctima durante siete años, hasta que se produjo la ruptura de la misma en febrero de 2019.

Al "no aceptar" la separación y para privar de la "tranquilidad y sosiego" a la mujer, comenzó a llamar a sus familiares y amigos. Además, mandó a la perjudicada "numerosos mensajes" a través del servicio de mensajería 'WhatsApp'.

De esta forma, y con "ánimo de ofenderla", le decía que era "una guarra" o una "zorra", así como una "muerta de hambre".

En paralelo a esto, el hombre remitió a la víctima varios correos electrónicos los días 3, 12, 27 y 28 de mayo, en los que le manifestaba que era una "estúpida arrogante", una "mierda de persona" y que sólo era "culpable de estar locamente enamorado" de ella.

En dichos correos, también instaba a la víctima a que lo llamase para darle una "segunda oportunidad".

A su vez, el acusado publicó comentarios "denigratorios y humillantes en la red social Facebook", y la llamó por teléfono para "amedrentarla" asegurando que "tarde o temprano" se iba a ver con él porque sabía dónde vivía ella y la iba a sacar de su casa "con una palmada en el culo".

El relato de hechos añade que la tramitación de la causa ha sufrido una "dilación extraordinaria e indebida no imputable al acusado", lo que se ha tenido en cuenta como atenuante, además de su "confesión tardía", para fijar una pena de tres meses por un delito de coacciones en el ámbito de la violencia sobre la mujer".

Además, por este mismo delito se le impone una orden de alejamiento de 500 metros y la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio durante dos años.

No obstante, la juez ha acordado la suspensión de la pena de cárcel durante un plazo de dos años, a condición de que no vuelva a delinquir en este periodo y participe en programas formativos, culturales o de educación de igualdad de trato y no discriminación.