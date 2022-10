Condenado por golpear a su pareja, embarazada de ocho semanas

Una juez de Almería ha impuesto una pena de dos años de prisión a un hombre que reconoció durante su juicio que golpeó a su pareja, que se encontraba embarazada de ocho semanas cuando se produjo la agresión.

La sentencia, dictada por conformidad y a la que ha tenido acceso EFE, señala que el acusado convivía con la víctima, con la que en ese momento tenía una relación sentimental, en una vivienda de una localidad del Poniente almeriense.

Según el fallo, sobre las 22:15 horas del pasado 7 de febrero, cuando ambos se encontraban en este domicilio, se inició una discusión entre la pareja.

A pesar de que la mujer se encontraba embarazada de ocho semanas, durante la riña el acusado le propinó "múltiples goles" con el "ánimo de menoscabar la integridad física" de la mujer.

La víctima sufrió lesiones de diferente tipo y precisó de analgésicos, controles de ginecología, y seguimiento de un traumatólogo y un otorrino; por lo que pasó por 30 días con "pérdida de calidad de vida, 23 de ellos con carácter moderado y siete con carácter grave".

La sentencia precisa que el acusado se haya privado de libertad desde ese mismo día, así como que ingresó en prisión provisional dos días más tarde por orden judicial.

Por todo ello, el hombre ha sido condenado a dos años de prisión por un delito de lesiones, por el que también se le impone la prohibición de comunicarse o aproximarse a menos de 200 metros de la víctima durante cuatro años.

Por último, la juez le impone el pago de una indemnización de 1.900 euros a la víctima.

No obstante, se ha acordado la suspensión de la pena de prisión durante el plazo de tres años, a condición de que no vuelva a delinquir en este periodo y abone la citada indemnización, y además participe en programas formativos, culturales o de educación de igualdad de trato y no discriminación.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.