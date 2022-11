Condenado a 11 años y medio por matar a puñaladas a un compatriota en Cuevas

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería ha impuesto una pena de 11 años y medio de prisión al hombre al que un jurado popular declaró culpable del homicidio a puñaladas de un compatriota en Cuevas del Almanzora.

El fallo rubricado por el magistrado Luis Durbán hace suyo el relato de hechos que declaró probado que jurado, que señala cómo sobre las 14:45 horas del 16 de diciembre de 2020 se produjo una discusión entre el acusado y la víctima en la calle Calvario del Castillo Román.

“En ese contexto el acusado golpeó con un objeto contundente y clavó un cuchillo (a la víctima), guiado por el ánimo de menoscabar su integridad física y sin importarle acabar con su vida”, señala la sentencia.

A consecuencia de esto, el agredido sufrió siete heridas incisas, entre ellas una de 2,5 cm de longitud aque penetró en la cavidad torácica a través del 3º y 4º espacio intercostal izquierdo, justo en la inserción esternal, que resultó “mortal de necesidad”. También recibió otra puñalada que fue de “riesgo vital” al tocar uno de sus pulmones.

A causa de la herida principal, el agredido murió debido a un “shock cardiogénico / taponamiento cardíaco, por herida cardíaca por arma blanca”.

Sin embargo, el jurado no consideró acreditado que el acusado se encontrase bajo los efectos de sustancias estupefacientes cuando se produjeron los hechos.

La sentencia incide en que la discusión en la que se produjo la muerte fue acreditada por hasta tres testigos, así como que dos policías locales indicaron durante la vista oral que el propio acusado les confesó que había sido el autor de los hechos.

Los agentes relataron en el plenario que, al llegar al lugar donde estaba tendido el fallecido, una persona les señaló desde un edificio cercano al acusado, que estaba sentado a unos 100 metros fumando. Lo llamaron y el acusado se acercó a ellos “tranquilamente, diciendo que había sido él quien lo había matado”.

Estos agentes añadieron que el hombre aseguró en español -a pesar de ser natural de Gambia- que “todo había obedecido a una discusión que derivó en un forcejeo”, y añadieron que éste tenía la ropa y los zapatos manchados de sangre, y también presentaba un golpe en un brazo.

Además, el acusado reiteró su confesión de los hechos ante la médico forense, cuando fue sometido a examen para valorar su imputabilidad y “narró de manera espontánea” lo acontecido.

"He matado a un amigo, fui a coger basura para comer, quería dormir a las quince horas y hasta las veinte horas porque por la noche no duermo bien, amigo se pone a gritar, a mi me molesta, y comenzaron una discusión”, apuntó esta médico en la vista.

Según abundó la forense, el acusado le manifestó que el fallecido le dijo “hoy te mato” e insultó a su padre y a su madre, que cogió un palo y lo golpeó, por lo que puso el brazo izquierdo para protegerse, cogió una piedra y le golpeó al fallecido en el ojo, y con otra piedra en el tórax, tras lo que cogió un cuchillo y se lo clavó cinco veces.