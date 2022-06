“En el Congreso de Miami estuve con doctores de la NBA y otras eminencias”

Los achaques de la edad no perdonan y, debido a ellos, conocí al Dr. Ríos. Que si el pie, que si la rodilla, que si el codo... Bastaba una visita y que me clavara una de sus temibles agujas para que, en gran parte por su sapiencia y también por el pavor que me infunden los pinchazos, sanara en un par de días.

–Médico desde la cuna...

–Sí, siempre he quedo ser médico. Mi abuela Ana siempre estaba mal de las piernas, casi no podía andar, y yo le decía desde niño: “Abuela, cuando yo sea médico te curaré”. Estudié Medicina en Granada pero por desgracia no llegué a tiempo para sanarla.

"Desde siempre he querido ser médico pero traumatólogo lo fui por una anécdota surgida en la boda de un amigo"

–Una semana de estudios y ya tenías clientes...

–¡Ja, ja, ja! Un amigo llegó un día a mi casa con una radiografía del brazo para que le dijera qué tenía. La miré y dije que no lo sabía. Me miró con cara de decepción y me dijo: “Pero ¿no estudias Medicina?”. Una semana llevaba yo en la Facultad...

–Sacas el MIR y a Traumatología con anécdota incluida.

–Mira, nunca quise ser Traumatólogo porque no guardaba buenos recuerdos de los profesores que la impartían. Pero poco antes de elegir plaza, fui a la boda de un amigo y hubo un accidente. Un invitado, ya médico, atendió a los heridos de una forma tan resolutiva que me dije: “Quiero ser Traumatólogo”; y eso elegí.

–Ingresas en la Seguridad Social pero eso no era lo tuyo.

–Estuve en ella hasta 2008 pero aquello no era el tipo de Medicina que yo deseaba ejercer. Llegué a posar 100kg. de estar siempre sentado. Al dejarla, tenía más tiempo libre e iba al gimnasio. Me decanté por los maratones y observo que soy mejor médico desde que corro, con la adrenalina controlada y duermo mejor. Eso sí, el tema se me ha ido de las manos y, de correr unos km., he pasado a hacer 18 maratones y 3 ironman. A mis 50 años...

"En Miami fui ponente en el congreso más importante a nivel mundial de Medicina Regenerativa”

–Esa pérdida de peso te causó algún que otro... equívoco.

–¡Ja, ja, ja! Un paciente vino a mi consulta tras bastante tiempo sin verlo, y yo había adelgazado 20 kg. El hombre se paró en la puerta y dijo: “Usted no es el doctor Ríos. Él era más grandote. Seguro que quien me operó era su padre”. Cuando le hablé, reconoció mi voz y me dijo: “¿Es que está usted enfermo que se ha quedado tan estropeado?”

–Y la semana pasada, en Miami...

–Pues sí, pero no de vacaciones. Asistí al Congreso de Medicina Regenerativa más importante a nivel mundial. Yo llevaba un trabajo sobre una técnica que he inventado para tratar el dolor por artrosis. Antes se hacía en quirófano con anestesia general pero gracias a mi técnica ahora se puede hacer en la consulta, como quien va al dentista. Algunos colegas me esperaron al final para que los invitara a venir a Almería y explicarles el proceso in situ y detenidamente.

–De entrada ya te emocionaste.

–Es que en la primera imagen salió mi nombre, Dr. Ríos Luna, de Almería (España). Se me hizo un nudo en la garganta al ver que en nuestra tierra se puede llegar al máximo si hay ganas de mejorar e ilusión por hacerlo. Que conste que estaba entre doctores de la NBA y otras eminencias norteamericanas y quedaron asombrados de los que se investiga en Almería, en España.

–Pues queda nada de espacio para hablar de tus libros...

–A raíz de mi pérdida de peso, algunos amigos me animaron a escribirlo en un libro y así surgió ‘Del sillón a la maratón’. Luego me animé con otros cuatro más y mis colaboraciones semanales en el Diario de Almería. Eso sí, todo ello con un fin benéfico.