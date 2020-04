Consejeros de belleza 2.0 para seguir radiantes

"En esos momentos bajos en casa, cuando te sientes decaído, acudir siempre al labial rojo, porque te dará un subidón al estado anímico y una potencia brutal”, aconseja Inma Jiménez, referente almeriense de un sector de la estética cuyos profesionales han cambiado, desde que se decretó el estado de alarma por el coronavirus, sus centros y salones por las redes sociales para mantener el vínculo con sus clientes de una forma telemática. Los directos en Instagram se han convertido en su nueva herramienta de difusión y atención, donde hablan sobre trucos de belleza, tendencias, productos, cómo cuidar la piel y el cabello e incluso enseñan como dar un beneficioso masaje facial para reducir la ansiedad provocada por el encierro de la cuarentena.

Derriban ese falso mito de que estar en casa no nos obliga a seguir cuidados y arreglados

"Nos adaptamos a lo que estamos viviendo ahora. Me está ayudando mucho, porque hace que me sienta activa y es importante que mantengamos ese vínculo con ellas. Además, te sientes bien porque sirves de ayuda en estos momentos a la gente", comenta Jiménez, consejera de belleza de Perfumería Júlia y embajadora de Chanel Beauty, que recuerda que "en el primer vídeo tuve mucha audiencia, un montón de comentarios, y he visto que eso servía de ayuda y ahora estoy generando más contenidos". La artista maquilladora, que ahora aporta sus tips a través de una pantalla, desde su perfil @inmajimenezconjmakeup, admite que, "aunque llegas a tener más estrés que antes, porque recibes muchos mensajes, las redes sociales nos han abierto una ventana para no perder el contacto con nuestros clientes". Destaca que ahora es clave "no perder la rutina de cuidados, mantener una buena higiene y la limpieza. No por haber estado todo el día en casa va a llegar la noche y no me voy a limpiar la piel. Hay que hacerlo día y noche, sobre todo antes de acostarnos. Incorporaría una mascarilla más de dos veces en semana, porque ahora, también por el estado anímico, hay más casos de piel deshidratada, porque aunque no nos de el sol, el estrés por estar bajos de ánimo hace que la piel se quede más apagada. Hay que. Aprovechar este tiempo para cuidarnos pies y manos, hacernos más exfoliantes, usar los parches...".

El estilista Tonylo García se ha convertido en otro buen consejeros 2.0 durante esta crisis sanitaria. "No solamente estamos ayudando a personas que puedan estar aburridas en su casas, también a profesionales que quieren mejorar alguna técnica o que no conocen ciertos productos". Su perfil de Instagram, @tonylogarcia, ha ganado nuevos seguidores desde que participó en vídeos junto a Jiménez o @franleonardoymariateresa (fotógrafos pioneros en Almería en hacer directos con profesionales relacionados con las bodas), por lo que destaca que "estoy haciendo clientes nuevos, he recibido mensajes de personas que me dicen que tras ver los directos he sido todo un descubrimiento y que me visitarán cuando pase todo esto". Con salón propio desde 2017 (Tonylo García Hair Room & Makeup), recomienda para estos días de confinamiento "que no se pongan nada de supermercado (referente al color), porque contienen pigmentos demasiado agresivos y dificultan luego el arreglo en el salón, tener un buen champú, una buena hidratación y un buen aceite, además de evitar acostarse con el pelo mojado y hacerse coletas y, sobre todo, aunque no creo que la gente se esté haciendo grandes peinados para estar en casa, no meterse la tijera".

Gran éxito están teniendo también los directos de @miriammoratacentroestetica, que muestra en sus contenidos, entre otras muchas cosas, como hacerse automasajes faciales. "Te puedes masajear tú mismo la cabeza, hacer que la sangre fluya mejor, para acabar con el dolor de cabeza, de cuello o la tensión ocular. El masaje es tu mejor aliado contra la ansiedad. Los beneficios del facial son asombrosos, descargan la vista después de todo el día ante una pantalla", afirma Míriam Morata, que no duda en reconocer que "el no tener contacto directo con mis clientes se me hace difícil, puesto que mi trabajo es de contacto. Necesito poner la mano encima de sus pieles y fundirme con ellas. Es una conexión. Ahora trato de hacer contenido de calidad para ayudarles desde la distancia a que cuiden sus pieles todo lo posible". Al igual que Jiménez y Tonylo, Morata es otra de las muchas profesionales del sector de la belleza y el bienestar que durante esta cuarentena está derribando el falso mito de que el estar en casa no hace necesario mantener un cuidado diario.

"Ahora más que nunca debemos proteger y cuidar nuestra piel, porque estamos expuestos a la luz azul que emiten nuestras pantallas y todo el día estamos delante de ellas y no consumir vitamina D lleva a la piel a un estrés que requiere de mucho cuidado, también a su envejecimiento prematuro. Yo aconsejo usar pantalla solar en estas fechas, porque además de la luz azul protege también por ejemplo del tabaco, para quienes fumen. Estar tanto tiempo encerrados nos crea estrés, insomnio, puede provocar alteraciones en la piel, bolsas en el contorno de ojos, granitos desencadenados por el sistema nervioso… La piel es el órgano más extenso del cuerpo humano, a través de él afloran todos los estados internos del cuerpo", asegura Morata.