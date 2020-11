El coronavirus ha vuelto ha entrar en una de las residencias de mayores de la provincia de Almería. El alcalde de Vélez-Rubio, Miguel Martínez-Carlón, ha informado de que existe un brote en la Residencia Comarcal de Personas Mayores de Vélez-Rubio (Recopema) que afecta a doce de los usuarios.

A través del perfil en Facebook del Ayuntamiento, el regidor ha señalado que, no obstante, no hay ningún trabajador que haya dado positivo a los test, hasta el momento. No es la primera vez que esta residencia sufre el impacto de la COVID-19, pues ya en el mes de junio cuatro de los profesionales sanitariosdel geriátrico tuvieron que ser aislados en sus respectivos domicilios después de que una de las residentes diera positivo en una prueba PCR, siendo trasladada al Hospital de La Inmaculada de Huércal-Overa.

"Se siguen estrictamente los protocolos epidemiológicos fijados por la Consejería de Salud", recalca el presidente de la Corporación de Vélez-Rubio. Por ello, ha trasladado a sus vecinos que " tenemos que seguir insistentes, sin bajar la guardia en ningún momento y cumplir fielmente como hasta ahora las recomendaciones sanitarias".

Y es que el municipio ya casi había dejado atrás los brotes que le hicieron tener una altísima incidencia hace unas semanas y que motivó que el Comité Territorial de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto decidiera hacer un cribado de test el pasado 18 de octubre. A la cita acudieron 172 personas de las 383 que habían sido avisadas y no se detectó ningún caso positivo.

Actualmente, a falta de que se actualicen los datos de este jueves, Vélez-Rubio tiene una tasa acumulada en los últimos 14 días de 137,3 casos por cada 100.000 habitantes, pues se han diagnosticado 9 positivos en ese periodo, de los que solo dos han sido en la última semana. Por supuesto aún no constan los contagios de la residencia.

Desde que comenzó la pandemia, Vélez-Rubio que tiene 6.555 habitantes ha tenido 196 casos positivos de COVID-19 y han fallecido 4 personas.

Martínez-Carlón recuerda a sus vecinos la importancia del uso de mascarilla, gel hidroalcohólico, lavado frecuente de manos, distanciamiento social, evitar reuniones, -no más de seis personas- e intentar frecuentar espacios comunes de manera racional. "Esto es, por poner un ejemplo, realizar un listado de compras y evitar con ello un trasiego masivo", finaliza el regidor.

La Residencia Comarcal de Personas Mayores de Vélez-Rubio es un centro residencial en el que se atiende a personas con dependencia desde 1995 y está localizada en el casco urbano de la localidad. Está rodeada de parques y zonas de paseo, está enmarcada dentro de la Comarca de los Vélez, considerada zona preferente dadas sus condiciones ambientales.