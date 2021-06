Correos dota a su oficina principal en Almería de cajero automático

Esta oficina se une así a las otras nueve de Andalucía que ya cuentan con estos cajeros: las oficinas principales de Algeciras (C/ Ruiz Zorrilla, 42), Cádiz (Plaza Topete, S/N), Jaén (Pl. Jardinillos, S/N), Granada (C/ Puerta Real, 2) y Sevilla (Avda. de la Constitución 32), así como la sucursal 3 de Granada (Avda. de América, 55), la 5 de Málaga (Héroes de Sostoa, 194), la 3 de Marbella (C/ Pizarro, en San Pedro de Alcántara) y la 1 de Sevilla (Avda. de Las Razas, 4). Próximamente, la oficina principal de Estepona (Paseo Marítimo, S/N) también contará con uno de estos cajeros.

Correos ha instalado inicialmente cajeros en un total 109 oficinas de toda España, y está estudiando también incluir 20 cajeros más en localidades de entre 500 y 3.000 habitantes de zonas rurales que no dispongan de ninguna oficina bancaria, pero sí cuenten con algún punto de atención de Correos.

Los cajeros pertenecen a la empresa Euro Automatic Cash –compañía española experta en la gestión de flotas de cajeros automáticos, respaldada por el Grupo Banco Santander y Crédit Mutuel- que fue la que obtuvo la adjudicación en la licitación de este proyecto, cuyo objetivo es facilitar la disposición de efectivo a los ciudadanos.

De este modo, Correos continúa avanzando en su línea estratégica de acercar sus servicios a los ciudadanos y ofrecerles nuevas prestaciones que faciliten su día a día.

En esta misma línea se enmarca también el acuerdo alcanzado con el Banco Santander que permite en Andalucía que 844 puntos de atención al ciudadano de Correos (413 oficinas y 431 puntos de atención rural) presten los servicios de ingreso y retirada de efectivo a través de CorreosCash a los clientes de la entidad. Estos pueden realizar esas operaciones en las oficinas y los carteros pueden entregar dinero en cualquier domicilio de España.