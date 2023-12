Cortijo Clavero, un laboratorio al aire libre sobre los beneficios del fuego y pastoreo

A más de 1.100 metros de altitud sobre el inmenso mar de plástico del Poniente almeriense, en plena Sierra de Gádor, se encuentra el Cortijo Clavero, una finca de poco más de 40 hectáreas de matorral y esparto y casi cien especies más de vegetación rodeada por pinar de repoblación. Este enclave natural del término municipal de Dalías se ha convertido en un laboratorio de experimentación al aire libre del proyecto COMPÁS que pretende implementar modelos piloto de herbivorismo pírico de protección contra incendios forestales en los próximos tres años. Esta parcela se integra junto a otra de Alcóntar en el Almanzora, otras dos de Galicia y dos de Navarra en un estudio que este año ha recibido 1,3 millones de euros de los fondos europeos Next Generation EU, a través de la Fundación Biodiversidad, en una convocatoria para proyectos que contribuyan a reforzar el papel de la naturaleza como motor de desarrollo ante las grandes amenazas actuales ligadas tanto al cambio climático como al abandono rural.

COMPÁS (PAStando el COMbustible) está desarrollado por un partenariado de cinco socios de tres regiones: las universidades de Navarra y Santiago de Compostela, la Asociación Forestal de Galicia y la de Pastores por el Monte Mediterráneo y la Estación Experimental de Zaidín de Granada perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. La mayoría ya habían participado en otro estudio similar que concluyó a finales de 2021, Open2Preserve, con ocho parcelas experimentales en áreas de montaña de alto valor ecológico en Francia, Portugal y España, una de ellas Calares en la Sierra de Los Filabres. Ahora se ha iniciado un nuevo proyecto con el que se podrá acreditar entre 2023 y 2025 que el herbivorismo pírico debe convertirse en herramienta para la conservación ambiental y la fijación de la población en base a la gestión preventiva de grandes incendios forestales y el fomento de paisajes resilientes basados en emular el régimen de perturbaciones en el que evolucionaron los ecosistemas naturales, en los que el fuego y el herbívoro controlaban el ciclo de la materia vegetal terrestre.

En seis 'laboratorios' al aire libre de las tres comunidades se están midiendo los efectos de la práctica combinada de quemas prescritas y pastoreo con ganado, cabras en el caso de Almería, ovejas y vacas en Galicia y caballos en las parcelas navarras. En Cortijo Clavero ya se tomaron muestras en mayo y esta semana ha tenido lugar la primera quema de otoño, en colaboración con los efectivos del Infoca que ya llevan una década formándose en la ecología del fuego con la que dar respuesta a un cambio global que ya genera temperaturas más altas, periodos de sequía prolongados e intensos y vegetación más seca. La matorralización genera un mayor riesgo de incendios y la pérdida de la biodiversidad, de manera que las quemas prescritas se presentan como la mejor prevención porque se elimina el combustible vegetal en zonas de alto riesgo. Así lo ha detallado Rafael Yebra, director del Centro Operativo Provincial e integrante del equipo Regional de Quemas de Andalucía (ERQUA), quien supervisó la ignición que se realizó este martes en Dalías.

Los investigadores desplazados desde el centro Zaidín del CSIC de Granada, bajo la dirección de Ana Belén Robles, desplegaron el dron para analizar las imágenes aéreas de la parcela elegida, una de las cuatro delimitadas en Cortijo Clavero en función de la especie dominante. También realizan el control de las temperaturas (termopares) en un terreno georreferenciado al igual que ocurre con los movimientos del ganado porque han colocado collares GPS a las cabras de raza serrana de los pastores Santiago y Gaspar. Este proyecto cuenta con las tecnologías más avanzadas con el objetivo de evaluar al detalle el impacto de ambas prácticas en la estructura de la vegetación y los parámetros florísticos, así como en otras características del suelo. Para conocer la respuesta de ese ecosistema al fuego se realizarán dos quemas, ahora la de otoño y otra en primavera, para dar paso después a la medición del paso del ganado que consume los rebrotes y controla la carga de combustible.

En esta finca se realizan dos quemas prescritas, en otoño y primavera, antes de dar paso a 300 cabras

Una treintena de bomberos del Infoca de Almería, que es todo un referente en el uso del fuego para prevenir grandes incendios como se acreditó en el TREX Andalucía de noviembre de 2019, hicieron posible la quema prescrita de este martes. A las nueve de la mañana comenzaba la reunión (briefing) a cargo de los responsables en la que se establecieron los integrantes de los equipos de ignición y control. Media hora más tarde se iniciaba el fuego de matorral en dirección al sur de la parcela que había sido perfectamente delimitada. En las quemas prescritas pueden darse piroescapes, por lo que siempre se articula un plan de contingencia por el que si el fuego se sale de la zona habilitada se declara como un incendio forestal y se activa la intervención habitual del Infoca. Los efectivos aprovechan cada una de las quemas para formarse en una práctica que puede marcar el futuro de la gestión forestal y las afrontan con un tono más relajado que cuando intervienen contra las llamas, pero sin perder la tensión ni bajar la guardia ni un instante porque bien saben que el fuego es muy traicionero.

Uno de los técnicos facilitaba los datos meteorológicos cada media hora y en la zona norte y sur de la parcela establecida se instalaron dos camiones autobomba desde los que se desplegaron más de 500 metros de manguera con la que se iba controlando que el fuego no se saliera del perímetro. El director del COP supervisó que el avance de la quema fuera el adecuado y en poco más de cinco horas quedó completada la ignición prevista en una de las áreas de la experiencia piloto de Dalías. Esta semana se completarán las quemas de otoño en los diferentes bloques en los que se han tomado muestras que se van a comparar con parcelas sin quemas y pastoreo y otras en las que no se realizarán ni incendios ni actividad ganadera. En la finca de Alcóntar, por ejemplo, no se ha previsto quema al contar con los datos de las que ya se realizaron durante el transcurso del Open2Preserve.

Con anterioridad, durante entre los meses de mayo y julio ya se habían tomado muestras de la vegetación y de la actividad ganadera en las parcelas incluidas en el terreno piloto de Dalías. Una vez completada la quema prescrita de primavera, el análisis de los resultados por parte de los investigadores de la Estación Experimental del Zaidín del CSIC permitirá verificar si se cumplen los objetivos con los que nace el proyecto COMPÁS para aportar el conocimiento científico necesario para implementar el herbivorismo pírico en la gestión del territorio natural diseñando nuevos modelos empresariales y de negocio y estableciendo nuevos marcos reglamentarios en la prevención de los grandes incendios forestales.