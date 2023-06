Coste vs Beneficio: El análisis del buzoneo masivo

Cuando se diseña una campaña de marketing, con independencia de si se habla de una de carácter presencial o de una de índole digital, es fundamental tener en cuenta el coste que va a suponer para nuestra empresa, así como la estimación del beneficio. De este modo, podemos calcular la rentabilidad que vamos a obtener al finalizar el proceso publicitario.

En este orden de ideas, queremos hablar de una de las acciones más destacadas: el buzoneo. Una metodología que se basa en el reparto publicitario y que ha demostrado una alta efectividad en todo tipo de modelos de negocio. Ahora bien, para que los resultados sean óptimos, es prioritario delegar en los mejores especialistas.

Entendiendo el ROI de las campañas de buzoneo masivo

El buzoneo masivo consiste en dejar folletos, catálogos o flyers de una empresa directamente en la puerta de los potenciales clientes, más concretamente en el buzón de la casa. Sin embargo, esta publicidad física también se puede colocar en otros puntos estratégicos, como en los coches o en otros locales comerciales. Sea como sea, para que el éxito de la campaña se haga realidad, es prioritario delegar funciones en especialistas de la talla de Traycco, la cual optimiza en gran medida el ROI del buzoneo.

El ROI o retorno de la inversión es el dato que determina la rentabilidad obtenida por la campaña en cuestión. Para calcularlo, se debe valorar tanto el coste como el beneficio que se obtiene, haciendo un balance entre ambos para así averiguar cuánto se ha ganado realmente. No obstante, cuando se habla de buzoneo es muy complicado comprender el alcance de dicha acción. Debido a ello, es de agradecer que agencias como la anterior se nutran de herramientas digitales de última generación, como es el caso de Traffic. La cual permite reducir el volumen de gastos y conocer con mayor precisión la efectividad de la campaña.

Por un lado, este sistema lleva a cabo un estudio personalizado de cada empresa, analizando sus clientes potenciales y la competencia a la que se enfrenta. La plataforma dispone de un radio con coordenadas GPS, áreas isócronas que valoran el desplazamiento en cada lugar y zonas predefinidas. Una serie de datos de gran valor que permiten calcular el presupuesto y adaptarlo a las necesidades de los clientes. Asimismo, realiza informes que detallan la cobertura de la campaña y elaboran una geocodificación. Por consiguiente, estarás al tanto de cuánto ROI has logrado generar con cada una de las campañas de buzoneo.

Cómo el buzoneo masivo puede ayudar a tu empresa a destacar

Hay que tener en cuenta que el ROI del buzoneo masivo no solo se debe entender como los beneficios económicos que otorga a la empresa. Es evidente que el hecho de dar a conocer tus productos y ofertas a través de los folletos es una buena manera de incrementar el margen de ventas. No obstante, hay que hablar de otras ventajas asociadas a estas campañas que no se fundamentan en las ganancias financieras como tal. Sino que tienen cierto carácter intangible y hay que valorarlas de igual modo.

Con el buzoneo, tus potenciales clientes recogerán el folleto en cuestión y lo tendrán en su hogar durante un tiempo. Es decir, estarás siempre en su subconsciente para que te tengan presente en su día a día. Asimismo, es una buena manera de optimizar la imagen de marca, ya que los flyers pueden contar con diseños espectaculares que otorguen un mayor rigor a tu identidad visual. Todo ello sin dejar de lado el hecho de que el buzoneo te hará destacar dentro de tu propio barrio, convirtiéndote así en un local comercial conocido.

Si sumamos todos estos efectos al aumento de los beneficios financieros, se evidencia con absoluta claridad que el buzoneo es una de las herramientas de marketing más adecuadas en los tiempos que corren. Ahora bien, para que esto sea efectivamente así, toca delegar funciones en agencias de la talla de Traycco, quienes darán la cara por ti en aras de lograr el máximo ROI en cada campaña.