Más de 2.000 casos de absentismo escolar en los centros educativos almerienses durante el primer trimestre de curso. Un considerable incremento respecto al mismo periodo del curso pasado registrado en los colegios de la capital y la provincia donde muchas familias, por temor a que sus hijos se contagien de Covid, decidieron en un primer momento no llevarlos a clase. En Primaria el número de casos de absentismo registrados por el servicio de inspección fue de 221, ascendiendo a un total de 467 los protocolos activados por falta de asistencia en Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

Era una de los efectos más temidos de la pandemia, motivo por el cual, en los protocolos de actuación contemplados para este curso, la Consejería de Educación y Deporte ya dejó claro en verano que abriría expediente por absentismo escolar a todas las familias que decidieran no llevar a sus hijos a los colegios e institutos por temor al contagio del Covid. Aquella medida provocó una gran polémica, especialmente por parte de algunas plataformas de padres de alumnos y hasta de sindicatos, que pedían que la Junta no activara dicho protocolo. La incertidumbre existente a principios de curso llevó, incluso, a varias de estas entidades a recurrir a la Justicia para que impidiera, mediante medidas cautelares, que la administración educativa continuara en su empeño de calificar como absentistas a los menores que no acudieran a clase por miedo al Covid.

Un total de 1.592 menores vulnerables no están asistiendo al colegio por razones de salud relacionadas con el Covid o de algún familiar conviviente

Los tribunales, por contra, fallaron a favor de la consejería, que ha seguido adelante con su propósito. Una actuación que, además, se ve respaldada por el bajo nivel de aulas y centros cerrados en los tres primeros meses del curso por causa del virus. En el balance de la primera evaluación el número de estudiantes que ha faltado a los colegios públicos alcanza los 2.280 alumnos. Una cifra en la que cabe destacar el temor de muchas familias al contagio de menores vulnerables. Tal término engloba a los escolares que no están asistiendo al colegio por razones de salud relacionadas con el Covid o de algún familiar conviviente. Dicho grupo lo conforman en Almería un total de 1.592 alumnos de Primaria y Secundaria Obligatoria.

En Andalucía, tal y como ha informado el consejero de Educación, Javier Imbroda, en el balance de la primera evaluación el número de estudiantes que ha faltado a los colegios públicos alcanza los 11.427, lo que en la práctica supone 5.325 más que en el mismo periodo del curso pasado. En Secundaria, pese a registrarse un mayor número de casos (16.005 en toda Andalucía durante el primer trimestre), debe advertirse que esta cifra se ha reducido de forma considerable respecto al mismo periodo del curso 2019/20, cuando tal volumen alcanzó los 23.569 protocolos.

Debe de tenerse en cuenta que buena parte de los protocolos activados (no en los casos en los que se ha demostrado que el alumno es vulnerable al Covid) se han quedado en la primera fase, es decir, antes de que llegue a la Fiscalía de Menores. A este respecto, Imbroda ha aclarado que la mayoría se ha resuelto después de que los tutores y los responsables de los centros se hayan puesto en contacto con las familias y les hayan convencido de que los colegios son entornos seguros frente al coronavirus. Los casos que aún persisten se intentarán resolver en este segundo trimestre a través de los consejos escolares municipales, paso previo a la Fiscalía.

Todo indica, que el nivel de absentismo en este segundo trimestre superará al anterior por el temor aun mayor de la tercera ola en Andalucía.