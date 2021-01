Crece el número de casos de Covid-19 en El Acebuche

La asociación de trabajadoras y trabajadores penitenciarios “Tu abandono me puede matar" (TAMPM), con representación en el Centro Penitenciario El Acebuche asegura que "aumenta de la preocupación y el nerviosismo en la prisión", entre los trabajadores y los presos, al confirmarse hoy que 10 nuevos internos han dado positivo en Covid-19 tras el cribado realizado en el módulo 21, además de 10 resultados no concluyentes.

Según ha apuntado TAMPM, dichos internos han sido aislados en el módulo 11. "Muchos internos manifiestan su inquietud ante la situación sanitaria actual que se está viviendo, y están pidiendo a los trabajadores la posibilidad de confinarse en sus celdas de forma voluntaria por el miedo y temor a los contagios", dicen.

Desde la asociación reclaman con urgencia que se hagan PCR a los funcionarios que han estado trabajando en las últimas fechas en ese módulo y se realice un cribado entre todo el personal del centro penitenciario.

Asimismo, no entienden que "aún no se haya procedido al cierre total del centro", exigiendo que "se suspendan las comunicaciones por locutorios, así como se prohíba la entrada de todo persona que no sea esencial para el funcionamiento del centro, que se suspendan los permisos de salida y que las salidas a diligencias sean las mínimas imprescindibles.