Cruz Roja Almería dedica a sus socios una campaña de agradecimiento

Cruz Roja Española en Almería ha presentado la campaña Personas Buenas con la que pretende buscar almerienses solidarios y comprometidos que permitan ampliar la respuesta humanitaria ante situaciones de vulnerabilidad como la provocada recientemente por la pandemia de la Covi-19.

Por primera vez, han sido los socios y socias de Cruz Roja en Almería los que han prestado su imagen para una acción de este tipo. Este salto del anonimato al protagonismo demuestra el compromiso activo de estas personas, que quieren servir de ejemplo y llamar a la solidaridad en toda la provincia.

Bajo el lema Personas buenas que no se ven, pero siempre están ahí, Cruz Roja quiere agradecer a todos los socios y socias de Almería, 12.400 a día de hoy, sus aportaciones, ya que hacen posible que esta organización humanitaria siga luchando activamente por los valores y principios que buscan sobre todo proteger la Humanidad.

"Me siento muy satisfecha ayudando"

Carmen Martínez es una de las socias que ha colaborado en la campaña: "A parte de que me sale de forma natural ayudar, Cruz Roja es muy importante para mi porque en una etapa de mi vida me ayudaron un montón sin dudarlo desde el minuto uno. Y ahora que he salido de ese bache y puedo ayudar yo a los demás me metí sin pensarlo. Es esencial la obra que está haciendo Cruz Roja. Está en todas partes y los socios son muy importantes porque sin ellos no se podría hacer nada. En mi caso hago lo que Cruz Roja necesite. Si hay que repartir juguetes, ahí estoy, si tengo que prestar mi imagen lo hago, y además es que me gusta. Me siento muy satisfecha ayudando".

"Cruz Roja saca lo mejor de ti"

Concepción Jiménez, es otra de las socias que ha prestado su imagen para la campaña 'Buenas personas': "Desde siempre he participado, no solo yo sino también mi marido, mi hijo y otro familiar. Y lo considero esencial para Cruz Roja contar con socios porque participamos y colaboramos en todo lo que se hace. Soy además voluntaria. Lo mejor es que cada uno aporte su granito de arena. Yo colaboro en todo lo que puedo. En el programa de mayores, he hecho el itinerario urbano, en las vacunas, en las llamadas de teléfono, he estado en promoción escolar dos cursos. En todas las campañas que puedo. Esto es porque la Cruz Roja saca lo mejor de ti".

Siempre cerca de las personas en momentos difíciles

Gracias a estos recursos y al esfuerzo altruista de los 3.000 voluntarios y voluntarias de Almería se pudo llevar a cabo el Plan Cruz Roja Responde frente al Covid-19. "Este plan ha supuesto la mayor operación de la historia de Cruz Roja en cuanto a movilización de recursos, capacidades y personas", ha resaltado Diego Ortíz, secretario provincial de Cruz Roja en Almería.

A lo largo de 2020, Cruz Roja Española en Almería ha podido ayudar a casi 32.000 personas en graves dificultades a través de una respuesta integral en sus áreas de emergencias, inclusión social, salud, socorros, educación, empleo y medioambiente, y que ha continuado y se ha intensificado en 2021.

Acciones como traslados sanitarios, despliegues de albergues e infraestructuras hospitalarias, apoyo psicosocial, educación virtual para niños y niñas vulnerables o distribución de bienes básicos de primera necesidad son ejemplos de algunas labores que se están llevando a cabo.

Personas Buenas que dan la cara

Para seguir ayudando con estas acciones y con otros proyectos a medio y largo plazo, Cruz Roja Almería busca, con la campaña Personas Buenas, almerienses con inquietud de cambiar las cosas para que se asocien a la entidad.

En esta campaña han participado voluntariamente 18 socios y socias de entre 2 y 81 años, que respondieron con entusiasmo a la convocatoria enviada a todas las personas socias de la provincia. Según valora el secretario provincial de Cruz Roja, “es importante que estas personas hayan decidido apoyar esta campaña, dando la cara para que la sociedad pueda ver que son personas reales con nombre y apellidos las que están detrás de esta gran institución y las que nos permiten que podamos ayudar a las personas que más nos necesitan”.

Colaboración institucional

Tanto la coordinación como el diseño creativo han sido llevados a cabo por voluntarios y voluntarias del Departamento de Comunicación especialistas en las disciplinas de fotografía, diseño gráfico y marketing. Las sesiones fotográficas tuvieron lugar en la sede de Cruz Roja en Almería y el resultado final podrá verse en redes sociales y en diferentes puntos de nuestra ciudad.

Precisamente, la campaña ha contado con la colaboración para su difusión del Ayuntamiento de Almería, cuyo concejal de Promoción, Carlos Sánchez, ha querido acompañar a Cruz Roja en este día tan señalado. Desde Cruz Roja siempre han apostado por la unión de las instituciones para alcanzar objetivos comunes y la divulgación y sensibilización social es, sin duda, uno de ellos y, gracias al apoyo del Ayuntamiento, han llegado a más personas y a transmitir su mensaje.

Con esta campaña, Cruz Roja no solo busca incrementar el número de asociados, sino que también pretende expandir la cultura de la solidaridad y de la generosidad para cambiar la realidad de quienes más lo necesitan.