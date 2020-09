Preparan el traslado del Hospital Cruz Roja a Torrecárdenas para principios de octubre

La dirección gerencia del Hospital Universitario Torrecárdenas ya trabaja en la organización del traslado de pacientes y profesionales del Hospital Cruz Roja a las instalaciones del hospital general. Según anunció en la última reunión que el gerente Manuel Vida mantuvo con el personal (hay una reunión el último lunes de cada mes y la última fue el pasado 31 de agosto), todo está previsto para que el cambio de ubicación y el cierre de este antiguo y obsoleto centro se lleve a cabo en cuestión de semanas, es decir el próximo mes de octubre.

Como ya avanzó en exclusiva el pasado mes de julio Diario de Almería, el cierre de estas dependencias que la Junta de Andalucía tenía alquiladas responde únicamente a cuestiones de seguridad, puesto que el edificio no reúne los requisitos necesarios para albergar a pacientes en su mayoría en cuidados paliativos y con enfermedades crónicas. En la actualidad, son 24 los enfermos que están ingresados en el Hospital Cruz Roja y unos 70 los profesionales que dejarán de prestar servicio para reubicarse en el Hospital Universitario Torrecárdenas bajo negociación con la gerencia y de acuerdo a las necesidades del momento.

Las dos primeras semanas del próximo mes

El traslado se llevará a cabo en octubre, previsiblemente en las dos primeras semanas, bajo la premisa de estar perfectamente ya ubicados antes del inicio de la temporada de alta frecuentación en el hospital, que cada año coincide con la llegada del frío a finales de octubre y ya más entrados en el mes de noviembre. Esta es la fecha prevista a pesar de que es el 31 de diciembre cuando se cumple el contrato que la Consejería de Salud ha decidido no renovar con la entidad Cruz Roja Española.

El cierre del viejo hospital de la Carretera de Ronda ha levantado una oleada de críticas y movilizaciones que, por ahora, no han logrado frenar la decisión. El último movimiento ha sido la presentación de una proposición no de ley por parte del PSOE en el Parlamento de Andalucía, a través de la cual la parlamentaria almeriense Noemí Cruz intentó evitar el cierre alegando la necesidad de este espacio sanitario ahora más que nunca por el elevado número de contagios de coronavirus. La proposición no de ley ha sido rechazada.

Como ya avanzó Diario de Almería, el cierre de este centro sanitario responde, principalmente, a que no reúne las suficientes condiciones para seguir albergando a pacientes con enfermedades crónicas o que están recibiendo cuidados paliativos ya en el final de su vida. Concretamente, el personal del propio centro alude a que lo que mayor peso ha tenido a la hora de tomar esta decisión ha sido todo lo relacionado con la seguridad del edificio. Precisamente este periódico ha publicado en varias ocasiones ya los estudios sobre las posibles intervenciones que se estaban planificando para mejorar el inmueble pero que finalmente se han descartado dado al alto coste que conllevarían los trabajos y la imposibilidad de ejecutar algunas mejoras concretas que resultan ser un requisito indispensable en la sanidad que la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía quiere para los ciudadanos de Almería, con toda la tecnología y modernidad acorde al siglo XXI.

Más de 200 camas libres con la apertura del Materno Infantil

La noticia del cierre definitivo de este hospital cogió por sorpresa a muchos profesionales sanitarios el pasado mes de julio. Otros facultativos y trabajadores de los distintos servicios aseguran que “era algo que ya se veía venir desde que el pasado mes de mayo se trasladase la Unidad de Salud Mental”. De una u otra manera, la el cierre de las instalaciones es ya una realidad y la decisión se ha tomado después de la importante liberación de espacios que ha experimentado el Hospital Universitario Torrecárdenas con la puesta en marcha del Hospital Materno Infantil, que ha dejado vacías las plantas que antes ocupaban el Servicio de Ginecología y Pediatría, entre otros. Según avanzó en su día el director gerente Manuel Vida y también el delegado de Salud, Manuel de la Cruz, en el marco de la puesta en marcha del nuevo hospital, han sido 200 camas las que se han quedado libres en el hospital general, las suficientes como para poder atender a la población que pueda necesitar ingreso en los periodos de alta frecuentación y también los ingresos que puedan derivarse de la pandemia de la COVID-19.