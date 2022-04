Cs lamenta que el Ayuntamiento de Almería alargue “el sufrimiento y la agonía de la familia del caso Mary Cruz”

El dirigente liberal ha hecho hincapié en que el “El Ayuntamiento no puede ir en contra de sus propios acuerdos resolutivos. Esta es la manera de proceder del PP en este Consistorio. Han perdido una oportunidad de oro para zanjar un asunto que judicialmente nos puede costar tres veces más de lo que hubiese costado llegando a un acuerdo. “Este Ayuntamiento no escarmienta con sus procesos judiciales. Están cometiendo un grave error. Se están equivocando”, ha ahondado Cazorla.

Durante su exposición, el edil liberal ha puesto el foco en los cerca “de 30 años” que lleva “esta familia aguantando litigios, resoluciones y desaires de la administración pública”. Pese a todo, Cazorla ha recordado que existe una sentencia de un juez en la que se determinaba que los enseres de los afectados, los que tenían en su mercería, “tenían que ser custodiados por este Ayuntamiento” y, “sin embargo, cuando fueron a recoger sus cosas, no había nada. No les devolvieron nada”.

Agricultura almeriense

Este Grupo Municipal también ha elevado a debate la situación actual que está “padeciendo” la agricultura almeriense. De esta manera, ha defendido en esta sesión plenaria que se inste al Gobierno de Sánchez a mejorar la negociación sobre los ecoesquemas y la PAC. En su defensa, Ciudadanos ha pedido al Ejecutivo central que no entre en España ningún producto agroalimentario que no cumpla con las mismas condiciones sanitarias, fitosanitarias y sociolaborales “con las que cumplen nuestros agricultores”. “Hay que llevar a cabo un liderazgo serio y responsable”, ha subrayado el dirigente liberal. En esta moción, se ha pedido una bajada de impuestos para los jóvenes agricultores que, en esta área productiva, se considera hasta los 40 años. “Reclamamos que se aplique una tarifa plana reducida con una cuota de 50 euros para los autónomos que desempeñen su actividad en este sector y en el ganadero y que también sean menores de 40 años”, ha descrito Cazorla. No obstante, “viendo las excusas que todos estaban poniendo, incluso el PP, que respaldó una iniciativa similar en el Parlamento de Andalucía”, este Grupo Municipal ha optado por retirar la moción de la votación. “Los agricultores no se merecen este rechazo”.