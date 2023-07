Cualquier sitio es bueno si la sombra es grande y alivia

En Almería suele decirse que la previsión del tiempo nunca acierta. Sin embargo, en este caso las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) han dado de lleno en el centro de la diana. La alerta por temperaturas extremas se ha cumplido a rajatabla. Sólo hay que ver los registros desde el domingo hasta hoy para comprobar que los avisos por calor y las llamadas de atención que han lanzado las instituciones y Salud Pública para prevenir los riesgos no es ninguna broma. Cuando el termómetro llega a los 40 grados el riesgo para la salud de las personas es muy alto. Aún así, según han confirmado a Diario de Almería fuentes de la Delegación Territorial de Salud de la Junta de Andalucía, “por el momento no ha habido atenciones en los servicios de urgencias de la provincia de Almería que tenga que ver con golpes de calor o similar sintomatología”. El delegado, Juan de la Cruz Belmonte, advierte de la necesidad de cuidarse, especialmente en el caso de las personas mayores, de los menores de cinco años y de los enfermos polimedicados, que son la población más vulnerable a este tipo de situaciones extremas. Y, sobre todo, destaca la importancia de mantenerse bien hidratado, de beber agua incluso cuando no haya sensación de sed.

De la Cruz ha avanzado que actualmente hay mas 1.000 personas en la provincia de Almería a las que se les está haciendo un especial seguimiento a través de las enfermeras de enlace debido a la ola de calor. “Se trata de personas que viven solas y están polimedicadas, por lo que es necesario hacer un seguimiento”.

Tocar armarse de valor y de paciencia. El sofocante calor no dará tregua al menos hasta este jueves, para cuando se prevé una bajada de temperaturas que pueda hacer más suave la sensación de calor, según el pronóstico de la AEMET. Las comunidad de Andalucía ha activado el aviso rojo (riesgo extremo) por temperaturas máximas entre los 42 y 44 grados, en una franja horaria entre las 13:00 y las 21:00 hora peninsular. Concretamente en Almería la alerta es naranja por calor sofocante entre 41 y 43 grados. La advertencia con esta alerta es que hay riesgo importante en fenómenos meteorológicos no habituales y para actividades usuales.

La Agencia Estatal de Meteorología ha informado que este fenómeno meteorológico se extenderá al menos el jueves 13. Según han indicado, “en estos momentos no es posible establecer con certeza el fin de este episodio de ola de calor. El escenario más probable indica una tendencia a que continúen los descensos térmicos a partir desde el jueves en adelante, aunque todavía durante varios días más, las temperaturas estarán por encima de los valores habituales en zonas de la mitad sur peninsular y Baleares. Es posible que a partir del jueves se dé por concluida esta situación”.

Si en la capital y en las zonas costeras el viento de ayer, antes de ayer y hoy es caliente, y la sensación es la de estar sudando todo el día, en los pueblos del interior, como es el caso de Bacares o Gérgal, la sensación es como la de estar “respirando fuego”. Así lo describen vecinos de ambas localidades que desde el domingo no pueden dormir por la noche ni prácticamente salir a la calle en las horas centrales del día. Para hacerse una idea, basta con mirar el mercurio sobre la media noche, cuando llegó a superar los 30 grados en uno de los picos más altos de la provincia, Calar Alto, a las 00:00 horas de ayer a hoy. Se trata de un registro insólito, propio de esta ola de calor que mantiene en alerta a toda la provincia. Incluso a esas horas “los animales de la Sierra de Los Filabres no sabían cómo interpretar lo que ocurría.

Deambulaban de un lado a otro de la carretera, entre los pinos..., sin saber muy bien por qué había caído la noche pero la temperatura era como la del mediodía habitual en esta época del año”, señalan los guardas que conocen bien la sierra y saben cuándo y cómo se mueven los ciervos, jabalíes, conejos, zorros y macho montés en Los Filabres.