Cuarto capítulo del idilio entre el escritor catalán y la ciudad de Almería

El idilio entre Ildefonso Falcones y Almería viene de largo. Ya son cuatro veces las que visita esta tierra para hablar de su libro o incluso de los factores que influyen su escritura. Pero su relación no es únicamente unidireccional. El escritor se mostró feliz por volver a Almería, pero su público reaccionó con una asistencia masiva.

Ese idilio se mostró desde la mesa de presentación. El propio director de Diario de Almería, Antonio Lao, aseguró que a Falcones lo veía más "como un amigo que como un escritor", mientras el coordinador de la actividad, Antonio Galindo, aseguró que sufría de Falconitis. El escritor también señaló que cuando su editorial le anunció que estaba invitado en Almería no se lo pensó porque "esto no me había pasado con todas las ciudades".

Los asistentes pasaron en un primer momento por el photocall que instaló Diario de Almería dentro de su actividad Diario de los libros. Distintas personalidades de la política, el asociacionismo, la cultura y la sociedad en general acudió al encuentro con Ildefonso Falcones y la presentación de su cuarto libro Los herederos de la tierra.

Muchos llegaban con las bolsas de la Librería Picasso con el libro recién comprado, otros lo abrazaban y muchos otros portaban otros títulos, principalmente el de La Catedral del Mar, para conseguir un autógrafo del escritor.

Sobre el carácter de Falcones, muchos de sus lectores, que también fueron sus asistentes al encuentro, aseguraron que "Es supersimpático; tiene su punto". Todo esto fue aderezado por su naturalidad y sinceridad a la hora de afrontar el encuentro. Un ejemplo de ello, fue cuando le preguntaron por el título de sus libros. A La Catedral del Mar, yo le tenía puesto Los Bastaixos. Si hubiera tenido ese nombre, no hubiera vendido nada. La editorial no me impone nada, pero pone los títulos. Para el próximo libro que estoy escribiendo no tengo título. El único que puse yo fue el de La mano de Fátima".

Durante la larga cola que se montó en la firma de libros, tuvieron un gran protagonismo los móviles de última tecnología. Muchos de los que acudieron a la cita quisieron inmortalizar el momento con un fotografía o con un selfie. Hasta muchos de los políticos quisieron inmortalizar el momento. Las redes sociales ya iban a empezar a contar con fotos del escritor acompañado de un almeriense y los hasthtag de #ildefonsofalcones.

"Con todo mi cariño...", esa fue la principal dedicatoria que el escritor dedicó a muchos de sus lectores en el momento de la firma de libros.

Siempre con una sonrisa, el escritor aseguro que "no juego en la liga de la calidad, sino en el que el público disfrute. Lo importante es que esté bien escrito".

Sobre la facilidad a la hora de escribir, Falcones dijo que "no tengo ninguna facilidad. A mi me cuesta mucho. Hay que escribir una página cada día. No creo en la inspiración".

Falcones consiguió crear una atmósfera distendida en su encuentro y profundizó en algunos aspectos de su vida, recordó sus inicios y profundizó en los temas que atañen a su nueva publicación Los herederos de la tierra.