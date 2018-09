Cuidal, por la calidad de vida de quienes más lo necesitan

Peinado de peluquería, uñas pintadas, maquillada... si hay algo que caracteriza a Paquita es su gusto por presumir. "La mujer compuesta, quita el marido de otra puerta", bromea durante la entrevista con Diario de Almería. A sus 72 años, ha sido víctima de cáncer de mama y dos trombosis, una de las cuales le ha hecho perder la visión de un ojo.

"Nunca me ha gustado cocinar, pero además mi situación no me lo permite, con lo cual el servicio de comida a domicilio que ofrece Cuidal es vital para mi". "Soy usuaria desde hace más de 10 años y estoy muy contenta". Los macarrones son su plato estrella, y el plátano su fruta preferida, y la hoya gitana "no la quiero ni oler".

Cada día sobre las 12 del mediodía recibe su menú, que al igual que los más de 230 hogares que están adscritos a este servicio, para los que un grupo de profesionales expertos en nutrición trabajan de forma personalizada día a día. Rafael es otro de los usuarios de Cuidal, desde los inicios del servicio. Los profesionales del mismo se han encargado de los cuidados de su esposa durante más de seis años a causa de un problema de cadera y de un avanzado estado de Alzheimer. "Desde el principio mi mujer recibió una atención profesional adecuada a sus necesidades y a la situación que tenía, pero si tuviera que matizar esta atención tengo que decir que en algunos casos ha sido muy buena, entusiasta, ya que muchos profesionales me orientaban y ayudaban para las cuestiones que urgían en el día a día. Consejos sobre cremas, movilizaciones y otras atenciones que mejoraban la atención de mi mujer". FAAM, Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad, como entidad emprendedora pone en marcha Cuidal tras detectar la demanda de quienes en situación de dependencia necesitaban de una atención inmediata muy especializada. Es a principios de 2013 cuando arranca este proyecto con el que la entidad diversifica su actividad y lo hace desde la experiencia en la gestión de servicios especializados en la atención socio-sanitaria durante más de dos décadas. Desde su puesta en marcha Cuidal ha dado calidad de vida y atendido a cientos de personas de Almería capital y provincia.

Un proyecto ambicioso con el que "hemos cumplido con un doble objetivo creado empleo entre las personas con discapacidad. En la actualidad son 38 los profesionales en plantilla, un equipo que abarca las distintas disciplinas como psicología, fisioterapia, auxiliares de ayuda a domicilio, terapia ocupacional o nutricionistas que periódicamente reciben formación y se reciclan en cada una de sus especialidades con el objetivo de ofrecer la mayor calidad en el servicio. Con respecto al nivel de inserción laboral Cuidal ha crecido exponencialmente no sólo en el número de trabajadores, triplicando en cinco años la cifra, la cual ha pasado de 8 profesionales contratados inicialmente a los 38 actuales", han detallado desde FAAM. Además de este incremento, también ha mejorado la calidad de la contratación de los profesionales debido al aumento de clientes y servicios demandados por los mismos. "Entendemos que las necesidades de cada cliente son distintas, por ello los servicios se adaptan a cada persona y situación. Cuidal atiende las demandas de la población en general en momentos puntuales y también en circunstancias temporalmente más extensas". Son 230 hogares los que a diario abren las puertas de su hogar para que los profesionales de Cuidal intervengan mejorando la calidad de vida de sus usuarios.