La banda Dark Gates presenta su primer single "Loop of Fear"

Dark Gates es una banda de death metal melódico almeriense formada en verano de 2020, en Huércal- Overa, Almería. Desde su formación, sus integrantes son: Diego Rubio (voz y guitarra), Javier Rubio (batería) y Martín Oller López (apodado Cipote) (bajo). La banda surgió como una agrupación de dos hermanos haciendo música. Diego y Javier siempre habían soñado con formar un proyecto a través del cual poder expresar su pasión por la música, y no dudaron un momento en contactar con Martín para comentarles su idea, teniendo en cuenta el valor que podría aportar éste a la futura banda con sus dotes de bajista. Le seguían muy de cerca en La Skala de Richter, antiguo grupo en el que Cipote tocaba; ambos le consideraban (y consideran aún) una gran persona y una auténtica bestia en el escenario en directo, y el que se uniera a ellos sin pensárselo dos veces les hizo especial ilusión. Ellos dos aún son inexpertos en el mundo de la actuación en directo, tampoco han tenido bandas anteriores, pero sienten un enorme entusiasmo por poder hacerlo algún día, un sueño que esperan cumplir a principios del año que viene: subirse a un escenario lleno de público teniendo preparada una puesta en escena que sorprenda y emocione. Visto que la formación estaba al completo, ese mismo verano empezaron a componer seriamente el que sería su primer y único single hasta la fecha: "Loop of Fear", una canción cañera y melódica al mismo tiempo, que no deja indiferente a nadie que la escuche. Tras ello, llegó la pandemia del coronavirus, haciéndoseles imposible llevar al estudio todo lo que habían seguido componiendo durante este complicado período, por lo que ahora pretenden recuperar este intervalo perdido y actualmente cuentan con dos temas musicales nuevos listos para ser grabados, con expectativas de en un futuro muy próximo lanzar su primer álbum. "Loop of Fear" es la carta de presentación de Dark Gates, un tema que suena brutal y que habla de las personas que se sienten solas en el mundo y entran en un bucle de miedo del que les es muy difícil salir.

-¿Qué o quién os inspiró a hacer música?

Diego: Recuerdo desde muy pequeño que mi padre tenía muchos vinilos de música de todos los géneros, pero yo siempre escuchaba rock. Me ponía AC/DC, Iron Maiden, Queen, Triana, etc. Cuando fui creciendo descubrí infinidad de grupos más, algunos hacían música extrema, death metal, black metal... Las voces me llamaban la atención, también el sonido de las baterías, guitarras y bajos que era más rápido y completamente distinto a la música rock que solía oír de niño. Mis amigos y yo nos recomendábamos grupos de estos estilos musicales (cosa que aún hoy en día seguimos haciendo); fue entonces cuando me di cuenta que mi sueño era tener una banda y hacer canciones.

Javier: Al igual que a mi hermano Diego, a mí también me gustaba la música desde chico. Incluso una Navidad me compré una batería para aprender a tocarla. Gracias a la ayuda de mi amigo Martinillo (Martín Oller Ocampo, músico, productor y compositor) (hijo de Cipote), más conocido en el mundo musical como Eclipse Man, he podido avanzar mucho en este proceso de aprendizaje, que nunca acaba. Le debo mucho a Martinillo, quien me ha motivado desde el principio, haciéndome ver mi potencial musical, mientras aprendía de él. Él es mi inspiración verdadera. La música es una de las cosas más importantes de mi vida, es por eso que decidí entrar a estudiar al Conservatorio Profesional de Música Narciso Yepes de Huércal-Overa.

-¿Qué significa Dark Gates y por qué ese nombre para la banda?

Diego: La traducción literal de Dark Gates es "puertas oscuras", pero para nosotros su significado es abstracto. Digamos que es una referencia a la vida, de cómo en muchos momentos de ésta tenemos que tomar decisiones, y una vez las tomamos puede parecer que nos adentramos en un punto oscuro, un portal a través del que tienes que pasar, muchas veces con miedo, incertidumbre… En ese instante es cuando todo lo vemos de color negro. Eso es Dark Gates.

-¿Cómo fue el proceso de grabación y mezcla del single "Loop of Fear"?

Diego: La grabación y la mezcla la realizamos en el estudio de grabación de Martinillo, con él al mando de todo. La verdad es que fue bastante fácil grabar con él, nos hizo sentir como en casa, es una persona muy empática. Había nervios y ganas, era nuestra primera vez que grabábamos en un estudio y queríamos que todo saliera perfecto.

Javier: Fueron días extraños, pero los afrontamos con gran ilusión, porque no era una grabación cualquiera, era la creación de nuestro primer single como grupo oficial.

-¿Quién se ha encargado del artwork del single? Está muy conseguido, me encanta.

Diego: La encargada del artwork es Mireya Rubio. Le explicamos la idea que teníamos en mente y creó un trabajo estupendo. Es una fotógrafa muy creativa y exigente consigo misma. Sin duda, repetiremos con ella para los siguientes singles.

-Decidme, ¿cómo es el trabajo de creación de vuestras canciones? ¿Y en qué os inspiráis a la hora de escribirlas? ¿Por qué en inglés y no en castellano?

Diego: Por lo general suelo componerlas yo. Mi hermano Javier hace los arreglos de batería cuando las guitarras y el bajo están constituidos, y luego producimos la música Martinillo y yo. En realidad no me inspiro en nada en concreto. Depende mucho de mi estado de ánimo, de cómo me haya ido el día en particular para componer de una manera u otra. Unos días me salen unos riffs muy rápidos y otros algunos más calmados. Al final eso es y será Dark Gates; no nos cerramos a nada. No tenemos pautas a seguir, simplemente el trabajo sale cuando tiene que salir y ahí comienza todo... No me suelen gustar las voces guturales en otro idioma, por eso el inglés.

-¿Podéis hablarme un poco sobre los dos nuevos temas que habéis compuesto? Cuándo planeáis lanzarlos y qué vamos a escuchar de ellos.

Diego: Son dos temas bastante diferentes entre sí. Uno es más oscuro y lento, el otro es mucho más rápido y agresivo. Respecto al lanzamiento, no tenemos aún una fecha decidida, pero será pronto.

-Pregunta obligada: con todas las bandas de death metal melódico que hay hoy en día en España y en el resto del mundo, ¿qué creéis que Dark Gates puede aportar a la escena musical?

Diego: Creo que, aunque haya demasiadas bandas de death metal melódico, cada una aporta lo suyo y eso es lo que nos hace diferentes. Cada banda tenemos nuestras influencias y creamos nuestro propio sonido en base a ellas. Por ejemplo, a mí me puedes escuchar cantar en voz gutural y lo mismo en media hora me ves oyendo a Triana. Al final, ¿qué ocurre? Que Triana puede ser una buena influencia para mí y, aunque no hagamos lo mismo hablando musicalmente, en alguna canción mía se puede encontrar algún tinte de ellos. Eso es lo bonito de la música.

Javier: Aunque sea un proceso largo y complejo, con mucho trabajo detrás, yo creo que podremos llegar a aportar ciertas ideas frescas a la escena musical.

-¿Tenéis algún referente en especial? ¿Alguien a quien admiréis u os sirva de guía?

Diego: Me gustan mucho los grupos nórdicos, son grandes referentes para mí. Podría destacar al gran Alexi Laiho, que por desgracia falleció hace muy poco, en diciembre de 2020. Hay cantantes como Mikael Stanne (del grupo Dark Tranquillity), Angela Gossow (exvocalista de la banda sueca Arch Enemy), Johan Hegg (miembro de la banda Amon Amarth) o Simone Simons (vocalista de Epica) que me encantan y admiro mucho. Al igual que me deslumbran los guitarristas Fredrik Thordendal (de la banda Meshuggah), Chris Amott (guitarrista de Dark Tranquillity), Markus Vanhala (de Omnium Gatherum), etc.

Javier: En cuanto a bandas o grupos musicales se refiere, Meshuggah es sin duda uno de mis referentes musicales. Por otro lado, como miembros específicos de grupos musicales, me encantan Ray Luzier (la baterista de la banda Korn), Tomas Haake (baterista de la banda sueca Meshuggah) y Vlad Ulasevich (baterista de Jinjer).

Martín: Como referente yo me quedo con Motörhead.

-¿Cuáles son los planes futuros de Dark Gates? ¿Hay alguna posibilidad de ver a la banda en directo en España pronto?

Diego: Nuestros planes a corto plazo son grabar dos nuevos singles y empezar a prepararnos para futuras actuaciones en directo. Y a la vez que ensayamos y planificamos el directo, ir terminando los nuevos temas para lo que será nuestro primer álbum, que esperamos sacar en el primer trimestre de 2023.

Martín: Te puedo decir que no solo vamos a tocar en nuestro país, sino que tenemos que reventar todos los escenarios posibles, tanto en España como fuera.