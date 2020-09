Si agosto ha sido el peor mes de la pandemia por coronavirus en Almería, septiembre no ha comenzado con buenas noticias. Este martes la provincia ha alcanzado su máximo pico histórico de nuevos contagios: 234 positivos confirmados, 233 de ellos mediante prueba PCR.

Es el peor dato existente desde que comenzó la crisis sanitaria. Si bien, no cabe duda, la cifra de hoy está inflada por la baja notificación de casos que ha habido durante el fin de semana. Es decir, hoy se notifican muchos de los positivos diagnosticados hace unos días.

Pero la peor cifra que deja la jornada es la confirmación de cuatro nuevas muertes relacionadas con la COVID-19. La Consejería de Salud ha informado de cuatro decesos de personas residentes en Almería capital, Níjar, Arboleas y la cuarta víctima no consta el municipio de origen. Por el momento no se conocen más detalles. Así pues, ya han fallecido 78 personas contagiadas por el SARS-CoV-2 en la provincia de Almería desde marzo.

A todos estos malos datos se une un importante ascenso del número de pacientes hospitalizados. En el último día se han notificado 18 nuevos ingresos, tres de ellos en la UCI. El acumulado desde febrero es de 556 personas ingresadas, 81 de ellas en Cuidados Intensivos.

A esta hora aún no se conoce la situación hospitalaria actual, tras el balance de altas e ingresos. Ayer lunes había 100 enfermos de COVID-19 ingresados en la provincia, 20 de ellos en la UCI.

Sin nuevos curados

Este martes 1 de septiembre no deja ni una sola buena noticia en el informe de la pandemia. Ya no es que no se haya notificado ningún curado reciente, sino que la depuración de datos ha hecho que se reste un caso que se había dado días atrás como alta epidemiológica. Así las cosas, en total han superado la infección por coronavirus un total de 1.602 almerienses, es decir, el 31,2% del total de casos diagnosticados.