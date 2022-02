David Bisbal y el arroz almeriense de su madre

David Bisbal ha regresado a casa. El cantante almeriense estuvo este miércoles en Vera para arropar a las empresas de 'Sabores Almería', la marca gourmet de la Diputación Provincial. Aunque apenas estuvo unas horas en su ciudad natal, fue tiempo suficiente para que el artista disfrutase de su familia y de los placeres de Almería.

En el Auditorio Ciudad de Vera, Bisbal asistió a una gala en la que junto al presidente de la Diputación, Javier A. García, repartieron los distintivos a las nuevas empresas adheridas a Sabores Almería. Allí, haciendo gala de su tradicional naturalidad, David Bisbal cogió el micrófono y contó algunas anécdotas a los más de 600 asistentes.

"Se me había olvidado avisar a mi madre de que venía a Almería y la he llamado esta mañana y estaba preocupada porque no tenía nada para comer; no había comprado la aguja que me gusta o unas gambas", contaba Bisbal. María Ferre, la madre del cantante, tiró de recursos y preparó un arroz almeriense: "era el arroz de toda la vida", confiesa Bisbal.

"Volví a mi barrio, toqué al portero a mi madre y me encontré con el arroz de toda la vida. En cuanto me comí la primera cucharada viaje a cuando tenía ocho años", dijo Bisbal para poner en valor los sabores tradicionales de Almería, esos que producen y venden las empresas de la marca gourmet de la Diputación.

El artista ha compartido en su perfil de Instagram una foto de ese arroz almeriense, junto a una ensalada de tomate (también de la provincia, por supuesto). Y después de una buena comilona y antes de poner rumbo a Vera, Bisbal se echó la siesta con su padre, José Bisbal, en otra bella imagen familiar subida a las redes sociales.

En definitiva, David Bisbal ha regresado a casa para ser embajador de su tierra una vez más y, de paso, viajar a su infancia gracias a los sabores de Almería.