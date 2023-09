David Bravo y su vídeo viral sobre Almería: "Hay una fuente mágica que si bebes te quedas para siempre""

En diciembre de 2015 Podemos presentaba por primera vez una candidatura en Almería para las elecciones generales y encabezaba la lista el abogado sevillano David Bravo. Los resultados fueron buenos y logró escaño en el Parlamento, pero ahora, casi ocho años después no guarda un grato recuerdo de aquella etapa.

David Bravo mantuvo hace poco una charla en las redes sociales en la que le preguntaron por su paso por la política y el abogado lo calificó como "decepcionante". Primero, porque considera que eran como manifestantes dentro de las instituciones, por lo que no se sentía útil, y luego, porque no le gustó nada la campaña electoral en Almería.

"Una campaña electoral es lo más deprimente del mundo", reconoce Bravo. "Estaba en Almería y todos los días sacaban una noticia relacionada conmigo, aunque yo también es que era un artista y me lo merecía", admite.

Así, durante el vídeo admite que nunca antes había estado en Almería, "ni siquiera de vacaciones". Por eso se sorprende de que fuera elegido como diputado ya que su campaña electoral comenzó con un titular que decía: "No conozco Almería".

Tras esto, Bravo explica que desde Podemos le dieron un toque y le prepararon un dosier sobre la provincia de Almería para que se lo estudiase. Aunque al principio se mostró reacio a ello, accedió finalmente. Pero, como se suele decir, fue peor el remedio que la enfermedad. Apoyado en lo que decía ese dossier, Bravo dijo ante la prensa que una de las principales necesidades de Almería en cuanto a infraestructuras era que se acabase la obra de la autovía A-7. "Yo no sé ni lo que es una carretera, porque ni conduzco, ni tengo coche ni nada. Y resulta que la carretera A-7 la habían terminado dos años antes", bromea el abogado sevillano en el vídeo.

La anécdota aún le persigue hoy día, porque reconoce que "cada vez que escribo algo en Twitter viene un almeriense a decirme algo de la A-7".

¿Las fresas en Almería?

Tras ese mal trago, Bravo admite que no quería dar más mítines. "Me dijeron que tenía que decir no sé qué cosa sobre la recogida de la fresa en Almería", explica, pero se negó. "Yo no iba a engañar a la gente. Yo no sé ni de dónde salen las fresas, si del suelo o de un árbol. No he visto fresas que no sean las que hay envasadas en el Mercadona", explica con sorna.

Teniendo en cuenta que el cultivo de la fresa es residual en la provincia de Almería cuesta creer que realmente le pidieran hablar sobre ello. ¿Otro error como el de la carretera A-7?

Tras su paso por el Congreso de los Diputados y su experiencia en la campaña electoral en Almería no quiso volver a presentarse cuando apenas unos meses después hubo repetición electoral. Entonces Podemos eligió de candidato al exgeneral Julio Rodríguez.

El Cañillo, "una fuente mágica"

David Bravo habla en su vídeo de que Julio Rodríguez hizo "un campañón" en esas elecciones de 2016. "El notas, si tenía que recoger fresas lo hacía, bebió de una fuente que dicen que bebe agua de allí se queda en Almería para siempre, una fuente mágica o algo así, y bebió el hombre y todo", dice con ironía sobre el Cañillo de la Puerta de Purchena.

Para terminar, David Bravo cuenta la conversación que mantuvo con un chófer que lo llevó a Almería, "seguramente por la carretera A-7". El abogado asegura que éste le explicó que en Almería hay un microclima en el que "hace mucho calor, pero húmedo". Es uno de los momentos más divertidos del vídeo, porque Bravo asegura que no sabe cómo relacionar el término húmedo con el clima: "Para mí húmedo es una cosa que está mojada pero no mucho", dice.

El vídeo no tiene desperdicio, y hay que reconocer que tiene frases muy simpáticas. El culmen es cuando Bravo dice que las dos cosas de las que está más orgulloso en su vida son haberse pasado el Dark Soul 3 "tras ocho meses intentándolo" y haber conseguido escaño en Almería "sin haber recogido ninguna fresa pero habiendo dicho que la A-7 había que terminarla".