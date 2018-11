Defensa convoca 100 plazas para Reservista Voluntario

En el Boletín Oficial del Estado número 272, de fecha 10 de noviembre de 2018, se hace pública la Resolución de la Subsecretaría de Defensa por la que se convoca el proceso de selección para el acceso a la condición de reservista voluntario de las Fuerzas Armadas, dándose un plazo, para la presentación de solicitudes, de 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación.

Las condiciones generales más significativas que deben reunir los aspirantes son: poseer la nacionalidad española, tener cumplidos 18 años de edad en la fecha en que finalice el plazo de admisión de solicitudes y no alcanzar en el presente año una edad máxima de 58 años para las plazas de las categorías de Oficial y Suboficial y de 55 para la categoría de Tropa y marinería, carecer de antecedentes penales, no hallarse procesado o imputado ni estar privado de los derechos civiles, no haber sido separado del servicio de las Administraciones Públicas y acreditar los requisitos que se exigen para cada una de las plazas ofertadas en las diferentes categorías. La participación en el proceso, se iniciará con la aceptación de la solicitud de Cita previa para la realización de las pruebas de selección, pudiéndose realizar personalmente en las Subdelegaciones de Defensa de la provincia de residencia del solicitante ó por vía telefónica en el número 902 43 21 00 o 913 08 97 98.