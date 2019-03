Defensa pasa revista a la Legión

Intensa jornada para la ministra de Defensa, Margarita Robles, en la base ‘Álvarez de Sotomayor’ de Viator en un día especialmente triste para la Brigada de la Legión por la muerte en un accidente en Alicante de uno de sus hombres. A pesar del triste acontecimiento, que no fue olvidado por la titular de Defensa, Robles pudo “pasar revista”ayer a la actividad que la Brileg desempeña para prepararse como una de las unidades de respuesta rápida comprometidas con la UE durante el primer semestre del año.

Rondando las diez y media de la mañana, media hora después que el jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, el general Francisco Javier Varela, la ministra aparecía en el patio de armas donde era recibida con honores por efectivos de la séptima bandera de la octava compañía ‘Colón’. No era sino el punto de partida de una apretada agenda que ha continuado con una reunión distendida con el jefe de la Brigada Alfonso XIII, el general Marcos Llago, y otros mandos de la Legión. El café compartido en este momento iba a ser necesario para tomar fuerzas.

Y es que tras esta breve parada, la actividad no cesó ni un sólo segundo. Un recorrido por las instalaciones de la base y una obligada parada en la exposición de la Brileg en la sala ‘Milan Astray’, que se alargaron respecto a las previsiones iniciales, antecedieron a su traslado en un vehículo militar al Campo de Maniobras y Tiro (CMT) ‘Álvarez de Sotomayor’, en concreto, en la zona de combate urbanizado conocida como el ‘poblado afgano’.

El teniente coronel Javier Mackinlay ha explicado previamente a su llegada el desarrollo del ejercicio diseñado para el desarrollo de la brigada experimental (Briex 2035), que es con la que el Ejército de Tierra se prepara para actuar en los próximos años mediante la inclusión de nuevas tecnologías, pero en las que “el combate terrestre va a seguir siendo la clave del éxito de la fuerza conjunta”.

Así, para el desarrollo del ejercicio se han materializado dos entornos de los cuatro más previsibles a futuro, con zonas “densamente pobladas” y presencia de civiles, en el que se ubican distintos grupos de fuerzas enemigas, uno de los cuales puede aprovechar un sistema de túneles subterráneo que forma parte del entrenamiento militar.

Aunque la Legión no cuenta aún con toda la tecnología de la que dispondrá la Briex 2035, los entrenamientos no cesan. Cabe recordar que el general Llago apuntó el pasado mes de febrero que durante los últimos meses de 2018 los legionarios ya habían estado “empantanados” en estas pruebas y que aunque no será hasta 2022 cuando llegue el nuevo vehículo de combate 8×8 ‘Dragón’, que sustituirá al BMR, en verano recibirán los primeros siete modelos de prueba para realizar una evaluación operativa de dichos prototipos.

Además, la titular de Defensa ha asistido al adiestramiento específico que está llevando a cabo esta Brigada de la Legión para desplegar de forma simultánea en Líbano y Mali el próximo mes de noviembre. Para el Líbano se generará un contingente sobre la base del Tercer Tercio de Almería, y para Mali otro que irá de diciembre de este año a mayo de 2020 a partir del Cuarto Tercio.

Posteriormente habrá otro relevo de mayo de 2020 a noviembre de dicho año a cargo del Tercer Tercio y según explicó el general, “este próximo año y el que viene, además de la Brigada experimental habrá un relevo en el Líbano y otros dos consecutivos en Mali”.

Durante estos meses, estas unidades legionarias se encontrarán en la fase denominada como ‘Stand-By’, esto es: tratan de mantener las capacidades ya certificadas y su disponibilidad para ser proyectadas en un plazo máximo de 30 días.

La Brigada de la Legión ‘Rey Alfonso XIII’ es una de sus herramientas de respuesta rápida de la Unión Europea, que se integra en el grupo táctico del Grupo de Combate EUBG.

El EUBG representa el mínimo paquete de fuerzas eficaz y de despliegue rápido capaz de llevar a cabo operaciones independientes o también la fase inicial de operaciones de más envergadura.

Con un elevado nivel de disponibilidad (5-10 días), pueden desplegar en cualquier zona con un radio máximo de acción estimado de 6.000 kilómetros desde Bruselas. España lidera como nación marco este EUBG, al que el Ejército de Tierra (ET) aporta la mayor parte de las capacidades y personal en los cuarteles generales.