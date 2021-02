Denuncian el recorte de personal en la Unidad de Reparto 1 de Correos

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Almería, denuncia que Correos pretende llevar a cabo un recorte de personal en la Unidad de Reparto 1 de Correos, esto es en la sección que se encarga de prestar este servicio público en Almería capital. Según ha podido saber el sindicato, la dirección de la Zona 6ª de la entidad postal ha emitido un informe en el que detalla que de los 38 trabajadores y dos directivos con los que cuenta dicha unidad, habría que suprimir cuatro puestos, tres de reparto a pie y uno de reparto en moto. En total, actualmente, esta sección postal cuenta con 29 carteros y carteras de distribución a pie, 8 en moto y un “rutero”.

Para CSIF esta decisión de la dirección es totalmente inexplicable e inadmisible. “En un año especialmente complicado y con la tercera ola de la pandemia descontrolada, esta medida es insólita dado que, actualmente, no se está dando cobertura ni a las bajas médicas por COVID ni a los permisos de los trabajadores, en prácticamente toda la provincia, por lo que no es comprensible que se vayan a eliminar secciones de reparto. Por no mencionar que, otros centros de trabajo, como podría ser la Unidad de Reparto 3, encargada de La Cañada de San Urbano, El Alquilan, Retamar El Toyo y Cabo de Gata, tienen también varias bajas sin cubrir”, ha explicado Carmen López, responsable de Correos de CSIF Almería.

En esta línea, no solo estos municipios se verían afectados por este recorte, sino el resto de plantilla que vería redimensionado su trabajo. Por otro lado, el sindicato apunta que los argumentos esgrimidos por la dirección de Zona no tienen sustentación alguna. “Aluden que esta eliminación de puestos tiene que ver con la informatización del servicio, la bajada de envíos de un 54 por ciento y al aumento de otros operadores postales. Sin embargo, los trabajadores apuntan que el ritmo de trabajo ha aumentado significativamente, antes incluso de que diera comienzo la pandemia, así como el volumen de trabajo”, ha matizado López.

Es por ello que, desde CSIF, exigen una rectificación inmediata de esta medida con el fin de no deteriorar aún más la calidad del servicio que recibe la ciudadanía, sin poder cumplir, por ejemplo, en los plazos de entrega y, además, no sobrecargar drásticamente el volumen de trabajo del resto de la plantilla.

Para el sindicato, Correos está priorizando los recortes en contratación y el empobrecimiento de los centros de trabajo. De sobra es sabido que, en datos provinciales, Almería necesita un refuerzo de, al menos, un centenar de efectivos más, por lo que no entendemos esta supresión de puestos de trabajo y más aún cuando todos los empleados y empleadas del servicio postal de Almería se están dejando la piel y están en primera línea desde que diera comienzo la crisis sanitaria”, ha matizado la responsable de Correos de la central sindical.