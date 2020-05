Almería ‘fuerza’ su desescalada antes que el resto de provincias de la península

Almería es junto a Huelva la provincia de la península con menor tasa de incidencia por coronavirus. De hecho, es la provincia que menos contagios activos tiene en la región, con 195. Hay quien ha llegado a etiquetar ambos casos como ‘los milagros de la pandemia’.

Ello ha llevado a ciertos sectores, entre los que se encuentra la Junta de Andalucía y los empresarios almerienses, a solicitar al Gobierno que Almería lidere la desescalada, y aunque el Ejecutivo de Pedro Sánchez no se lo ha planteado hasta el momento, y sí lo ha ejecutado en La Gomera y La Graciosa (Islas Canarias) y Formentera (en Las Baleares), la insistencia no cesa.

El plan de desescalada diseñado por el Gobierno andaluz apunta a Almería y Huelva como las provincias que presentan los mejores indicadores de la pandemia para un eventual desconfinamiento en una comunidad que reclama ya el fin del estado de alarma para finales de mayo o principios de junio. “Estas provincias deberían sumarse al ritmo de las islas que van a ir un paso por delante en la desescalada”, explica el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para que, de esa forma, sirvan de “experiencia piloto” por cumplir los requisitos. En Andalucía, las peores estadísticas las aportan las provincias de Granada y Jaén, con 283,49 y 228,07 infectados por cada cien mil habitantes, respectivamente.

“Somos la provincia con menor tasa de casos por 100.000 habitantes, las empresas de Almería están haciendo frente a esta crisis con un total y ejemplar compromiso por cuidar de la salud de sus trabajadores; la agricultura, el transporte y la logística no han dejado de trabajar para garantizar la distribución de frutas y hortalizas a España y Europa; el comercio de Almería es de proximidad y nuestro modelo turístico no es masificado. Hay actividades que podrían reactivarse de forma segura”, explica el presidente de la Confederación Empresarial de la Provincia de Almería, ASEMPAL, José Cano García.

“La desescalada no sólo va a tener que ser de forma progresiva dentro del territorio sino que dentro de nuestro sector es probable que también deba llevarse a cabo de forma paulatina, tal vez poniendo en marcha primero aquellos bares que se encuentran en polígonos industriales, por ejemplo, cuyas naves ya están funcionando, o establecimientos que cuenten con terrazas y amplios espacios externos, pero todo apunta a que el retorno a la actividad será lento y con una capacidad seriamente mermada con respecto a la que cada local tenía antes de iniciarse el estado de alarma”, explicaba Diego García, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería en Almería.

Pero hay quien se muestra reacio o pide más información. Es el caso de José Luis Sánchez Teruel, secretario general del PSOE en la provincia. “Moreno Bonilla debe dar a conocer sus propuestas concretas, que se cumplen los requisitos exigidos por el Gobierno de España para proteger la salud de los ciudadanos, y certificar que, en caso de repunte, se cuenta con los medios para atajar rápido la epidemia, con las camas para enfermos más agudos y una ampliación de los cuidados intensivos que exige el Gobierno de España para cada provincia”.

Carmen Vidal, secretaria general de UGT, también plantea un escenario más prudente: Me gustaría tener información de primera mano como interlocutores y hay que poner encima de la mesa que la salud de los trabajadores debe estar por encima de todo, y hasta que no haya test suficientes... igual la desescalada que se solicita es demasiado prematura”.

En el caso de Almería, Un total de 77 de los 103 pueblos de la provincia no han registrado nuevos casos de Covid-19 entre sus vecinos desde hace al menos dos semanas. Solo 23 localidades han detectado casos nuevos en los últimos 14 días. En este sentido, algunos municipios como Dalías, que al principio de la pandemia se mostró como una de las localidades más afectadas con 13 casos, no ha vuelto a mostrar nuevos contagios en las últimas dos semanas; una situación que también se ha dado en Vera, donde no ha habido nuevas reproducciones pese a registrar siete contagios desde que comenzó el recuento de positivos.

Además de estos municipios que en alguna ocasión han observado algún caso de coronavirus, tampoco registran nuevos contagios en los últimos 14 días las localidades de Alhama de Almería, Almócita, Canjáyar, Instinción, Benahadux, Gádor, Viator, Gérgal, Las Tres Villas, Lubrín, Tabernas, Cantoria, Cuevas del Almanzora, Pulpí, Zurgena, María, Vélez-Rubio, Líjar, Lúcar, Antas, Garrucha, Mojácar, Berja y La Mojonera.