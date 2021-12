"Desplante" de la ministra al Ayuntamiento de Almería

La portavoz municipal del equipo de gobierno, María del Mar Vázquez, ha lamentado el “enésimo” desplante del Gobierno presidido por Pedro Sánchez con el Ayuntamiento de Almería, quedando este al margen de la presentación, esta tarde, del proyecto de remodelación del enlace de entre la A-7 y A-92, acto presidido por la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.

Para Vázquez la forma de proceder del Gobierno de España, no invitando a esta presentación a la institución municipal, siendo este proyecto una infraestructura fundamental que afecta a la conexión con Almería capital, “es parte del sectarismo con el que actúa el partido socialista allí donde gobierna y que comporta un ninguneo absoluto hacia el resto de administraciones de distinto color político”.

Un ejemplo más de la “deslealtad institucional que acompaña la acción de gobierno de Pedro Sánchez”, ha subrayado la edil popular, recordando en esta misma línea la reciente visita a Almería de la presidenta de ADIF, María Luisa Domínguez, para informar de los trabajos en marcha de la línea de Alta Velocidad Almería-Murcia, y que tampoco contó en este caso con ninguna representacion institucional municipal.

Una actitud que, en palabras de la portavoz, “se aleja de la colaboración y la lealtad institucional que debe presidir la relación entre administraciones y se acerca a una clave partidista que debiera quedar al margen cuando de lo que se trata es de mejorar las condiciones de Almería, su provincia y de todos los almerienses. Y este proyecto, que se prolonga en el tiempo y reclamado en no pocas ocasiones, responde a los intereses generales y no al interés particular de un partido”, ha censurado.

Y es que, como ha recordado María del Mar Vázquez, “el desarrollo del proyecto de remodelación entre las autovías E-15/A-7 y A-92 se justifica en la necesaria y reclamada mejora de los accesos a una ciudad que supera los 200.000 habitantes y para la futura conexión norte con la capital siendo, sin duda, un nudo estratégico a nivel de infraestructura viaria”.

Oportunidad

Entiendo además Vázquez la “oportunidad” que esta invitación hubiera propiciado para abordar, en primera persona con la ministra, proyectos en cartera que esperan respuesta por parte del Gobierno de España y que afectan directamente a la capital “como la financiación de las obras del soterramiento y la llegada del AVE a la ciudad, los accesos al Puerto de Almería desde la A-7 o la continuidad de las obras de rehabilitación de la Estación de Ferrocarril, además de su puesta en uso y puesta en valor”.

Frente a esa actitud “desleal” del Gobierno de España, dejando al margen de la presentación de este proyecto a un Ayuntamiento como el de Almería, la portavoz municipal contrapone la permanente colaboración y lealtad que otras administraciones, caso del gobierno de la Junta de Andalucía, presidido por Juanma Moreno, “sentando en una misma mesa a ayuntamientos de distintos signos para conocer el desarrollo de proyectos, como el del acceso norte a la capital, en su caso sin ningunear a nadie y sin sectarismo”.