Detenido por malos tratos el edil de Turismo de Roquetas de Mar

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) informó que estaba a la espera de si se celebraba un juicio rápido o si seguía finalmente un procedimiento normal. En cualquier caso, a última hora de este lunes, el TSJAcomunicó que los juzgados de Roquetas no habían trasladado que había ocurrido finalmente, aunque el digital ‘Nius Diario’, del grupo Mediaset, que adelantó la información del arresto, daba por hecho que había quedado en libertad con cargos. Sea como sea, fuentes judiciales han indicado a este periódico que no ha ingresado en prisión por estos hechos.

Aclaraciones sobre los dos concejales

“Desde Ciudadanos exigimos que Amat explique cuál es la situación actual del equipo de Gobierno con dos concejales de Vox expulsados”. Así lo ha aseverado Pepe Montoya, portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar. Una pregunta que ya formuló en el pleno ordinario que se celebró el pasado miércoles, 27 de noviembre, y “ante la que no obtuvimos una respuesta clara”. Montoya ha recordado que el partido que lidera Santiago Abascal en España ya ha remitido al Consistorio roquetero su intención de expulsar a estos dos concejales, después de que le exigieran la dimisión por subirse el sueldo un 30 por ciento y mantener el cien por cien de su liberación a la vez que seguían con su actividad profesional fuera de la política. Para Montoya la situación se agrava aún más tras conocerse la detención de uno Barrionuevo. “Ya estamos viendo como en aquellos ayuntamientos de la provincia en los que el PP depende de VOX, como en El Ejido y en Roquetas de Mar, no han condenado la actitud de esta formación política ante la lucha contra la violencia de género. Esperemos que, ante este caso que hemos conocido hoy, Amat no se ponga de perfil. No puede tener un equipo de Gobierno con expulsados y acusados de presuntos malos tratos”. “Demostraría una forma desesperada de querer seguir aferrado a su sillón”, ha subrayado Montoya.