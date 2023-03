“El lema de hoy, Día del Seminario: ‘levántate y ponte en camino”

Hoy 19 de marzo es San José, ya lo sabemos; pero además es el Día del Seminario, fecha que antaño cele-braban muchas familias porque les afectaba directamente; pero hoy día el bienestar social que disfrutamos hace que sean pocos quienes sienten la llamada de Dios para dejar los placeres mundanos y servirle. Los protagonistas de esta entrevista la sienten.

–’Desde chiquitico se cría el arbolico’, dice el refrán.

–Así fue al menos en nuestro caso. Yo soy de Olula, afirma Raúl, e iba a misa con mi abuela Carmen desde que hice la Primera Comunión, y desde los 7 u 8 años ya noté que Dios me pedía algo más que ir a misa una vez en semana. Hice Bachillerato en el instituto de Olula e incluso me fui a Granada a estudiar Magisterio; pero ya allí me presenté en el Obispado, pedí ayudar en alguna parroquia y me mandaron a la Virgen de Gracia.

–Parecida trayectoria la tuya...

–Sí, también a esa edad sentí la llamada. Yo nací en Macael, comenta José Antonio, y de niño quería estudiar Magisterio aunque me tiraba el sacerdocio. Hice el Bachillerato en el instituto de mi pueblo. Pero cuando lo acabé ya sentía una profunda vocación y me fui directamente al Seminario de Murcia.

–La familia y los amigos quizá se extrañarían...

–Nunca nos han puesto ninguna pega, pues eran conocedores de nuestra vocación. Pero a veces nos comentaban lo solos que íbamos a estar en el futuro en los pueblos donde nos destinen, al no poder formar una familia. Pero vamos, nunca hemos tenido oposición familiar.

–Llegáis al Seminario y qué encontráis...

–Pues en principio, 25 seminaristas de Murcia, 7 de Almería y uno de Guadix. Nos integramos enseguis (allí no hay novatadas como en los colegios mayores) y comenzamos a cumplir el horario: nos levantamos a las 7 de la mañana, desayunamos a las 7.30, toda la mañana estamos en clase hasta las 2, que es la comida.

–Clases de Teología mayoritariamente, supongo.

–Sí, pero también tenemos Filosofía, Psicología, Latín, Griego, Sagradas Escrituras... Son cinco clases diarias de 55 minutos en el mismo Seminario, también con compañeros laicos. Estamos hasta las 13.40 allí.

–Con el madrugón que os dais, imagino que echaréis la siesta.

–Ja, ja, ja. Bueno pues sí. Tras la comida tenemos un rato de descanso hasta tres y media, hora del rezo del rosario. Y por la tarde toca deporte, estudio, formación católica... aunque no todos los días es lo mismo. Cuando terminamos tenemos la cena a las 9 y una hora libre, en la que podemos salir a la calle si queremos dar un paseo. A las diez y media, rezos y a dormir que hay que madrugar de nuevo al día siguiente.

–Las tardes del domingo son distintas...

–Bueno, la tenemos totalmente libres y, como el Seminario está muy cerca de la vieja Condomina, solemos ir a ver algún partido de fútbol del UCAM Murcia que juega allí, ir al cine o dar un paseo más largo. Estamos en un lugar bastante céntrico.

–¿Qué os dicen cuando volvéis a vuestro pueblo?

–Lo normal en estos casos: que si estamos más altos, más gordos, más guapos, nos preguntan cómo nos va... ¡Ja, ja, ja! Cada dos semanas vemos a la familia.

–Sé que estáis en dos comedores sociales...

–Sí, en el de Jesús Abandonado y en la residencia de las Hermanitas de los Pobres. Allí realizamos una labor de ayuda humanitaria , básica de la fe católica.

–Poco espacio nos queda. A ver una reflexión por el Día del Seminario que hoy celebramos.

–El lema de este 2023 lo dice todo: levántate y ponte en camino. No hay que quedarse sólo con los placeres mundanos sino saber aceptar la ayuda y la voluntad de Dios. No debemos de tener miedo de ser y actuar como católicos comprometidos.