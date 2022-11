Dimite el vicerrector de la UAL, Diego Valera, con la mirada puesta en ser candidato a rector

Cuando faltan apenas unos meses para las elecciones a rector de la Universidad de Almería, el vicerrector de Investigación e Innovación de la institución académica, Diego Valera Martínez, ha dimitido de su cargo ante el máximo representante, Carmelo Rodríguez, rector. Ha sido el propio vicerrector quien ha comunicado también la noticia a sus compañeros del equipo de gobierno y a la comunidad universitaria.

Como ya avanzó este periódico, Carmelo Rodríguez no volverá a presentar candidatura para las próximas elecciones tras dos legislaturas de mandato. Hasta el momento, Diego Valera y José Céspedes son los dos nombres que suenan entre la comunidad universitaria como los posibles candidatos que se disputarán el rectorado de la Universidad de Almería.

Valera Martínez ha indicado a que el de hoy "será mi último día al frente del Vicerrectorado de Investigación e Innovación de nuestra querida Universidad. Esta es una decisión personal y meditada que ya he trasladado a nuestro rector". "Como os podréis imaginar hoy es un día cargado de sentimientos contradictorios, pero me voy con la enorme satisfacción de que la Universidad de Almería, gracias a vuestro esfuerzo, ha potenciado la actividad investigadora de manera sobresaliente en los últimos años; además contamos por fin contamos con un nuevo Reglamento de Contratación de Personal Investigador, que permitirá el merecido refuerzo estable de nuestra plantilla", tal y como ha señalado en una nota a sus compañeros. En la misma, además no ha querido dejar pasar la oportunidad para agradecer a todo el equipo del Vicerrectorado, y especialmente al personal de administración y servicios adscrito al mismo, "su gran profesionalidad y compromiso, demostrando vocación de servicio público en las buenas y en las malas. Ha sido un placer trabajar con vosotros".