Down España reconoce a la Policía Nacional por su apoyo

Down España, en su nombre y en el de sus 91 asociaciones federadas, entrega este jueves por la noche en el Auditorio Maestro Padilla de Almería los premios ‘Trébol a la solidaridad’ durante la inauguración del XIX Encuentro Nacional de Familias 2019. En esta ocasión, el comisario provincial, Rafael Madrona, será el encargado de recoger uno de los galardones, pues a la Policía Nacional le ha sido condecida esta distinción por “su apoyo, dedicación y compromiso prestado a las personas con síndrome de Down y sus familias para mejorar la seguridad y la atención ciudadana a este colectivo en España”.

El galardón apremia el “excelente trabajo de atención y orientación a la ciudadanía, en concreto hacia las personas con síndrome de Down, que está realizando este cuerpo de seguridad del Estado”. “Se trata de todo un ejemplo de vocación de atención y apoyo a la ciudadanía, a través de la formación y adecuación de sus profesionales de las Unidades de Participación Ciudadana y de la revisión y adaptación de sus procedimientos para que puedan ser accesibles. Además este premio quiere reconocer la voluntad de coordinación con las organizaciones ciudadanas y específicamente con las asociaciones de síndrome de Down a lo largo de toda España”, han dicho desde Down España.

En esta ocasión, la Oficina de Despacho del director general de la Policía ha solicitado que Madrona sea designado para recoger dicho galardón, en nombre de la Policía Nacional y del propio director general, ya que ni éste ni ningún otro cargo de la Dirección General o de la Jefatura Superior de Andalucía se trasladarán mañana a Almería.