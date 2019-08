‘Dreambeach’ levanta una pequeña ciudad en la playa de Palomares

‘Dreambeach Villaricos’ ya ha conquistado la playa de Palomares. Este miércoles comenzó la primera jornada de unos de los festivales de música electrónica más importantes del mundo. Una cita que hasta el próximo 11 de agosto permitirá a unos 160.000 ‘dreamers’ disfrutar de las mezclas de los mejores DJs del mundo, como el solicitado y reclamado Armin van Buuren, Steve Aoki y Don Diablo” o Steve Angello, así como actuaciones exclusivas en España de e los británicos Knife Party, el dueto de DJs franceses Tchami y Malaa, o el show itinerante de Brennan Heart, ‘I Am Hardstyle’, entre otros.

A primera hora de ayer los primeros “campistas”llegaban ya a la zona reservada para ellos junto al recinto de Palomares, montando sus tiendas de campaña, tumbonas, mesas y sillas para configurar una auténtica ciudad en miniatura. Según las estimaciones de los organizadores, unos 30.000 jóvenes utilizarán la zona de acampada, el “corazón” de Dreambeach, un espacio de 90.000 m2 en un pinar que ofrece “sombra natural” a aquellos amantes de este género musical que decidan pasar aquí su estancia.

Unos 3.000 asistentes pagarán un extra por que la organización les proporcione una tienda ya montada y otras comodidades como colchón, sábanas, desayuno o césped artificial.

Este año, la novedad son unas cápsulas de tres metros cúbicos importadas de Japón, donde “se duerme aislado del ruido y con aire condicionado”.

Un dispositivo de seguridad con 1.200 efectivos El dispositivo de seguridad activado ante el arranque del festival de música eléctronica 'Dreambeach' cuenta con 1.200 efectivos que darán cobertura al recinto de unos 500.000 metros cuadrados y alrededores en el que está previsto que se den cita más de 160.000 asistentes.El operativo de coordinación de emergencias cuenta este edición con el apoyo de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería a través del servicio de Protección Civil, el 112 y del Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) con la instalación y puesta en servicio de un centro de coordinación a petición del Ayuntamiento de Cuevas de Almanzora, ubicado en un edificio municipal de Palomares, lo que ha supuesto que se active su Plan de Emergencias Municipal. La delegación territorial de Salud y Familias ha establecido, asimismo, medios extraordinarios para el dispositivo y han reforzado los medios provinciales su dotación en centros de salud, del hospital comarcal La Inmaculada de Huércal Overa y de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) para lograr una cobertura médica completa tanto en el evento musical como en la actividad cotidiana de la provincia, según ha informado la Junta en un comunicado. El dispositivo sanitario de la organización consta de ambulancias de soporte vital avanzado y básico, vehículos todoterreno de rescate médico, un camión-hospital itinerante entre el recinto del festival y la zona de acampada y un puesto sanitario de unidad de coordinación y transmisiones.

Aquí se encuentra también uno de los rincones preferidos por los ‘dreamers’: Pool Area by Impulsa, el escenario acuático también conocido como ‘Swim & Dance’. En el corazón de la zona de acampada, se ha instalado una piscina de 60x30 metros. En ella, se podrá bailar en el agua con una programación musical propia en horario diurno (12:00-19:00 horas) y diversos estilos, pero sobre todo Hardstyle, Drum & Bass y Techno. En la animación de este escenario cien por cien veraniego colaboran Impulsa Music Center, Chaman, Animal Sound, HIT FM, Unika FM y Bunker.

Por ello, no era raro ver a los amantes de la electrónica haciendo cola ante los numerosos accesos a la zona de acampada y del propio festival. En la apertura de ayer ya pudieron disfrutar de parte de los del más de centenar de estrellas internacionales, con una variada selección de artistas que abarca varios géneros presentes en la cita (EDM, Techno, Drum & Bass, Hardstyle, Trance, Hip-hop).

Uno de los cabezas de cartel más potentes de este año es Armin van Buuren, que animará a los asistentes a las cuatro de la madrugada del jueves al viernes. A sus 42 años y con 20 años en lo más alto de la música electrónica a sus espaldas, el DJ y productor neerlandés es la figura más admirada y con más talento de su generación. Fundador del sello musical Armada, realiza más de 130 actuaciones por todo el mundo y su show radiofónico A State of Trance se emite en 84 países para 37 millones de oyentes. En 2015 protagonizó un cierre memorable en Dreambeach ante 25.000 enfervorizados dreamers que no querían marcharse. En este 2019, volverá a acaparar flashes y desatar emociones en el festival. Este verano está sonando intensamente en la radio con ‘Turn it up’.

Del viernes al sábado el que llevará sus sonidos a Palomares es Steve Aoki. Por primera vez llega a Villaricos este gran icono de la cultura EDM, #11 en el Top 100 de la revista DJ Mag. El DJ y productor californiano ha alcanzado fama global lanzando tartas al público entre disparos de confeti, luces multicolor y espectáculos extravagantes. Sin embargo, Aoki es hoy es un artista más maduro y evolucionado. Ha sido uno de los impulsores de la creciente fusión entre electrónica y ritmos latinos, y ha triunfado con ‘Neon Future III’, un polifacético álbum en el que colabora con estrellas diversas como BTS, Bill Nye o Blink-182.

El otro imprescindible es Steve Angello, que interpretará, en este caso, durante la madrugada del sábado al domingo. Desde que Swedish House Mafia anunció su vuelta, sus integrantes cesaron de girar en solitario. Sin embargo, Angello ha interrumpido el tour de regreso y será una de las estrellas en Villaricos. Curiosamente, el año pasado sus compañeros en el famoso trío, Axwell e Ingrosso, ya abarrotaron el mainstage ante 25.000 entusiastas dreamers. Las recientes cancelaciones de SHM en festivales europeos incrementan la expectación por verle.

Otras citas a tener en cuenta son las del DJ parisino Tchami y el músico galo Malla. Tras el éxito de su EPconjunto, comenzaron una selecta gira con fechas muy escogidas en EEUU y Europa. El tour llega ahora a Almería realzado por un exuberante espectáculo visual.

También destacan las del belga Charlotte de Witte (viernes), el alemán Paul Kalkbrenner(viernes), el también germano Stephan Bodzin (sábado), el australiano Fisher (sábado), Disciple Takeover (viernes), el dúo Knife Party (sábado), el granadino Dellafuente (sábado) y el espectáculo I am Hardstyle by Brennan Heart (viernes).

Todos los ojos estarán puestos en su espectacular mainstage, un colosal escenario de 90 metros de anchura y 35 de altura, lo que supone que sea como un edificio de diez plantas, con una producción técnica y audiovisual única en España: 400 metros cuadrados de pantallas LED y 800 aparatos de iluminación.

Frente a este gran templo del baile con forma piramidal, bautizado como Brugal Stage, vibrarán 25.000 personas y los DJs pincharán sus sesiones rodeados de costosos efectos especiales a cargo de ocho cañones de CO2, llamaradas de fuego frío, y pirotecnia.

La Dreams Tent, la enorme carpa de 16 metros de altura en la que mandan los ritmos underground, hará este año un guiño a la actualidad. En su interior recreará un ambiente misterioso de claroscuros inspirado en la ca-tedral de Notre Dame de París, que recientemente fue noticia debido a su trágico incendio.