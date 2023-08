"Siempre tengo Almería muy presente, la gente me apoya mucho aquí"

Conocido en redes sociales como Dumas, Santos Peralta nació y se crio en Almería, dónde empezó a interesarse por la creación de contenido en internet. Hace ya tres años se marchó a Madrid persiguiendo su sueño de trabajar de lo que le apasionaba. La capital le brindó las oportunidades laborales que aquí le faltaban, y a día de hoy se ha ganado un sitio entre los influencers mas reconocidos del país, es más, hace ahora un año lanzó su propia marca de ropa, Peseta Studio, con la que busca materializar la nostalgia que siente hacía los años 2000.

-¿Cuáles son sus inicios?, ¿Cuándo empezó en redes y por qué?

-Yo empecé en redes en Almería en el año 2015 más o menos, jugando al FIFA. Cuando tenía 13 años me compré una capturadora con mis amigos y empecé a subir vídeos con ellos. Después de eso me empezó a gustar más porque veía muchos youtubers y a esa edad eres muy influenciable y quieres hacer lo que ves. Cuando cumplí 16/17, pasé a hacer vlogs, empecé a grabar mi día a día, cosa que nadie hacía en Almería y ahí gané un poco de público almeriense, empecé a tener mi pequeña 'fanbase', unas 300 o 400 personas, que no era mucha cosa, pero yo estaba contento, así que seguí. Por caminos de la vida conocí a Nil Ojeda, otro influencer, aunque en aquel momento él tampoco era nadie. Unos años después, cuando despegó, me invitó a irme a Madrid y ahí empezó todo para mi.

-¿Qué tipo de contenido hacía al principio y en qué momento dio el salto hacía el mundo de la moda?

-Al principio hacía vídeos de exploración urbana, pero cambié mi contenido en el momento en el que me cansé de ese tema, sobre todo porque no tenía gente con la que ir. Mis amigos empezaban con la universidad y yo también, así que el tiempo se complicaba a la hora de grabar. Algo que era muy personal y que yo sabía que podía hacer solo era el tema de la ropa, que me estaba empezando a gustar muchísimo en ese momento. Decidí tirar por ese camino porque creía que era lo más fácil tanto a nivel de crearlo, porque no necesitaba a nadie, como a nivel de conseguir información, ya que estaba todo en internet.

-Ha tenido la oportunidad de trabajar con marcas que le gustan y admira del mundo de la moda, ¿Cómo ha vivido que ahora sean ellas las que le buscan para colaborar con usted?

-Es raro, porque al principio es increíble, pero como todo después te acabas acostumbrando y lo terminas viendo como trabajo. Es algo que nunca pensaba que me pasaría en caso de dedicarme a algo que me apasionase como estoy haciendo ahora, pero acaba siendo una obligación más, aunque eso sí, no te quema tanto la cabeza ni acabas tan agobiado.

-Actualmente tiene su propia marca de ropa y complementos que es Peseta Studio ¿Cuándo nace esta idea y hasta dónde quiere llegar con ella en un futuro?

-Peseta Studio nació justo hace un año, y mi propósito en un futuro próximo es desvincularla de mi y de mis redes, llevarla lo más lejos que pueda. Es algo que me gusta mucho, algo muy diferente a crear contenido en internet, y aunque estoy muy contento con mi día a día en redes, me apetece tener algo diferente, algo más empresarial e intentar conseguir que por lo menos en España sea una marca bastante presente sobre todo entre los jóvenes. Algo que me gusta mucho es que con ella puedo transmitir esa nostalgia que llevo siempre encima y que me inspira mucho a hacer mi contenido en redes, ahora puedo llevarla a la ropa y transmitirla a la gente de una manera material.

-Habla precisamente de la nostalgia, su marca de ropa sigue una temática inspirada en los 2000's ¿Por qué?

-Todo viene un poco por el tema de la música, ya que yo siempre he escuchado mucha electrónica. Cuando era muy pequeño ya escuchaba house porque mi padre me compraba discos, y a día de hoy, sigo escuchando esa música que me traslada a la época de 2003/2004. La inspiración viene de ahí, no solo de que me guste la música, sino la época en general, la recuerdo con mucho cariño de cuando era niño y eso me ha llevado a informarme a nivel de ropa también, ya que las prendas de esa época me parecen espectaculares.

-Es de Almería, pero tuvo que irse a Madrid en busca de más oportunidades laborales, ¿Qué supuso esto para usted?

-Realmente al principio no me supuso mucho problema, ya que en general mi familia es muy libre a la hora de que yo pueda decidir lo que quiera sobre mi vida, además yo estaba muy ilusionado ya que siempre había querido irme de Almería porque pienso que no es una ciudad para crecer a nivel laboral en trabajos que no son los comunes. Pero cuando comenzó a pasar el tiempo empecé a echar de menos tanto a mi familia como la ciudad en general, ya que la calidad de vida que hay aquí la tienen muy pocos sitios, y eso lo aprendes con el tiempo, por eso todo el mundo que se va de Almería lo dice, hasta que no te vas no te das cuenta de lo que tienes aquí.

-Cuando tiene tiempo libre y vacaciones, ¿Cómo desconecta de redes?

-No desconectas. Diría que, por ejemplo, ahora que estoy en Almería y estoy en mi semana de relajación total entre comillas, en realidad desconecto a un 30%. Al final estoy todos los días pendiente, si no tengo algo de Peseta tengo algo de mis redes, alguna campaña con alguna marca. Además lo que se consume ahora en internet es contenido muy rápido, hay muchas cosas, mucha gente, por eso parece que si no estás prácticamente día a día, la gente se va olvidando de ti, y tu sientes que puede ser que se olviden de ti, entonces entras en modo supervivencia y se hace prácticamente imposible desconectar.

-Habla del contenido instantáneo, TikTok es por excelencia la red social en la que se crea y se consume este tipo contenido ¿Qué le parece esta plataforma?

-Para mi gusto TikTok ha hecho mucho daño, porque por ejemplo YouTube era una de mis pasiones, y ya prácticamente nadie sube videos porque la gente no es capaz de verse un video de 15 minutos.

-También ha empezado a hacer directos a través de Twitch, ¿Va a pasarse a esta plataforma? ¿Qué opina de ella?

-Twitch me parece una plataforma increíble, porque tienes el contacto directo con la gente, hablas y al momento tienes respuestas por un chat, eso me parece impresionante, lo que pasa es que para mi Twitch es demasiado sacrificado porque si quieres triunfar en la plataforma tienes que dedicarte solamente a ello, echarle mucho tiempo todos los días.

-¿Nota que entre los seguidores de su comunidad hay mucha gente de Almería?

-Si, la gente de aquí me apoya muchísimo y estoy muy contento con eso. Sobre todo lo estoy notando ahora con Peseta, que al final es una forma de ver físicamente si la gente te conoce y te apoyo o no, y en Almería hay muchísima gente que compra y que pregunta, es increíble y lo agradezco un montón. No es que me haya ido y haya dejado la ciudad de lado, sino que sigo viniendo cuando puedo, por ejemplo, cuando grababa más vídeos para YouTube hacía muchos regalando ropa aquí o cosas así, tengo Almería muy presente siempre.