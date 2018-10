'Educación inclusiva, salud mental positiva', lema para reinvidicar el Día Internacional

Educación inclusiva, salud mental positiva. Es el lema elegido para el Día Mundial de la Salud Mental que tiene lugar el próximo 10 de octubre, y que tal y como ha n detallado desde el Consejo ProSalud Mental de Almería, se centra en esa edición en los Jóvenes y la salud mental en un mundo cambiante. Tal y como han informado desde la organización, "la educación es el chasis del respeto". "Nuestras experiencias, nuestros actos, nuestra forma de actuar con la sociedad y con el otro… La gran estructura social que formamos se sustenta en la educación, y esta, por lo tanto, debe ser exigente. Y cuando decimos exigente no nos referimos a que tengamos que saber la historia de 'pe a pa', el nombre del vice primer ministro de la República Popular China o cuántos centímetros cúbicos tiene un litro de agua. Sin querer restarle importancia, pero nosotros nos referirnos a la educación del respeto, de los valores, de aquello que verdaderamente cambia, altera o modifica la estructura social". "Además, todas las primeras preguntas pueden encontrarse en Google; las otras, no. Todas las personas desde que nacemos nos desenvolvemos en varios entornos que nos marcan. Aprendemos de las experiencias que vivimos toda la vida, las diferencias, la cultura, las creencias; todo forja nuestra forma de ser. Ninguna igual que la de otra persona. De ahí la riqueza del ser humano. Sin embargo, esta riqueza a menudo se descuida. Nos olvidamos del valor que proporcionan las diversidades, como en el caso de la salud mental". Por ello, y con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, más de 1600 personas votaron a través de la red el nuevo lema para este 2018: Educación inclusiva, salud mental positiva. El objetivo de este lema es reivindicar una educación que apueste por los valores, que trabaje la diversidad y la inclusión y que tenga en cuenta los retos de una sociedad que cambia a una velocidad de vértigo, para que se consiga una salud mental más positiva en las generaciones futuras en la que la educación inclusiva sea el punto de partida e influya de forma positiva. Asimismo, la temática de este año de la Federación Mundial para la Salud Mental (WFMH) es Jóvenes y Salud Mental en un mundo cambiante, considerando las diversidades en las generaciones futuras. "La educación inclusiva nos hace pensar, dialogar, y nos ofrece nuevos escenarios y conocimientos, haciéndonos ver que nuestra realidad, no es la única que existe. El respeto a la diversidad va de la mano de la empatía y de la solidaridad, y nos convierte en personas con valores humanos con un papel importante en la sociedad. Por lo tanto, la educación en valores, es la que debe prevalecer desde que nacemos", han argumentado desde el colectivo.