Embargo de dos millones de euros y crédito bloqueado a una farmacia

La Agencia Tributaria (AEAT) ha procedido a comunicar el embargo de la farmacia almeriense cuya titular es la licenciada M.R.G., tras un proceso de investigación. La notificación de Hacienda ha sido enviada además a los acreedores de la botica, lo que en la práctica supone el bloqueo comercial de este establecimiento sanitario privado de interés público. La cantidad embargada por Hacienda supera los 2 millones de euros. Se da la circunstancia de que la titular de la farmacia investigada y embargada es la cónyuge del exgerente de la cooperativa de distribución farmacéutica almeriense Hefaral (Hermandad Farmacéutica de Almería).

La resolución, a la que ha tenido acceso este periódico, ha sido remitida a los socios de la cooperativa farmacéutica, una de las mayores de España creada tras la fusión de otras ocho entidades previas, entre ellas la propia Hefaral. En este escrito se indica que se ha tramitado un expediente administrativo de apremio para el cobro de deudas correspondientes dicha farmacia y que una vez transcurrido el correspondiente plazo de ingreso sin que la botica haya atendido al pago, y constatada la relación comercial de la distribuidora con la misma, se declaran embargados los créditos que la cooperativa pueda tener a favor de la misma pendientes de pago a la fecha en la que se reciba la resolución.

"Ya sean cantidades facturadas, pendientes de facturar o que no requieran facturación, así como aquéllos que sean consecuencia de prestaciones aún no realizadas derivadas de cualquier tipo de contrato en vigor con el citado obligado al pago o bien derivadas de una relación comercial continuada con el mismo no formalizada en contrato, en cantidad suficiente para cubrir el importe de la deuda no ingresada en periodo voluntario, el recargo de apremio ordinario, los intereses y costas del procedimiento de apremio, por un importe total de 2.140.476,80 euros. El embargo dictado alcanza también a las retenciones efectuadas en garantía de los servicios prestados", añade la AEAT.

Ahora cuentan con 10 días desde la recepción de la resolución para concretar el estado de los créditos embargados. Añade la Agencia Tributaria que el ingreso se deberá efectuar en el momento en el que el importe de los créditos de embargo resulte exigible por la farmacia deudora y que si éstos tuvieran distintos, deberán realizarse a la fecha de cada uno de ellos. "Se le comunica que, a partir del recibo de esta diligencia, no tendrán carácter liberatorio los pagos que usted realice al obligado al pago (deudor), debiendo tener presente la responsabilidad en que pudieran incurrir al responder solidariamente del pago de la deuda tributaria pendiente y en su caso, del de las sanciones tributarias, incluidos el recargo y el interés de demora del período ejecutivo cuando procedan", concluye la Agencia Tributaria.