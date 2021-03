Emprendimiento digital en Almeria: Fernando Mariano Andrés

Fernando Mariano Andrés nació en Cornellá, aunque lleva desde los 6 años en Almería. Como él mismo confiesa “Soy más de Almería que los invernaderos”.

Creció –sin saberlo– entre Estopa, Junco, La banda trapera del Rio y Jordi Ébole. Una de las manías de su infancia era dibujar el logo de Metallica allá por donde iba y solía “tatuarse” las manos y brazos con boli Bic o Pilot.

Desde el 2002 empezó a trabajar por su cuenta en Diseño gráfico y Diseño Web, primero con varios socios (Globulart Diseño) y una década más tarde, ya como empresa unipersonal con Netfreelance primero y ahora con su involución: Estratexa, su nueva y recién estrenada marca, con la que quiere mostrar su salto cualitativo a nivel profesional.

Trabajo duro, pasión y libertad son el germen de su negocio. Odia el postureo, la hipocresía y no le gusta vender nada que no haya probado antes.

Aunque cuenta con proyectos de todo tipo, actualmente trabaja con clientes de la talla de “Cruz Roja” “Sabores Almería”, “Universidad de Almería” o “A.L. Healthcare” una multinacional del sector sanitario.

Fernando habla claro, cuenta con su propia metodología de trabajo y busca ofrecer a sus clientes resultados competitivos, fiables y duraderos.

La música ha sido su coraza y su bálsamo. Estratexa, su nuevo estudio de Diseño gráfico y Diseño Web en Almería, le debe su nombre a un disco de Manta Ray, grupo de post-rock asturiano que nadó a contracorriente todo el tiempo. Lo que a este almeriense

inconformista le gusta y trata de reflejar, entregado, en cada uno de sus proyectos.

Presentas Estratexa, tu nueva marca como reflejo de tu evolución, de la experiencia, y el aprendizaje de casi 20 años dedicado al Diseño Web y Diseño gráfico. ¿Cómo ha sido esa evolución a nivel de servicios?

Bueno sigo haciendo lo mismo que hace 20 años, aunque a lo largo de todo este tiempo he ido tocando palos transversales como el marketing online, la edición de video, ilustración, blogging, etc… Pero ya no tengo tanta energía como antes y prefiero centrarme en lo que realmente me gusta y soy efectivo; diseño gráfico e implementación web por encima de todo.

Llevamos ya un año de crisis sanitaria con el COVID que desgraciadamente ha afectado a muchos negocios y sectores. ¿Cómo lo has vivido tú?

Con ansiedad y fatiga, como cualquier persona. En lo profesional, al principio pensé que esto sería un desastre, pero resulta que ha sido al contrario; todo el mundo quiere ahora mostrar su mejor imagen, servicio o producto online. Con lo cual, me he visto desbordado en varias ocasiones, y ahora mismo puedo decirte que no me faltan proyectos. Sin duda la transformación digital de muchas empresas está beneficiando a empresas como la mía y a las de mis homólogos.

¿Cuáles son los motivos principales por los que te contratan tus clientes? ¿qué es lo que buscan solucionar a través de tus servicios?

Creo que lo principal es que les ofrezco confianza y cercanía. Normalmente suelen pedirme soluciones de implementación web y tiendas online, aunque también servicios de diseño gráfico y diseño editorial. A partir de ahí puedo también hacer las veces de consultor de marketing online, aunque tengo presente mis posibilidades y disponibilidad en todo momento.

¿En qué se diferencian los servicios que ofreces tú respecto a los servicios que ofrecen otros diseñadores web? ¿En qué consiste tu metodología de trabajo?

Esto es difícil de explicar de forma que no suene pedante… Supongo que todo el mundo tiene algo que ofrecer, aunque como en la música hay muchos “niveles”. Yo hago implementación web, trabajo con un framework (marco de trabajo web) bastante potente y robusto que me ofrece fiabilidad, velocidad y seguridad online. Por otro lado, al tener formación en Diseño, pues intento que todos los proyectos estén gráficamente bien resueltos, aunque tenga que dedicarle unas cuantas horas más. Me gusta la perfección en ese aspecto, pero sin rozar el extremo, porque entonces ya tu trabajo no es rentable.

Sobre el método de trabajo…bueno digamos que no me gusta dejar nada al azar, y sigo siempre un mismo patrón que me funciona desde hace tiempo (tanto en diseño gráfico como en implementación web) para que el cliente siempre tenga claro lo que estamos haciendo y porqué.