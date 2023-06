Entrevista a Beatriz Fiore: "Si no escribo, soy una persona infeliz"

Beatriz Fiore nació en la primavera de 1991 en Órgiva, en pleno corazón de La Alpujarra granadina. Licenciada en Traducción e Interpretación de inglés, francés y portugués por la Universidad de Granada, especializada en Traducción Literaria y Lectora Editorial por la Escuela Cursiva del grupo editorial Penguin Random House, tiene un Máster en Creación Literaria por la Universidad Internacional de Valencia (VIU) junto a la Editorial Planeta. Es autora del pódcast literario "Déjame besarte con letras" y, su blog, que lleva el mismo título, fue finalista a mejor blog literario en las ediciones XIV y XV de los Premios 20Blogs. Además, se desempeña como profesora de talleres de escritura creativa en comunidades online de mujeres emprendedoras como Emprenderadas (Granada) e Inside You (Colombia). Fiore participó en la antología de microrrelatos Pluma, tinta y papel V que fue editada por Diversidad Literaria en 2016, y en 2018 ganó el premio local de relato breve en el Certamen literario "José Rodríguez Dumont". Su libro de relatos Besos entre las letras (autoedición, actualmente en reedición) se publicó en formato e-book en 2020, y El misterio de la caja verde (Reencuentros 1) (autoedición) es el título de su primera novela, publicada en 2021. Esta última obra se trata de la primera parte de la bilogía "Reencuentros", que llegó a las librerías hace justo dos años, con la que la autora nos invita a reír, soñar y enamorarnos de la magia que esconden las segundas oportunidades. Ella, actualmente, vive en Almería y está escribiendo la segunda parte de la bilogía "Reencuentros". Se le puede seguir la pista en su pódcast, blog e Instagram: "Déjame besarte con letras".

R. G. F.: Cuéntame quién es Beatriz Fiore como escritora.

Beatriz: Es una chica que ve historias por todas partes y a la que le encanta la belleza más allá de lo evidente. Analiza cada libro que llega a sus manos, los vive y se introduce en ellos. Una escritora a la que le fascina muchísimo más cómo se cuentan las historias, que la propia historia en sí.

R. G. F.: El escritor estadounidense Paul Theroux en una de sus entrevistas afirmó que un hombre feliz no puede ser escritor, y uno te ve a ti y siempre estás sonriendo. ¿Entonces?

Beatriz: Me sucede todo lo contrario, si no escribo soy una persona sumamente infeliz. Escribir me ayuda a desmenuzar mis fantasmas, me aleja del ruido de mi cabeza. Escribo por necesidad, para darle voz a esas historias que me rodean. Cuanto más escribo, más amplia es mi sonrisa. Esa paz que me da escribir es independiente a lo que suceda con ese texto, vea o no la luz.

R. G. F.: ¿Qué género literario es tu favorito? ¿Tus relatos y tu novela se mueven en ese mismo género?

Beatriz: Me maravilla la narrativa contemporánea, especialmente las novelas que tratan relaciones personales y familiares. Libros que tienen varias capas, en los que necesito bajar el ritmo de lectura para hallar los tesoros ocultos entre letras y silencios. Sí, mis relatos y la novela versan sobre eso, sobre la vida. Dicen que todos los escritores tenemos una obsesión que se materializa en distintos temas, en mi caso, me obsesionan las relaciones humanas, las emociones, cómo atravesamos la vida.

R. G. F.: Tus dos libros han sido autoeditados, ¿por qué? ¿Publicar con una editorial es algo que valoras hacer en un futuro?

Beatriz: De momento, no he llamado a la puerta de ninguna editorial. Es algo que sí que quiero hacer tras concluir la bilogía “Reencuentros”. Elegí la autoedición porque quería aprender y controlar todo el proceso, desde el creativo hasta el de distribución para así tener el conocimiento suficiente y elegir bien en un futuro. Me rodeé de los mejores profesionales, aprendí muchísimo, lo sigo haciendo, y eso me da una perspectiva más amplia, también las líneas rojas que no quiero cruzar. Para mí, no todo vale para publicar. Me obsesiona la calidad, ser libre en mis textos.

R. G. F.: ¿Qué va a encontrar el lector en tu último libro, la novela El misterio de la caja verde (Reencuentros 1)?

Beatriz: Muchísima fuerza. Esta historia familiar está marcada por el papel de la mujer en la sociedad, los peajes que tenemos que pagar para alcanzar ciertos sueños. También cómo una familia puede estar unida, pero a la vez rota. Cómo las decisiones que tomamos condicionan el tipo de vida, el miedo a la pérdida, a esas otras opciones que dejamos en el camino.

R. G. F.: ¿Qué destacarías de los siguientes personajes que aparecen en la obra: Rebeca, Matilde, Paco, Ana, Nacho, Sebastián, Conchita y Carlota? ¿Y cuál es el rol que ocupan las mujeres de la familia Manzano en la historia?

Beatriz: Las mujeres de la familia Manzano son la clave de esta historia. Hay tres generaciones y el peso que soporta cada una de ellas, cómo no estamos tan lejos las unas de las otras, aunque la velocidad y aspiraciones actuales sean distintas. Todos los personajes que mencionas destacan por lo que hablan, pero mucho más por lo que callan. Se habían amoldado al rol familiar que les había tocado y en la novela se liberan, se atreven a mostrar su vulnerabilidad. Quiénes son ellos realmente.

R. G. F.: Ahora háblame un poco sobre la historia de María y sus cartas.

Beatriz: María es una mujer fuerte y sensible que se la jugó al todo o nada. Sus cartas maquillan la realidad, cómo intenta mostrarle a su familia que las decisiones que ha tomado le han brindado las mejores consecuencias. María es un ejemplo de tantas mujeres que ponen buena cara, tiran hacia delante con una sonrisa, pero en su interior almacena mucho dolor, pena y rabia.

R. G. F.: En tu novela hablas sobre cruzar el umbral de una nueva vida...

Beatriz: Parece que solo podemos elegir un camino y más vale que no nos salgamos de ahí. ¿Por qué? En mi novela apelo a que mientras hay vida, hay tiempo para transformarla. De ahí que estén presentes las tres generaciones. Da igual la edad que tengas, la sociedad siempre dicta cómo hay que pensar, vestir e, incluso, sentir. Ellas se revelan, especialmente Matilde y María.

R. G. F.: Escribir sobre los sueños, el amor, los deseos, la valentía, ¿qué es lo más complaciente?

Beatriz: Todos compartimos esos temas, nos mueven esas emociones. No estamos lejos unos de otros, por mucho que nos hagan creer lo contrario. De ahí que me encante y me llene escribir sobre relaciones personales, porque al final todos buscamos lo mismo, que nos quieran y nos acepten.

R. G. F.: Una pregunta cliché, ¿cómo se te ocurren las ideas para los diferentes capítulos?

Beatriz: De la vida. Soy muy observadora, me encanta imaginar cómo será la vida de los que me rodean, qué ocultan, qué sueñan, qué desean. También de mis propias experiencias o de los lugares que visito. Hay cientos de historias ocultas, solo hay que escucharlas con atención, levantar la cabeza de la pantalla. Exprimir cada experiencia, decantarla.

R. G. F.: La novela tiene más de ciento cuarenta y cinco reseñas en Amazon con una puntuación media de 4,5. ¿A qué crees que se debe el éxito de tu novela?

Beatriz: Creo que la verdad que hay en ella. Los mensajes, tanto en redes sociales como en las presentaciones, se repetían, me siento muy identificada con esta historia o este personaje me recuerda a mi abuela, a mi tía. En la novela conocemos a los personajes al desnudo, sus armas para sobrevivir, cómo se sienten… son humanos, como nosotros.

R. G. F.: Dime cinco motivos por los que los lectores del Diario de Almería deberían leer El misterio de la caja verde (Reencuentros 1).

Beatriz: Porque mezcla humor y dulzura. Los personajes son reales y podrías encontrártelos en cualquier barrio. Hay un punto reivindicativo y mucha fuerza. Las descripciones y la atmósfera te transportan y porque muestra que amar también significa elegirse a uno mismo.

R. G. F.: ¿Dónde se puede encontrar el libro?

Beatriz: El misterio de la caja verde está disponible en cualquier librería y Amazon. Además, en Almería, en la librería El faro de Recóndito dejé varios ejemplares firmados. También desde mi blog dejamebesarteconletras.com envío los libros firmados.

R. G. F.: ¿Me puedes adelantar algo de la segunda parte de El misterio de la caja verde (Reencuentros 2).

Beatriz: Conoceremos una parte más profunda e íntima del pasado y presente de los personajes. Los toques de humor y el amor siguen siendo clave. Y también, la posibilidad de que tu vida puede cambiar en una esquina cualquiera.

R. G. F.: Cambiando de tema, ¿cómo surgió la idea de crear "Déjame besarte con letras"? ¿Y, qué fue antes, el blog o el pódcast? ¿Cuál era tu meta al crear un pódcast?

Beatriz: Siempre bromeo sobre que tengo una necesidad de comunicación inmensa. De ahí que desde pequeña ya inventara historias. Primero surgió el blog y años después el pódcast. Necesitaba hablar de libros, de cómo los libros nos acompañan e, incluso, transforman. Ambas plataformas han sido un regalazo y me han dado la oportunidad de conocer a otros escritores, lectores o profesionales del mundo literario. Es un reflejo de mi amor profundo por los libros.

R. G. F.: Otra pregunta cliché. Si pudieras entrevistar a cualquier escritor famoso (vivo), ¿a quién elegirías y qué le preguntarías?

Beatriz: ¡Qué difícil! Me tomaría un café con muchísimos autores, pero si solo pudiera elegir a una sería a Isabel Allende. La música que hay en su narrativa, cómo aborda los temas personales, la familia, la política… es maravillosa. Le preguntaría cuál es su mayor miedo como escritora y cómo le hace frente.

R. G. F.: Y... ¿qué me puedes contar acerca de tu newsletter semanal, "Un café con c.a.l.m.a."?

Beatriz: Un café con c.a.l.m.a. es un espacio íntimo en el que comparto reflexiones, experiencias y libros sin ocultar mi vulnerabilidad. Es como tomarte un café con tu mejor amiga, sin filtros pero con mucha sensibilidad y respeto.

R. G. F.: Muchas gracias por aceptar esta entrevista, ha sido un placer. Le voy a regalar el libro a mi esposa María Isabel Fernández. A ella le gusta leer novelas, y ésta seguro le va a encantar.

Beatriz: Muchísimas gracias, Rubén, siempre es un placer charlar sobre libros y las historias que nos rodean.