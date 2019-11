Fernando Martínez: “Lo único que hizo el PP en siete años por el AVE fue tapiar los túneles”

- Nuevas elecciones este domingo y los sondeos vaticinan unas próximas de manera que entramos en bucle...

- Es clásico decir que la única encuesta real es la del día 10 de noviembre cuando los españoles y españolas deciden con su voto el Gobierno que quieren para España. Yo creo que la ciudadanía va a votar muy mayoritariamente por salir del bloqueo, por un Gobierno fuerte, que de estabilidad y seguridad al país. Y el único partido solvente, con equipos, con programa progresista, con sensatez, con un líder solido que puede dar esa estabilidad a España y afrontar los grandes retos que tenemos en el siglo XXI es el PSOE. Votar PSOE es votar útil y votar valiente. Un voto útil para formar Gobierno. Un voto valiente para combatir a la ultraderecha frente a una derecha acobardada, un voto valiente para defender una España plural, diversa, feminista, ecologista, europeísta y democrática.

- ¿Por qué le cuesta tanto a la izquierda española llegar a acuerdos en el Gobierno, comunidades e incluso en pequeños ayuntamientos? ¿Y por qué a la derecha le cuesta menos?

- A la izquierda le mueven principios, valores, responsabilidades y a veces líneas rojas que le dan poca cintura, mientras que en la derecha prevalecen en muchos casos intereses que se sobreponen a los principios y a la ideología conservadora. Lo hemos visto en Andalucía en donde las dos derechas, PP y Ciudadanos, no les ha importado pactar con VOX, un partido de ultraderecha que cuestiona la propia Constitución, tiene un discurso xenófobo, incita al odio y rompe la convivencia.

- La inmigración da y quita votos en Almería... ¿olvidamos nuestro pasado?

- Creo que habrá pocas familias almerienses que en algún momento no hayan tenido a algún familiar en la emigración. Se fueron a buscar el pan y el trabajo que nuestra tierra en manos de caciques no les daba. Es un craso error olvidar el pasado y máxime creerse las mentiras que los sembradores de odio y xenofobia extienden en nuestra sociedad para ganar un puñado de votos. Almería se ha caracterizado siempre por su hospitalidad con quienes han llegado a ella y especialmente debemos de hacerlo con quienes ayudan con su trabajo a nuestra prosperidad. De esa manera contribuiremos a configurar una buena imagen de nuestra tierra a escala nacional e internacional que de ninguna manera nos interesa que se asocie con la ultraderecha y las posiciones xenófobas.

- ¿Cree que ese 'apoyo' de Vox al gobierno bipartito les pasará factura a PP y Cs en Andalucía?

- Empieza a ser evidente. El batacazo que auguran las encuestas a Ciudadanos en las próximas elecciones a escala nacional y también en Almería tiene un gran componente por su deriva hacia posiciones de derecha radical y su alianza con VOX. Sus votantes, que esperaban un partido de centro liberal, no lo entienden y le abandonan. En Almería tienen una magnífica oportunidad de depositar su confianza en el PSOE para que VOX, que está en alza, no alcance el segundo diputado por nuestra provincia.

- ¿En qué se ha traducido para Almería el Gobierno relámpago del PSOE?

- En tan poco tiempo se ha hecho mucho más que todo lo que hizo el PP en los siete años de Rajoy . Se ha subido el Salario Mínimo Interprofesional a 900 euros; se ha devuelto el subsidio a los almerienses mayores de 52 años que había suprimido el PP; se ha derogado el impuesto al sol, algo básico para nuestra tierra; la línea eléctrica de Caparacena a Baza, va atraer una inversión de 700 millones de euros en proyectos de renovables e impulsar una infraestructura "vital" para mantener la vertebración territorial y social de Andalucía Oriental y para el futuro económico y el bienestar de decenas de municipios almerienses y de los ciudadanos que en ellos viven; se han adjudicado todos los tramos de la Alta Velocidad (AVE) de Murcia a Almería por un montante de más de 1200 millones de euros más unos 400 millones en trabajos accesorios y complementarios; la tarifa Alcazaba que abarata a 25 euros el viaje de Almería a Madrid en Talgo, etc.etc.

- ¿Qué proyectos traería para la provincia una legislatura socialista con Pedro Sánchez?

- Uno de los grandes retos que tenemos como país es la transición ecológica y la digitalización de nuestras empresas. Los proyectos esbozados por los ministerios de Pedro Sánchez tendrán una gran concreción en una provincia como la nuestra con fuentes inagotables de horas de sol y tecnologías de energías renovables, a través de centros de investigación vinculados a nuestra universidad y a la plataforma de energía solar de Tabernas, además de numerosas empresas punteras en el mundo en las nuevas tecnologías. En la actualización de la Política Agraria Común estará presente de una forma decidida nuestra agricultura, la política de precios y la modernización y digitalización de nuestras empresas agrícolas.

- Hay demasiada confusión con la parálisis de las obras del soterramiento y el AVE se adjudica pero no empiezan los trabajos. Entiendo que no es el mejor cartel electoral para el PSOE.

- La confusión la lanza quienes están acostumbrados a hacer de la mentira un instrumento de la política, aquellos que en siete años lo único que han hecho en la Alta Velocidad es tapiar los túneles de los Arejos y cero adjudicaciones de obras. Las obras están en marcha en varios tramos. Adjudicar e invertir 2,4 millones de euros diarios en la provincia de Almería como ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez durante 17 meses nunca se había visto en la provincia de Almería y constituye un gran aval de lo que supone el Gobierno socialista para nuestra tierra.

- ¿Cómo está siendo la campaña electoral? ¿Percibe hastío en la ciudadanía?

- Muy intensa. Es corta pero los contactos con colectivos, los actos en los pueblos, el puerta a puerta en nuestros barrios, el reparto de propaganda en los mercadillos nos acercan a la ciudadanía, nos están permitiendo comentar la situación de bloqueo que vive el país y también explicar nuestro programa. En un principio la gente estaba más fría pero conforme ha ido avanzando la precampaña hemos encontrado una mayor acogida y hemos visto una mayor animación que espero que se concrete en una gran participación en las urnas. También nos ha permitido comentar la necesidad de concentrar el voto progresista de los almerienses en el PSOE, necesario para frenar a la derecha y la ultraderecha . En nuestra provincia hay formaciones de izquierda que es muy difícil que obtengan escaño y es un voto que se pierde. El ultimo escaño de la circunscripción se va a repartir entre el PSOE o VOX, por ello llamamos a concentrar el voto en el PSOE, especialmente para que la ultraderecha de VOX no obtenga el segundo diputado.

- ¿Considera que haber cumplido con la exhumación de Franco suma o resta votos al socialismo? ¿Qué siente como uno de los artífices de esta iniciativa del Gobierno? ¿Volverá a la Dirección General de la Memoria Histórica?

- Los socialistas no hemos impulsado la exhumación del dictador por sumar votos, lo hemos hecho por dignidad nacional democrática y por justicia para con las víctimas del franquismo, silenciadas, estigmatizadas y criminalizadas durante tanto tiempo. Era una anomalía histórica insostenible en una democracia: un dictador no podía seguir manteniendo un mausoleo para su enaltecimiento público, algo totalmente impensable en cualquier país democrático europeo. Esto es un triunfo de la democracia y de todos los demócratas y por ello me siento feliz y emocionado. Ahora aspiro a ser senador por la provincia de Almería y a que los almerienses me den la confianza para representarlos en la Cámara Alta. Seguiré trabajando en la Memoria Histórica como responsable que soy de ella en la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. Quedan aún muchos temas pendientes y muchas reparaciones para con las víctimas.

- Hasta hace bien poco había dos partidos, el de Pedro y el de Susana. ¿Considera que ya se han curado las heridas y cicatrizarán pronto? ¿Reman todos en un solo PSOE hoy?

- Las heridas están curadas y remamos en la misma dirección