Entrevista a Iván González, fundador y técnico del Club de Boxeo Danger

Se trata del Club de Boxeo Danger, cuyo fundador y técnico es Iván González, de 23 años, el entrenador de boxeo más joven de la provincia, pero no por ello el menos capaz. Lleva boxeando desde los 14 años, es técnico entrenador de boxeo de Nivel I, y ahora está haciendo el curso de Nivel II, formándose nuevamente con la Real Federación Española de Boxeo (RFEB). Iván ha cumplido su sueño de crear su propio club de boxeo con mucha ilusión y ganas de enseñar sus conocimientos, actitudes y valores, necesarios para practicar este deporte. En la capital almeriense entrena a sus alumnos de todas las edades en el box Mestizo CrossFit, en calle Montenegro, nave 14, 15. Se define a sí mismo como alguien ambicioso y muy competitivo, que vive por y para el boxeo.

R. G. F.: Iván, ¿qué es el boxeo para ti?

Iván: El boxeo fue, es, y será mi mundo. Es lo único que hace que me evada de los problemas diarios.

R. G. F.: ¿Cuál es tu experiencia como entrenador y cómo te involucraste en el boxeo?

Iván: El boxeo apareció en mi vida como un deporte más, y después de 10 años sin cesar de practicarlo, hoy día me dedico a impartirlo, gracias a la Real Federación Española de Boxeo (RFEB). Mi experiencia boxística como técnico entrenador de boxeo comienza en el mes de febrero de 2023 en el Club de Boxeo Aguadulce, con Luis García Rivera y Gabi, dos técnicos que me brindaron su apoyo y conocimientos cuando realizaba mis prácticas del curso de Técnico Entrenador de Boxeo de Nivel I. El gran Alberto Alemán Salvador del C. D. Boxeo Alemán Castillo de El Ejido fue el técnico responsable de sellar y validar mis prácticas. Luego en junio del año pasado comencé a impartir clases en Almería capital, y así hasta el día de hoy. Quiero agradecer su confianza a Pablo Sánchez, propietario del box Mestizo CrossFit (el más grande de Almería). Él apostó por mí, sin conocerme de nada y, desde entonces, para mí este box es la casa de mi club, el Club de Boxeo Danger.

R. G. F.: ¿Cómo y cuándo nace el Club de Boxeo Danger y quiénes lo constituís?

Iván: El club de boxeo nace gracias a la ayuda de mucha gente que se involucró y a los que hoy siento que les debo mucho. Oficialmente el club se resuelve el 24/01/2024. Lo constituimos yo como fundador / presidente y mis familiares más cercanos.

R. G. F.: ¿Cuáles son los objetivos del club?

Iván: Hay muchos objetivos a corto y largo plazo para este club. El básico y fundamental es enseñar a la gente, y demostrar que cualquier persona puede realizar este deporte sin objeciones, derrumbando la imagen que se fomenta de que "si me apunto a boxeo, me pegarán". Mi club lo considero una escuela de boxeo, en el que yo como formador enseño a mis alumnos los fundamentos básicos del boxeo (del mismo modo para todas y todos), y a desfogar en el saco, como también preparo a todos aquellos que quieran y estén dispuestos a competir.

R. G. F.: Sin sede propia. Además de en el Mestizo CrossFit, ¿en qué otros gimnasios impartes clases actualmente?

Iván: En Mestizo CrossFit es donde enseño a la mayoría de mis alumnos, pero también tengo algunos en Platinum Sport Center en Huércal de Almería, donde yo resido. Por otro lado, siempre que puedo echo una mano a mi buen amigo José del War Dogs Fight Club de Viator, un veterano deportista que siempre me ha brindado su respaldo. Gracias a Hamza Hamdaoui, otro gran amigo mío, pude conocerle. Hamza es subcampeón de España en categoría Elite, en -75 kg.

R. G. F.: El extraordinario Hamza Hamdaoui, buena persona y mejor boxeador. Ahora dime, ¿qué metodología de entrenamiento es la que usas?

Iván: Ver las virtudes que tiene cada uno de mis alumnos y enseñarles a que las aprovechen. Debido a que mis clases son de grupos reducidos, les puedo conocer mejor y ver sus flaquezas para endurecerlas, a la vez que estudio sus puntos fuertes de cada uno para saber aprovecharlos y mejorarlos. Les animo a que todos sean distintos y consigan su propio estilo en este noble deporte, tratando de que cada uno lo haga suyo.

R. G. F.: ¿Y cómo programas los entrenamientos?

Iván: Por Macrociclos. Es decir, tengo una plantilla anual de entrenamientos que suelo variar, sobre todo para los competidores, dependiendo de a cuánto tiempo estén de una pelea. Mis entrenamientos son estrictos y dinámicos, nunca se repiten ni hay un entreno que sea exactamente igual que el otro, debido a que quiero romper la monotonía. En ellos se desarrolla tanto el físico como el fondo, la coordinación, respiración, velocidad, el equilibrio y los reflejos. Y todo esto se puede conseguir sin hacer boxeo con contacto, ya que existen variedad de ejercicios que nos permiten ensayar cada una de estas capacidades.

R. G. F.: ¿Qué es lo primero que se enseña en boxeo?

Iván: La primera clase que doy a todo aquel que entra por esa gran puerta que tiene el box es siempre de fundamentos básicos. No importa la experiencia que tenga la persona en boxeo. De esta manera suelo ver "de qué pie cojea", por decirlo así. Luego evidentemente le inculco valores importantes como lo son la disciplina, el trabajo en equipo (aunque luego nos encontremos solos ante nuestro rival o frente al saco de boxeo) y el respeto, tanto a nuestros adversarios, como a nuestra familia y al círculo que nos rodea.

R. G. F.: Según me dijiste cuando conversábamos de cara a la entrevista, tienes una chica joven promesa, Lola López Díaz.

Iván: Lola es increíble, igual que su madre, Susana, y su hermano Fran. A toda su familia le gusta el boxeo y yo he tenido la suerte de toparme con ellos, pues todos vienen de hacer CrossFit en el Mestizo CrossFit. Resulta que un día estaba dando clase a Susana cuando apareció una chica que llegaba de entrenar y se puso a hacer dominadas en la barra. Entonces yo le murmuré a Susana que me sorprendía lo fuerte que estaba la gente aquí, a lo que ella me respondió, que esa chica era su hija. Mi cara de asombro lo dijo todo. Otro día Lola se animó a probar una clase mía, y desde entonces se ha propuesto ir a más en este deporte. Yo alucino con el talento y fuerza que tiene esta chica de tan sólo 14 años de edad. Sí, sí... me has oído bien: 14 años. Me gustaría llevarla a competir por primera vez este año, aunque antes que nada lo hará en Formas de Boxeo para que vaya cogiendo experiencia y pierda la vergüenza en competición. Esta chica promete, y mucho, te lo digo yo que la entreno y lo sé.

R. G. F.: Otros tres jóvenes púgiles que también despuntan y que llevan tiempo preparándose son Alejandro López Clemente, Pablo Javier Martínez Ramírez e Ismail El Badaoui Sili. ¿Qué día van a debutar con el Club de Boxeo Danger?

Iván: Pablo Javier debutará los días 17, 18 y 19 de mayo en Pontevedra, en el IV Open Villa de Marín. Alejandro e Ismail lo harán el 8 de junio en una velada de boxeo en Huelva. Si no ocurre ningún improvisto, será así.

R. G. F.: ¿Con ganas de que llegue ya el combate de Pontevedra?

Iván: Siempre estoy ansioso por que lleguen las fechas de los eventos que agenciamos a nuestra agenda.

R. G. F.: Veo a Alejandro López muy grande y fuerte para lo joven que es, y con unos brazos muy largos. Yo no me metería con él (sonreímos). ¿Qué cualidades tiene como boxeador?

Iván: Alejandro es un púgil con muy buena envergadura, lo que hace que tenga una derecha muy potente. Sería capaz de hacer un strike en el primer asalto si la ejecuta con precisión y en el momento adecuado. En eso es en lo que estoy haciendo mucho hincapié en su entrenamiento en estos meses previos a la pelea. Además es una persona que sabe escuchar y que se enfoca en un objetivo hasta que le sale.

R. G. F.: ¿Qué valoras más en un boxeador? ¿La entrega, el sacrificio o la calidad?

Iván: Su estilo. Me gusta ver que les apasiona el boxeo y que todo lo que aprenden lo moldean a su manera. La entrega y el sacrificio es algo que hacen cada día que vienen al gimnasio, y la calidad se la ganarán si son capaces de desarrollar su personalidad en este deporte. Hace muy poquito yo entrenaba a un púgil con el que conseguí que llegara a ese nivel, quedando ambos muy satisfechos.

R. G. F.: ¿Por qué decidiste dar el paso a formarte como entrenador y no a seguir boxeando?

Iván: Básicamente por cuestiones laborales. Disfruto enseñando, pero no descarto el subirme a un ring, sigo siendo joven y teniendo motivaciones.

R. G. F.: A Silvia, tu madre, la conozco desde que yo era joven y le daba al skateboard. Pertenecimos al mismo grupo de amigos en la adolescencia, por lo que aprovecho para enviarle un saludo desde aquí. ¿A ella le gusta el boxeo?¿Qué opina de que te dediques a esto?

Iván: Que yo me dedique a esto que yo sepa no es algo a lo que a ella le haya hecho mucha gracia. Pero debido a malas situaciones que he vivido, ella misma ha podido comprobar cómo el boxeo me ha ayudado mucho. Yo llevo trabajando desde los 16 años. Y el ver a su hijo que se tiraba todos los días trabajando en un bar amargado y que ahora me ve que doy clases y estoy siempre de buen humor, eso ella lo agradece. Desde aquí le mando yo también otro saludo, ella ha estado siempre apoyándome. Es una madre luchadora y trabajadora que ha sacado adelante a tres hijos ella sola.

R. G. F.: Hay una nueva generación de clubes en Almería, ¿está resurgiendo el boxeo o nunca ha llegado a irse?

Iván: Nunca ha llegado a irse. Admiro mucho a los clubes que se mantienen año tras año, pero también me encanta ver que aparecen nuevos. El que exista una competencia hace que tenga más ambición por mejorar (adoro la competencia), además me gusta ver en las veladas a todos reunidos por y para lo mismo.

R. G. F.: ¿Un referente para ti en la vida y en el boxeo?

Iván: En la vida mi referente es mi tío Paco (Francisco José). Él siempre se ha desvivido por mí, y se volcó conmigo para que sacara mis estudios. Cuando tengo dudas o quiero aprender algo, a él es el primero que acudo para escucharle (aunque luego haga lo que me dé la gana) y su opinión siempre la tengo en cuenta. Y en el boxeo, Tomás Hermán. Una persona a la que tuve el placer de conocer haciendo el curso de técnico, ya que fue mi tutor en algunas asignaturas. Un profesional como la copa del pino.

R. G. F.: Próximos proyectos del club.

Iván: Entrelazar lazos con otros clubes de la provincia. Formar a más boxeadores y boxeadoras. Asentar nuestro club. Seguir en constante formación. Y llegar a organizar eventos locales en los que puedan participar los distintos clubes de la provincia, ¡y demostrar que todos somos Danger!