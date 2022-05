Entrevista a Las Legañas. A la venta su primer disco

La banda de rock almeriense Las Legañas, compuesta por tres mujeres y un hombre, editó el pasado mes de abril su debut discográfico, un álbum autoproducido llamado como el grupo compuesto por cinco temas. Está disponible en formato CD, y contiene las canciones: "Siempre tuve", "Princesas de otros cuentos", "Oscilante", "Waslala" y "El blues de Mery Jo". Previo al lanzamiento de este EP lanzaron un videoclip, publicado en YouTube, con la canción "Princesas de otros cuentos". Los integrantes del grupo son María Makia (guitarrista / compositora), Sogui Sogorb (bajista), Dulce Montagudo (cantante) y Patricia Rodríguez (baterista), una banda de artistas musicales ya entrados en los cincuenta, pero alegres, divertidos y eternamente jóvenes de alma. Su música combina el rock más sencillo con el más contundente y se caracteriza por la reivindicación y el intimismo de sus letras. Actualmente trabajan en nuevas canciones y se han presentado en varios concursos musicales de bandas a nivel nacional, esperando poder tocar en festivales de otras provincias de España para promocionar su EP Las Legañas, abrir nuevas oportunidades y expandir su música.

-¿Cuándo y cómo se forma la banda? ¿Por qué este nombre?

-María: Bueno, yo ya venía componiendo canciones desde hacía años y, aunque con Sogui y Patricia ya tocábamos en la banda de versiones llamada Medusas, un día decidimos meterle caña a mis canciones propias, así que contando con los arreglos de Sogui logramos sacar unos temas bastante poderosos y singulares. Más tarde, en febrero de 2021, se sumó al grupo Dulce como cantante, conformando así la banda Las Legañas. ¿Que por qué este nombre? Muy sencillo, de bien es sabido que Almería es tierra de legañosos y legañosas. De ahí que decidimos llamarnos Las Legañas, en honor a nuestra querida provincia; pero también porque nos parecía un nombre con gancho y fuerza. Hace un tiempo la gente de aquí trabajaba el esparto, una hierba que soltaba unas pequeñas partículas que junto al clima árido y el aire almeriense formaba unas legañas pegajosas en los ojos de estas personas, es por eso que les apodaban "legañosas".

-Está claro que vuestro terreno es el rock, ¿pero, cuáles son vuestras influencias musicales y qué bandas de la actualidad os gustan más y con quién os gustaría compartir escenario?

-María: Pues desde joven yo oía rock, de ahí mis influencias musicales. Aunque la verdad es que he tocado un poco de todo. Rock, punk, thrash... pero nunca he seguido un patrón determinado a la hora de componer, por eso Las Legañas hacemos una música muy personal y novedosa, a través de una mirada positiva y de denuncia. Me agradaría compartir escenario con muchos músicos, sin embargo últimamente me han gustado las chicas de Bala (grupo compuesto por Anxela Baltar y Violeta Mosquera).

-Patricia: A mí me gustan bandas como Love of Lesbian e IZAL.

-Habladme un poco sobre las temáticas de vuestras canciones. ¿Qué es lo que os inspira a la hora de componer?

-María: Las temáticas vienen a reflejar nuestras inquietudes del momento, aquellas que tratamos de expresar por medio de canciones. Nuestra música y letras salen del corazón, del amor o de la rabia, de la reivindicación o la diversión, de penas o alegrías... de la vida misma.

-Hace tan sólo unas semanas habéis sacado a la venta vuestro primer disco, que tiene el mismo nombre del grupo. La grabación de Las Legañas ha sido a cargo de Julio Úbeda en su propio local, ¿cómo fue ese proceso? ¿Estáis contentas con el resultado final?

-María: Sí, estamos muy contentas con el resultado. Súper agradecidísimas con Julio por el tiempo que nos ha dedicado con el optimismo y el buen rollo que le caracteriza.

-Sogui: Pues nos juntábamos ahí, en el local de “el Julito”, para ir grabando por pistas en su mesa analógica. Julio, María y yo nos hicimos cargo de las mezclas y el máster. Todos estamos ilusionadísimos con este primer disco, porque nuestro objetivo era tener una muestra representativa de lo que hacemos para poder darnos a conocer y, en ese sentido, lo hemos conseguido.

-¿Y qué me podéis decir de vuestro primer videoclip Princesas de otros cuentos?

-María: Le tenemos muchísimo cariño, este vídeo fue nuestra carta de presentación de la banda. "Princesas de otros cuentos" es una canción reivindicativa, nada agresiva, y en base a su letra se ha hecho el videoclip. Resulta que hay un hecho muy significativo para Las Legañas sobre este material. Podríamos decir que existe otra versión de este audiovisual trabajada por el alumnado de un curso del colegio Profesor Tierno Galván de Granada con motivo de los días de la Mujer y de Andalucía. Los alumnos nos enviaron su propio vídeo con el ensayo de la canción y dibujos que nos hicieron, inspirados en Princesas de otros cuentos y en su letra que rompe con los estereotipos clásicos de los cuentos de princesas. No lo subimos a Internet por no publicar imágenes de menores sin autorizaciones, pero fue algo que nos tocó el corazoncito. Por cosas así merece la pena el trabajo y esfuerzo que hacemos.

-Sogui: Paisajes almerienses, el mar Mediterráneo... espacios naturales iluminados por el sol, que cuentan tanto y reflejan de dónde venimos y por dónde nos movemos, éstos son los escenarios naturales que hemos querido plasmar en este vídeo tan especial que nos define plenamente.

-Dulce: Por mi parte, decir que en el videoclip participaron desinteresadamente muchas "princesas", chicas jóvenes y mujeres a las que estamos agradecidas.

-¿Qué podéis destacar de vuestra participación en el festival de la primavera de Almería "Solazo Fest 2022"?

-Sogui: Pues que el día 1 de este mes de mayo tuvimos la gran ocasión de abrir el festival en el escenario Camaleón.

-Dulce: También que la experiencia de tocar en este festival ha sido muy gratificante y nos ha permitido llegar a más público con nuestro mensaje.

-¿Podríais contarme alguna anécdota graciosa en el estudio, grabando o en alguna actuación?

-María: A mí me encantan las risas de Dulce que se escuchan al final del tema "Oscilante". Esas risas fueron grabadas en la pista y las hemos dejado en el disco (sonríe).

-Sogui: Hay muchas anécdotas para contar. La última por ejemplo la ocurrida en esta segunda edición del Solazo Fest en la que hemos participado disfrutándola a tope. Yo toqué la noche anterior al evento con una orquesta (soy músico profesional y trabajo en varias formaciones musicales) y con tan mala suerte que olvidé mi bajo en su camión, por lo que a las cinco y media de la mañana tuve que llamar a Patri para que me prestara un bajo que tiene por casa. Vamos, cosas de estrés y risas.

-Para terminar. ¿En qué tiendas se puede conseguir el CD del álbum Las Legañas?

-María: El disco ha sido autoeditado, autoproducido y distribuido personalmente por los integrantes del grupo. Desde hace unos días, tanto el disco en formato físico como la camiseta de Las Legañas se pueden encontrar a la venta en "Mamá ya lo sabe", un local con buen ambiente musical situado en la calle Eduardo Pérez (en las Cuatro Calles) de Almería.

-Dulce: Esta gente del "Mamá ya lo sabe" nos está apoyando muchísimo desde el principio, incluso ponen nuestra música en su establecimiento. Les damos las gracias desde esta página.