Entrevista a Luka Nicolás Nerghes (Mini Tyson), un joven valor al alza del boxeo almeriense

Luka Nicolás Nerghes (Almería, 10 de julio de 2015), más conocido en el mundo del pugilismo como "Mini Tyson", es uno de los boxeadores más laureados de nuestra provincia en los últimos años. Oro en los Juegos Municipales de "Formas de Boxeo" celebrados en Almería durante tres ediciones consecutivas (años 2021-2023, en las categorías benjamín y prebenjamín), plata en el Campeonato Andaluz de "Formas de Boxeo" 2021 realizado en Marchena (Sevilla), cuarta posición en el Campeonato de España de Formas de Boxeo Olímpico en Edad Escolar 2022 disputado en Laviana (Asturias), oro en el Campeonato Andaluz de "Formas de Boxeo" 2023 en Carmona (Sevilla) y, ahora, tres oros en la categoría prebenjamín masculino en el IX Campeonato de España de Formas de Boxeo Olímpico en Edad Escolar - Logroño (La Rioja) 2023, un certamen que fue celebrado el mes pasado, donde el joven púgil almeriense de tan sólo 7 años de edad, compitió en tres modalidades: sombra, comba y manoplas, llevándose el oro en las tres y gracias a ello quedando campeón de España absoluto, sumando así una cuarta medalla de oro. Y por si fuera poco, el año pasado, el pequeño Nicolás Nerghes fue nominado al mejor deportista en boxeo masculino en la Gala del Deporte de Almería, que fue organizada, como cada año, por el Patronato Municipal de Deportes (PDM) del Ayuntamiento de nuestra ciudad. Aunque la mayoría de su aún corta trayectoria está hecha en boxeo, ya ha hecho también sus pinitos en kickboxing. Sin irnos más lejos, el pasado 26 de marzo en Sevilla quedó campeón de Andalucía obteniendo medallas en dos modalidades: Kin Light y Light Contact, en categoría infantil, y siendo llamado por la Selección Andaluza para participar en el próximo campeonato de España como componente de la Federación Andaluza de Kickboxing y Muay thai (FAKM). Desde que comenzó a practicar el noble deporte del boxeo con tan sólo 5 añitos recién cumplidos, no ha parado de cosechar éxitos a nivel local, autonómico y nacional. Sus padres, Gelu y Silvia, aseguran que se sienten muy orgullosos de su hijo mayor (tienen otra hija, Luna Olivia). "Lo hemos apoyado en todo momento, y mientras él lo disfrute, lo seguiremos haciendo". Durante la entrevista a Luka Nicolás, he aprovechado y he charlado también con Pablo Agustín Rojas Abreu (Camagüey, Cuba, 1963), su entrenador, que me cuenta su entrenamiento.

R. G. F.: Hola Luka Nicolás. Un placer entrevistarte de nuevo un año después de hacerlo antes de un campeonato de Andalucía que disputabas en Sevilla. Entonces querías llegar a ser oro, pero no es tan sencillo y no pudo ser, cosa que has logrado ahora. Medalla de oro en el Campeonato Andaluz de "Formas de Boxeo" 2023 en Carmona (Sevilla). El que la persigue, la consigue, merecido premio. ¡Enhorabuena!

Luka Nicolás: Hola Rubén. La verdad que tenía ganas de esta entrevista. Así es. El año pasado no pudo ser, pero este año si que lo he conseguido, quería ser campeón de Andalucía y ya lo soy. Siempre intento ser el mejor y para eso tengo que entrenar mucho y con los mejores.

R. G. F.: ¿Sientes el cariño de tus compañeros?

Luka Nicolás: Si te digo la verdad, no. De mi antiguo club (el Club Lola Boxing) me han felicitado muy pocos, creo que solamente dos o tres compañeros. Ni siquiera lo ha hecho Lola Martínez, mi exentrenadora, con la que me he preparado durante dos años y medio. En las redes sociales no ha publicado ninguna foto juntos, y eso que tanto me decía que me adoraba y que me quería. Ni siquiera me ha mencionado en sus post. Sólo tengo siete años y no puedo entender su actitud y comportamiento hacia mí... pero yo seguiré haciendo boxeo.

R. G. F.: Empezaste con Lola Martínez y ahora entrenas con Pablo Agustín Rojas, una gloria deportiva del boxeo en Jatibonico (Cuba) y medalla de bronce en el Mundial de Berlín de 1995. ¿Qué te ha aportado tu nuevo entrenador, Pablo Agustín? ¿Y cómo son los entrenamientos con él?

Luka Nicolás: Pablo Agustín Rojas ha sido un gran boxeador cubano con más de cuatrocientos combates con la Selección Cubana, con la que ganó muchos campeonatos y un bronce mundial. En Internet aparecen publicados todos sus logros. Como entrenador es fulminante y muy exigente. Los entrenamientos con él son muy duros, aunque necesarios para conseguir objetivos. Desde que estoy con él he ganado todos los campeonatos en los que me he presentado.

R. G. F.: ¿Quiénes son tus patrocinadores? ¿Y a qué club perteneces en este momento?

Luka Nicolás: Mis actuales patrocinadores son: el Ayuntamiento de Níjar, Agro San Isidro, Transperegyl S. L., Filasol - Instalaciones Solares Fotovoltaicas y Restaurante & Asador Luka (que es el restaurante de mis padres). Ahora estoy con la Escuela de Boxeo Rafael Lozano de Cerro Muriano (Córdoba), y entreno en el gimnasio Gym Olimpo Line Fitness de San Isidro (Níjar, Almería) (donde yo vivo).

R. G. F.: Nada más y nada menos que cuatro medallas de oro en un solo campeonato. Cuéntame cómo ha sido tu experiencia en el Campeonato de España de Formas de Boxeo Olímpico en Edad Escolar 2023, llevado a cabo en Logroño (La Rioja) y en el que participaste durante los días 26 al 30 de abril. Supongo que estarás contentísimo, pues lo que has conseguido no es fácil, y además se nota que has entrenado duro.

Luka Nicolás: Así es, cuatro oros. He ganado medallas de oro en las tres modalidades en las que competido, que son: comba, sombra y manoplas, y por consiguiente la medalla de oro de campeón absoluto. Estoy súper contento por haber dejado a mi comarca de Níjar y a mi provincia en lo más alto del podio.

R. G. F.: ¿De mayor quieres ser como Canelo Álvarez o Mike Tyson?

Luka Nicolás: De mayor me gustaría ser como nuestro doble medallista olímpico y actual seleccionador de la Real Federación Española de Boxeo, Rafael Lozano, que he tenido la oportunidad de conocerlo y de entrenar con él. Canelo y Tyson me encantan, pero Rafael Lozano es el más grande del boxeo español.

R. G. F.: ¿Qué te gusta más el boxeo o el kickboxing?

Luka Nicolás: El boxeo es mi pasión, yo creo que he nacido para ser boxeador. Me gusta también el kickboxing. Pero sobre todo me gusta el ambiente y el compañerismo que se vive en el FF Team Almería, el club donde entreno kickboxing. El entrenador, Francisco Flores, nos trata a todos por igual porque para él todos somos atletas "con o sin medalla".

R. G. F.: ¿Ahora mismo hay algún campeonato a la vista?

Luka Nicolás: En principio, el campeonato de España con la Selección Andaluza de Kickboxing, que será llevado a cabo en el mes de junio en Guadalajara.

R. G. F.: Imagino que ahora estudias segundo de Primaria en el colegio Agave de Huércal de Almería. ¿Cómo te va en la escuela?

Luka Nicolás: Sí, estoy en segundo de Primaria y la verdad que me va bastante bien por ahora.

R. G. F.: Respecto a tus compañeros de colegio, ¿saben de tu faceta como pequeño atleta? ¿Qué te dicen?

Luka Nicolás: Tanto mis compañeros de clase como mi seño me han estado apoyando siempre, me felicitan y me dicen que siga adelante. En el grupo de WhatsApp de los padres mis compañeros me envían muchos audios.

R. G. F.: ¿Les recomiendas practicar este deporte? ¿Por qué?

Luka Nicolás: ¡Claro que sí! El boxeo es un deporte muy completo, de hecho el que lo practica no lo puede abandonar jamás.

R. G. F.: ¿Y no te da miedo pensar que, cuando cumplas los 11 años de edad, te subirás a un ring por primera vez para pegarte con otro?

Luka Nicolás: No. Estoy muy ansioso por que llegue ese día. Será en 2026. Tengo que tener cumplidos los 11 años ese mismo año para poder subir al ring a competir.

R. G. F.: ¿Qué te gusta hacer para divertirte?

Luka Nicolás: Aparte de entrenar, jugar en el parque con la pelota, jugar a la Play un poco y también estar con mi hermanita de cinco meses.

R. G. F.: ¿Cuáles son tus películas favoritas de boxeo? ¿Y de otros géneros?

Luka Nicolás: Las películas de las sagas de Creed y de Rocky (que son las que he visto). Y de otros géneros, me gustan sobre todo las de superhéroes.

R. G. F.: ¿Has visto Ali (2001) de Michael Mann, una película sobre la leyenda del deporte Muhammad Ali, interpretado por Will Smith?

Luka Nicolás: No la he visto, pero sí sé bastante sobre el gran Muhammad Ali.

R. G. F.: ¿Cuáles son tus juguetes favoritos?

Luka Nicolás: Los cromos de fútbol y las cartas de Pokémon.

R. G. F.: ¿Y el mejor plato de comida que te preparan tus padres?

Luka Nicolás: Las patatas fritas con hamburguesas.

R. G. F.: Si te encontraras una lámpara de un genio mágico, ¿cuáles serían tus tres deseos?

Luka Nicolás: Tengo muchos deseos y sueños, pero mi padre dice que para que éstos se cumplan hay que luchar por ellos: entrenando, estudiando y trabajando mucho. Sólo pediría un deseo, que mis padres vivan eternamente.

R. G. F.: Las últimas preguntas son para ti Pablo Agustín, para que me hables del entrenamiento de Luka Nicolás y su mayor logro boxístico sin duda, conseguir cuatro medallas de oro en el Nacional de Boxeo en edad escolar. ¿Cómo es Luka Nicolás en los entrenamientos?

Pablo Agustín: Luka Nicolás es un niño con mucho talento y eso es un regalo de Dios. Yo sólo le enseño lo que muy bien aprendí en Cuba, le transmito mis experiencias y él capta todo muy rápido.

R. G. F.: ¿Qué cualidades tiene Luka Nicolás?

Pablo Agustín: Para mí tiene dos de las cualidades más importantes que puede tener una persona para lograr el éxito tanto en el deporte como en la vida: la primera es la disciplina y la segunda la entrega. A este respecto, Luka Nicolás se porta como una persona de mayor edad. Y luego, encima de esto, tiene actitud de boxeador.

R. G. F.: ¿Quién trabaja más en el gimnasio, él o tú?

Pablo Agustín: El trabajo de entrenador-atleta tiene que compaginarse. Yo le enseño y él se entrega al máximo, dando cada uno lo mejor de sí.

R. G. F.: Cuéntame tu experiencia con Luka Nicolás y cómo habéis vivido el campeonato nacional de Logroño.

Pablo Agustín: Esta experiencia como entrenador suyo para mí es única. Cuando le conocí me dijo que quería ser un campeón y eso me impactó bastante. Al verle tan pequeño y con tanta decisión en la competición, me llenó de una inmensa alegría. Es tal la emoción que no tengo palabras para describirla.

R. G. F.: ¿Le auguras un futuro prometedor?

Pablo Agustín: Con estos excelentes resultados obtenidos en Logroño con tan corta edad quién diría que no, pero tenemos que esperar a ver qué pasa en el futuro. Con esa disciplina y entrega debe ser un gran campeón.