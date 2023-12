Òscar Moreno: "Dentro de AFAL, Masats y Siquier fueron los fotógrafos más aventajados"

Òscar Moreno Andrés (Vilanova i la Geltrú, Barcelona, 1975) es el creador de REC Videoproduccions, S. C. P., junto a Xavier Baig, productora audiovisual barcelonesa al frente del documental El ojo irónico que el pasado 28 de noviembre por la tarde presentó en la Biblioteca Villaespesa de Almería, dentro del ciclo “Primer Plano”, coincidiendo con la exposición que hay ahora en el CAF sobre Ramón Masats, “Ramón Masats. Visit Spain”. Se trata del documental que repasa la vida de este brillante fotógrafo, probablemente el más conocido de su generación, en el que Óscar ejerce como guionista y productor ejecutivo. Aproveché el día posterior a la presentación del documental para verle y conocer su trabajo como productor, y que me contara más detalles sobre su recorrido en su productora y los últimos proyectos que tienen desarrollados. Por cierto, Óscar es descendiente de almerienses (de Zurgena), por parte de madre y abuela.

R. G. F.: Óscar, ¿cómo surgió la idea de crear REC Videoproduccions?

Óscar: Mi compañero Xavier Baig y yo empezamos grabando bodas de forma individual los fines de semana. Yo trabajaba entre semana en otra empresa. Adopté una perra, y un día cuando paseaba por donde vivo, en Vilanova i la Geltrú, conocí a un tipo que parecía un vagabundo. Entablé amistad con él. Cada día me contaba su vida: fue yonki, atracador de bancos, traficante de drogas, tenía SIDA, tuberculosis, cáncer de huesos, etc. Lo que me atrajo de él fue su inteligencia. Si hubiera sido un carpintero, habría sido un gran carpintero; si hubiera sido un matemático, habría sido un excelente matemático; y así seguiría y seguiría... Además, era una persona muy carismática. Un día le propuse hacer un documental sobre su vida, para plasmar audiovisualmente todo lo que me había explicado a lo largo de dos años mientras paseábamos a nuestros perros en un parque. Me dijo que sí, que estaba a mi disposición. Se lo expliqué a Xavier y le pareció bien y entre los dos tiramos para adelante. Estuvimos seis meses grabando con Toni Iglesias, ese era su nombre y primer apellido, y cada x días íbamos a filmar su casa, sus amigos íntimos, sus ingresos en el hospital, y al cabo de ese tiempo, un fin de semana mientras grababa una boda, me llamó Julio, un amigo de Toni y me dijo que lo acababa de encontrar muerto en su casa. Grabamos sus últimos seis meses de vida y en ese tiempo el repasaba todas sus vivencias a lo largo de cincuenta años. Acabamos el documental y lo enviamos a festivales de cine, y para nuestra sorpresa fue seleccionado en más de 20 festivales de todo el mundo. Ese fue nuestro primer documental, Hoy el día se repite diferente (2007), y a partir de ahí es cuando ya empezamos a trabajar para televisión y a hacer documentales cinematográficos, dejando las bodas para siempre. Así surgió REC Videoproduccions, la productora de Xavier y mía. Aunque básicamente el equipo de trabajo somos nosotros dos y Jordi Rovira.

R. G. F.: ¿Qué fue lo siguiente que hicisteis?

Óscar: Lo siguiente que hicimos fue formar parte del equipo de guión y realización de una serie documental para TV3 de Cataluña sobre la vida en las cárceles catalanas. Durante un año estuvimos rodando en diferentes prisiones alrededor de la geografía catalana. Así nació el documental En la cárcel (2008), de los directores Francesc Escribano y Helena Rodríguez, que consta de 7 capítulos con diferentes historias de hombres y mujeres presos y de su vida en la cárcel. Después de esto realizamos un documental sobre el mercado de los Encantes de Barcelona, que se titula Sinfonía de mercado. Y luego el documental Joana Biarnés, una entre todos (2015), dirigido por Jordi Rovira y un servidor, que es el documental en el que descubrimos al gran público la vida y obra de la primera fotoperiodista española, Joana Biarnés. El documental fue un éxito.

R. G. F.: ¿Y qué vino después de Joana Biarnés, una entre todos?

Óscar: Luego vino el del famoso humorista Eugenio, titulado con el mismo nombre, Eugenio (Jordi Rovira y Xavier Baig, 2018), un documental que a día de hoy ya tiene más de 2 millones de espectadores entre RTVE, Movistar Plus+, Televisión de Cataluña, Amazon Prime Video y Filmin. Estuvo en cartelera de cines durante dos meses en toda España. Y más tarde llegó Raphael, desde Rusia con amor (Xavier Baig y Jordi Rovira, 2020), un documental en el que yo mismo escribí el guión junto a Jordi. Este documental explora el fenómeno de masas que se produjo en la Unión Soviética en los años 70 por el cantante español Raphael. Prácticamente él fue el único artista internacional que logró pasar el Telón de Acero y realizar giras en la Unión Soviética. Fue coproducido por RTVE, con la participación de Movistar Plus+.

R. G. F.: Por favor, háblame de la serie Detrás del instante (Xavier Baig y Jordi Rovira, 2020-2022), en la que tú también coescribes el guión junto a Jordi.

Óscar: Para RTVE realizamos y producimos la serie documental sobre fotografía Detrás del instante, que está compuesta por 3 temporadas de 13 capítulos cada una, sumando un total de unos 39 capítulos. Son capítulos monográficos sobre fotógrafos y fotógrafas españolas.

R. G. F.: En el mes de septiembre recibí un e-mail tuyo en el que me pedías que te pusiera en contacto con el afamado exboxeador almeriense José Antonio Gálvez Gálvez, porque yo le había hecho una entrevista a él para este periódico y tú no sabías como localizarle. Me decías que estabas preparando un documental sobre José Manuel Urtain y que querías grabar en casa de Gálvez...

Óscar: Efectivamente. Antes que nada, te doy las gracias por haberme pasado el teléfono de su hijo. Vine a Almería, como sabes, porque el pasado día 28 de noviembre presenté El ojo irónico en la Biblioteca Villaespesa, pero también para entrevistar a José Antonio Gálvez en su propia finca, porque él peleó cinco veces con Urtain entre los años 1975 y 1976. Este documental tenemos previsto estrenarlo a inicios de 2025.

R. G. F.: ¿El ojo irónico (también dirigido por Xavier Baig y Jordi Rovira, en 2023) es lo último que habéis hecho con RTVE? ¿Qué rostros conocidos se pueden ver en este documental?

Óscar: Sí, es lo último que hemos hecho. Es un documental sobre la vida y obra del fotógrafo Ramón Masats que, para mí a nivel personal, es el mejor fotógrafo español del siglo XX. En él se pueden ver a personas notorias como Juan María Rodríguez (el director del Instituto Andaluz del Cine y la Fotografía), Laura Terré, Chema Conesa, Juan Manuel Castro Prieto o Ernesto Valverde (el entrenador del Athletic de Bilbao y también fotógrafo), incluso al popular seminarista que hace de portero en la famosa fotografía de Masats, entre otras.

R. G. F.: Juan María Rodríguez dice en este documental que, si Ramón hubiese ingresado en Magnum, la historia de España hubiera sido otra. ¿Tú también lo crees así?

Óscar: Ramón Masats intentó ingresar en la agencia Magnum, pero al final no pudo. Yo creo que sí, que Juan María tiene razón en eso. Ramón forma parte del grupo de fotógrafos que renovaron la fotografía española a mediados de los 50. Ese grupo de fotógrafos fue aglutinado desde Almería gracias a Carlos Pérez Siquier y a José María Artero a través de la revista AFAL. Para mí, Ramón era el más aventajado y talentoso como fotógrafo junto a Siquier, a quién tengo un cariño especial. A Siquier le dedicamos el primer capítulo de la serie Detrás del instante. Mis compañeros de la productora y yo estuvimos dos días con Carlos en su propio museo de Olula del Río y cuando terminamos de montar el capítulo, antes de enviarlo a la televisión yo se lo envié a él para que lo revisara. Al día siguiente me llamó por teléfono y estaba emocionado porque le había gustado mucho. Me comentó que había sido el mejor documental que se había hecho sobre su persona y obra.

R. G. F.: Para terminar con la entrevista. ¿De qué va Víctimas dobles (2023)?

Óscar: Víctimas dobles es un trabajo de investigación periodístico producido y realizado para Televisión de Cataluña, que trata sobre el calvario de ser víctima de la violencia terrorista en España.