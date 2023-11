Entrevista al actor Miguel Morales: “Mi papel más importante ha sido en el filme 'No pases de largo'”

Puntual a nuestra cita en la puerta del IKEA de la ciudad donde nació y se crió, aparece Miguel Morales Márquez. Actor y figurante almeriense que lleva siete años dedicándose a su pasión: la interpretación. Empezó de manera tardía en el mundo del cine, aunque ya ha participado en más de 60 producciones audiovisuales, entre ellas las películas Jesús de Nazaret (Rafa Lara, 2019), Wonder Woman 1984 (Patty Jenkins, 2020) y Licantropía (Nieves Gómez, 2023); y las series de televisión Juego de tronos (6º temporada, Mark Mylod y Alex Graves, 2016), Black Mirror (4º temporada, Charlie Brooker, 2017) y La casa del dragón (1º temporada, Ryan Condal, 2022). Ha trabajado junto a actores de la talla de Ethan McDowell o José Coronado, y actualmente es colaborador ocasional en la Escuela de Imagen y Sonido de Almería (EISO). También actúa asiduamente en recreaciones históricas del Oeste. La entrevista y sesión de retratos tienen lugar en el interior de la tienda, en una zona muy confortable con sofás y mesas. Entramos a las 18:30 horas de la tarde y salimos a las 22:00 horas de la noche, tras una larga y amena conversación.

R. G. F.: Cuéntame un poco sobre ti.

Miguel: Soy celador sanitario, profesión que compagino con mi vida actoral. Tengo 52 años, estoy casado y tengo una hija de 13 años, Celia, con la que comparto mis inquietudes cinéfilas. Me considero una persona amable y respetuosa con todo el mundo y me gusta estar rodeado de mis semejantes porque eso me enriquece.

R. G. F.: ¿Cuál fue tu primera actuación en una producción audiovisual?

Miguel: Mi primera actuación fue en el año 2016 en el rodaje de un capítulo de la sexta temporada de la serie Juego de Tronos, donde yo interpreté a uno de los hijos de la Arpía. En dicho rodaje habíamos unas 150 personas entre especialistas, caballistas y figurantes. Me pareció espectacular el trasiego de todo tipo de técnicos que trabajaban de manera sincronizada y organizada.

R. G. F.: ¿Y la segunda?

Miguel: En el cortometraje titulado La niña (2017), dirigido por el cineasta almeriense Gaspar López. Aquí me ofrecieron mi primer guión como actor secundario. El corto fue rodado en un invierno con nieve y mucho frío en la Sierra de los Filabres, en Macael. Interpreto a un médico rural que desempeña su labor en unas aldeas de la provincia de Jaén en plena posguerra.

R. G. F.: ¿Qué vino después de La niña?

Miguel: Mi segundo corto fue un wéstern, Donde nacen las leyendas (dirigido por Javier Ramírez), que fue rodado en el año 2017 en los poblados de Oasys MiniHollywood y Fort Bravo – Texas Hollywood. En este filme yo soy el actor principal, por lo que no tuve más remedio que aprender a montar a caballo.

R. G. F.: ¿Cómo surgió tu participación en Juan Apóstol, el más amado?

Miguel: En 2016 vino a Almería una productora mexicana para rodar una película bíblica, Juan Apóstol, el más amado y, por suerte, yo participé en ella. En este rodaje conocí a gente maravillosa que desde entonces somos amigos y seguimos viéndonos, en especial a Leo “el Argentino” (que fue el coordinador del casting de la película). Gracias a él he continuado en este mundo tan mágico como lo es el del cine, que a veces ofrece días muy malos y otros muy buenos, pero que con el apoyo de los buenos amigos en los rodajes todo cambia a mejor. Después de mi participación en este largometraje no he parado de trabajar, tanto en películas como en cortos y spots publicitarios de todo tipo.

R. G. F.: Tienes una escena en Wonder Woman 1984.

Miguel: En el rodaje de esta película hago una figuración especial, en una escena con multitud de gente en la falda de la Alcazaba de Almería. Mi personaje es un cámara reportero. Cabe decir que estuve actuando muy cerca de los actores principales.

R. G. F.: ¿Y qué me puedes decir de tu aparición en Licantropía?

Miguel: Licantropía es un largometraje de género terror de Nieves Gómez, en el que tuve el placer de compartir escena una vez más con mi amiga y compañera de trabajo Terry Bordiú (nombre artístico de la actriz almeriense María del Mar Terriza Requena). En dicha aparición yo manejo una carreta llevada por un solo caballo.

R. G. F.: Tu papel más destacado como actor de cine.

Miguel: Mi papel más importante ha sido en el cortometraje No pases de largo (Diego Pérez Cano, 2022). Aquí yo soy el actor principal. Mi personaje no tiene nombre, es una persona anónima, que puede ser cualquiera, cualquier hombre o mujer que haya estado en lo más alto de la vida, un hombre o mujer de éxito, distinguido/a, y que luego por circunstancias de la vida se encuentra sin nada, sin dinero, sin familia, sin poder y deambulando por el mundo, comiendo de la basura, marginado/a. Esta obra dramática es un ejemplo de lo que puede pasar realmente y tiene un mensaje muy humanitario, por ello me resulta especialmente interesante.

R. G. F.: ¿Cuáles han sido las películas más difíciles en las que has trabajado y cómo superaste los obstáculos durante su realización?

Miguel: Las películas The Sisters Brothers (Jacques Audiard, 2018) y El interrogatorio (Diego Pérez Cano, 2023). En la primera porque tuve que actuar completamente desnudo, en una escena íntima en la que cinco hombres y cinco mujeres recreábamos una orgía en un burdel wéstern. Gracias a la confianza y el respeto de los compañeros y compañeras, que por cierto ya nos conocíamos, superamos el obstáculo de estar sin ropa tocándonos, gimiendo y fingiendo el acto sexual. Y en la otra porque tuve que besar en la boca a Terry Bordiú, que hacía el papel de mi esposa en la película.

R. G. F.: ¿Y el rodaje más divertido?

Miguel: El rodaje más divertido en el que he trabajado ha sido sin duda, en el segundo capítulo de la miniserie de televisión Veneno (2020), dirigido por la pareja Javier Calco y Javier Ambrossi. Rodamos en Las Negras (Níjar) una escena en la que teníamos que recrear un ambiente de feria de los años 70, yo hacía de feriante, y había muchas risas entre los compañeros y compañeras. Los creadores, “Los Javis”, se divertían mucho en el rodaje. Estábamos todos con risas, nos lo pasamos muy bien.

R. G. F.: Has trabajado junto a profesionales de la talla de Ethan McDowell, José Coronado, Petra Martínez (conocida por su papel de Fina en la serie La que se avecina) o María León.

Miguel: Sí. Yo hice de figurante en una escena especial en The Bounty Killer (Chip Baker, 2018). Ethan, el protagonista, era una persona muy campechana y simpática. Nos traía a mí y al resto de figurantes agua para beber, se hacía fotos con nosotros, incluso un día comimos paella todos juntos. Por otro lado, en Cerrar los Ojos (Víctor Erice, 2023), tuve la oportunidad de trabajar con José Coronado, Petra Martínez y María León, con quienes también tengo fotos de recuerdo.

R. G. F.: ¿Qué proyecto reciente tienes en estreno?

Miguel: Este mes en Netflix se ha estrenado la serie Romancero, en la que, bajo la dirección de Tomás Peña, hago un acting de especialista. Mi personaje muere en el interior de un coche, por el impacto recibido de varias flechas de ballesta que atraviesan el cristal.

R. G. F.: ¿Y cómo surgió la posibilidad de formar parte del spot Almería, donde el cine se vive (2023) del área de Promoción, Ciudad y Comercio del Ayuntamiento de Almería?

Miguel: Luis Sánchez, director de cine almeriense, se puso en contacto conmigo porque yo encajaba en el perfil de padre de familia que él buscaba para el spot. Hablamos y acepté. Tuve un papel en el que no había guión y se rodó en tres días en localizaciones tan emblemáticas de Almería como la Alcazaba, las Salinas de Cabo de Gata y la plaza de la Catedral.

R. G. F.: ¿Tienes alguna anécdota curiosa con algún director?

Miguel: Después de un casting muy selectivo y una prueba de vestuario muy detallista y perfeccionista, el día del rodaje del wéstern Extraña forma de vida (2023), los figurantes que habíamos sido seleccionados para el corto (éramos unas 15 o 16 personas) finalmente no actuamos por exigencias del director, Pedro Almodóvar. Y, aunque todos cobramos, esto no es lo que nos gusta a los que trabajamos en el cine, porque lo que realmente nos mueve es poder participar para posteriormente vernos en pantalla.

R. G. F.: ¿Con qué actrices o actores almerienses volverías a rodar una película?

Miguel: Con Carmen Martínez García, Terry Bordiú, Antonio Saldaña Fornieles y Óscar Mullor (Óscar Hollywood).

R. G. F.: ¿Qué hechas en falta en el cine almeriense?

Miguel: La falta de apoyo al cine en Almería. Las instituciones de la provincia deberían ayudar a nuestros cineastas, actores, técnicos, etc. Ahora, hay películas nuevas de cineastas almerienses que están recibiendo importantes premios en festivales de otras ciudades, y en esta última edición de FICAL 2023 (el Festival Internacional de Cine de Almería) no han sido ni seleccionadas.

R. G. F.: ¿Hay alguien a quien quieras agradecer algo?

Miguel: Quiero agradecer expresamente a Leonardo Giménez, buen amigo mío y propietario de Armería Leonardo, que me haya metido en este maravilloso mundo del wéstern. Él organiza desde hace muchos años las recreaciones históricas de Oeste “Old West History” en Tabernas, y como en cada edición, el vestuario y atrezzo sale de su local. Leonardo siempre colabora desinteresadamente con el mundo audiovisual y teatral de Almería.