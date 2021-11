Entrevista a un actor y figurante de cine

Antonio Jesús Saldaña Fornieles nació en Almería el 1 de mayo de 1965. Está felizmente casado desde hace 26 años y tiene dos maravillosos hijos. Él es oficial de primera y toda su vida se ha dedicado a la reparación y creación de joyas en su propio taller familiar: Joyería Callejón, S. L. Además es actor y figurante profesional, aunque no vive de ello, no porque no quiera, según asegura, sino porque es difícil ganarse la vida en este oficio, pues no hay un sueldo fijo. Dentro del cine ha ejercido de figurante, figurante especial, actor de pequeña parte y actor principal. Más que un trabajo, para él es una pasión de la que disfruta a sus 56 años de edad, demostrando que se encuentra en uno de sus mejores momentos en su carrera artística, y haciendo lo que más le gusta: el séptimo arte. Hasta la fecha ha participado en cerca de un centenar de rodajes, lo que lo convierte en uno de los artistas cinematográficos almerienses más prolíficos del momento. Como actor, destaca su participación en la serie de Televisión Española Servir y proteger. Gran amante del wéstern, ha actuado en diversas producciones en la provincia de Almería. Antonio Saldaña, como es conocido, se define a sí mismo como un hombre "tranquilo, tolerante y cuando hace falta, divertido".

‒¿Antonio Jesús dónde aprendiste a interpretar? ¿Y cuándo y cómo te introdujiste en el mundo del cine?

‒Hice un curso de dirección e interpretación en la escuela de cine "32 Historias" e inicié mi carrera en el mundo del cine en el año 2015, formando parte de la figuración de la conocida serie de televisión estadounidense Juego de Tronos, en Almería

‒¿Tienes algún familiar que también sea o haya sido actor/figurante?

‒Si, en la década de los 70 mi cuñado Emilio estuvo un tiempo haciendo figuración

‒Haz un breve resumen de los largometrajes, cortometrajes, videoclips o series en los que has trabajado como actor u otra profesión distinta

‒Como actor he trabajado en series de TV como Dos vidas (Josep Cister Rubio ‒creador‒, 2021), Toy Boy (César Benítez, Juan Carlos Cueto y Rocío Martínez Llano, 2019-...), Servir y proteger (Tirso Calero ‒creador‒, 2017-...), Alta Mar (Ramón Campos y Gema R. Neira ‒creadores‒, 2019-2020), El Cid (Luis Arranz y José Velasco ‒creadores‒, 2020-...) o Inés del alma mía (Alejandro Bazzano y Nicolás Acuña, 2020). También he sido actor protagonista en el videoclip musical Utican, tercer single del cantautor galés Ali Lacey, que en 2012 creó "Novo Amor", su proyecto personal musical de folk-pop inglés. Como figurante he participado en los largometrajes Dolor y gloria (Pedro Almodóvar, 2019), Mientras dure la guerra (Alejandro Amenábar, 2019), Way Down (Jaume Balagueró, 2021) y Wonder Woman 1984 (Patty Jenkins, 2020); y en las series Juego de Tronos (David Benioff y D. B. Weiss ‒creadores‒, 2011/2019), Cellule de crise (Jacob Berger, 2020) y Jerusalem (Rick López, 2020). La última serie en la que he actuado ha sido Jaguar (2021-...), de los mencionados creadores Ramón Campos y Gema R. Neira. Un drama que nos sumerge en la década de 1960, tras la Segunda Guerra Mundial, tiempos difíciles en que los nazis no han dejado de ser una amenaza y España se convierte en el hogar de cientos de supervivientes del campo de Mauthausen. Aquí hago de figuración especial

‒¿En qué producciones de género wéstern has participado?

‒En Almería he participado en películas y series de estilo wéstern como The Bounty Killer (Chip Baker, 2018), That Dirty Black Bag (Mauro Aragoni ‒creador‒, 2021-...), My Name is Thomas (Terence Hill, 2018) y Joséphine, ange gardien (Laurent Chouchan, Philippe Niang y Michel Lengliney ‒creadores‒, 1997-...). También en el spot de ŠKODA titulado Los Cowboys del desierto (Eva Santos, 2017), rodado en Tabernas

‒Si tienes alguna anécdota divertida, curiosa y, por qué no, rara en algún rodaje, cuéntamela

‒Pues por ejemplo en Valencia, cuando participé en la miniserie Parany (de 2018) del director Juan Luis Iborra, sobre la Guerra Civil Española, haciendo el papel de muerto me quedé completamente dormido. Y resulta que en cuanto terminé, me buscó el director para felicitarme. Por lo visto parece ser que lo había hecho muy bien el papel de muerto (sonríe irónicamente). Otra situación que encontré divertida y peculiar ocurrió cuando en pleno rodaje de Dolor y Gloria Almodóvar tuvo una pequeña trifulca con Penélope Cruz sobre cómo hacer una secuencia, y en ese mismo momento yo me encontraba en medio de los dos. Fue embarazoso pero a la vez gracioso. Al final se salió con la suya Almodóvar. ¡Cómo no! (sonríe). Y una anécdota curiosa que recuerdo con agrado, fue el día que canté el himno de la Legión Española junto a Amenábar, en su película Mientras dure la guerra

‒¿Cómo fue trabajar con un director tan prestigioso como Pedro Almodóvar?

‒Almodóvar es muy dinámico, es una persona muy activa y con muchas ganas de hacer cosas. Es lo que yo vi y lo que él me transmitía en aquel momento. Fue una experiencia muy positiva para mí

‒¿Quiénes son tus referentes en la actuación?

‒José Sacristán me encanta, he trabajado con él en Alta Mar, y para mi es un grande del cine español. Y del extranjero, Sean Connery, que lo sigo desde niño

‒¿Te interesa más el reconocimiento de la crítica o del público?

‒El público es quien me anima a seguir adelante, es quien me llena

‒¿Tienes algún proyecto actual o de futuro?

‒Actualmente trabajo en dos proyectos:en El interrogatorio, de Diego Pérez Cano, una cinta basada en la posguerra civil en Almería; y en La última cacería, un cortometraje de terror dirigido por David González García. También sobre marzo de 2022 dará comienzo el rodaje de un videoclip en el que yo seré uno de los personajes principales. Hablo de un proyecto audiovisual en ciernes del autor almeriense Fran García, y que estará basado en uno de los anexos de la historia de su última y exitosa novela titulada La embajada del diablo. La artista más destacada de esta filmación será la conocida cantante internacional nacida en Barcelona KU Minerva, voz del tema "Estoy llorando por ti". El videoclip se grabará en la provincia de Almería. Por otro lado, el pasado miércoles 24 de noviembre en el Auditorio Maestro Padilla dentro de la programación de FICAL 2021, fue presentado el primer teaser del largometraje Un nuevo renacer, del director Freddy Novillo y en el que participamos muchos actores almerienses, entre los que yo me encuentro. La película es un musical y está basada en la vida de Concha Robles, una conocida actriz almeriense de principios del siglo XX que acabó asesinada sobre el escenario.