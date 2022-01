Entrevista a una actriz y figurante de cine

Laura Felices Martínez nació en Almería el 23 de enero de 1969. Por aquel entonces sus padres vivían en Benahadux, donde pasó sus primeros 9 años creciendo en este agradable lugar. En 1993 se casó y estuvo viviendo en Lorca (Murcia), divorciándose en 2010, y volviendo a Almería. Tuvieron una hija que murió en la infancia, con tan sólo 10 añitos. Hizo un módulo de Técnico Administrativo y estando haciendo las prácticas comenzó a trabajar con Rosa Caparrós en La Jaula, un comercio de moda donde conoció a Miguel Ángel Castillo, un cineasta almeriense con el que posteriormente trabajó en tres de sus películas; así comenzó su carrera como actriz de reparto, aunque mucho antes ya había trabajado como figurante y actriz de pequeñas partes en varias producciones audiovisuales con otros directores. Este año 2021 ha recibido el premio como mejor actriz de soporte por su interpretación en la película Prácticas sin retorno del mencionado director en el DRUK International Film Festival (DIFF). La actriz se considera una apasionada del cine y la interpretación, a la que se entrega con profesionalidad y en cuerpo y alma. Tiene una especial debilidad por el wéstern, pero toca todos los géneros cinematográficos habidos y por haber.

R. G. F.: ¿Quién es Laura Felices?, ¿cómo te definirías a ti misma?

Laura: Me considero una persona generosa, amable y con capacidad de escucha. Además soy una mujer que disfruta de los pequeños placeres de la vida, familiar y soñadora. Durante un tiempo fui voluntaria de Cruz Roja Española porque me gusta tender la mano a la gente que lo necesita. Ayudando a otros me ayudé a mí misma.

R. G. F.: ¿De dónde viene tu interés por el séptimo arte? ¿Y por el género wéstern?

Laura: La verdad es que no sabría decirte de donde viene porque en mi familia no hay nadie que se haya dedicado a esto, aunque a mi hermana mayor (somos seis hermanos) también le apasiona el cine, al igual que a mí. A mi abuelo le entusiasmaba el spaghetti western y me lo transmitió.

R. G. F.: ¿Cuándo comenzaste en el mundo del cine?

Laura: Tuve mi primer trabajo como actriz de pequeña parte y figurante con Exodus: Dioses y reyes (Ridley Scott, 2014).

R. G. F.: Como dices has participado en el rodaje de una gran producción internacional, la película Exodus: Dioses y reyes, en la que compartes pantalla con Christian Bale, Joel Edgerton, Sigourney Weaver,... entre otros actores importantes. Cuéntame, ¿qué papel o escena interpretas en esta película?

Laura: Trabajé de figurante durante el rodaje en el set de Sierra Alhamilla. Y me seleccionaron para una pequeña parte, para la escena de "la muerte del primogénito", que fue grabada por el hijo de Ridley Scott, el cual me felicitó personalmente, y es que hicimos un solo ensayo y a la primera salió bien.

R. G. F.: ¿En qué películas, cortos y spots publicitarios has trabajado hasta la fecha? ¿Y en qué proyectos estás inmersa ahora mismo?

Laura: Como figurante de cine he trabajado en Exodus: Dioses y reyes (Ridley Scott, 2014); The State (Peter Kosminsky, 2017) (miniserie de televisión); también para Navarro Pasarela, en un spot publicitario de Mercedes-Benz (en mayo de 2018); en Jesús de Nazaret (Rafael Lara, 2019); Joséphine, ange gardien (Laurent Chouchan, Philippe Niang y otros creadores, 1997-...) (serie de televisión francesa); Der junge Häuptling Winnetou (Mike Marzuk, 2021); That Dirty Black Bag (Mauro Aragoni, creador, 2022-...) (serie de televisión); y en 1000 Zeilen (Michael Bully Herbig, 2021). Del mismo modo, he sido actriz de reparto para la productora Barcas Films S. L. del director almeriense Miguel Ángel Castillo García, participando en sus largometrajes Prácticas sin retorno (de 2016), Mariposas libres (2017) y Carpe Diem (2021). Como actriz de reparto también he actuado en el corto titulado Aqua Brava (2021), de José Manuel Olaya Muñoz; y actualmente estoy implicada en el rodaje de dos películas que se están rodando en Almería, Bendición. Sangre y nácar de Andrés Macho y Un sueño hecho realidad de Toni Carre. Además en Exodus: Dioses y reyes y en My Name is Thomas (Terence Hill, 2018) trabajé como actriz de pequeñas partes.

R. G. F.: ¿Has ganado algún premio como actriz?

Laura: Si, el de mejor actriz de soporte por mi interpretación en el largometraje Prácticas sin retorno de Miguel Ángel Castillo, premio que obtuve con su correspondiente certificado en el DRUK International Film Festival (DIFF) 2021, en Bután.

R. G. F.: ¿Es muy difícil vivir del cine? Cuéntame un poco cómo te ganas el pan que llevas a tu mesa.

Laura: Si, vivir del cine es muy complicado. En la actualidad trabajo de dependienta en la tienda de moda y complementos para la mujer Suitié, ubicada en la calle de las Tiendas (Almería). También poso de vez en cuando como modelo de fotografía y me saco un dinero extra.

R. G. F.: ¿Cómo te organizas para trabajar de dependienta y presentarte a castings de actriz o rodar al mismo tiempo?

Laura: Cuando la agencia malagueña Modexpor viene a grabar a Almería y necesitan un perfil como el mío me suelen llamar para los castings. Y gracias a mi jefa, Ana, que es un encanto de persona, puedo asistir a estos castings o acudir a los rodajes que tengo programados. Ella reorganiza su agenda para cubrirme los días que no puedo ir a la tienda y luego los recupero más adelante.

R. G. F.: ¿Cuál es la escena que más difícil te ha sido interpretar?

Laura: En The State me tuve que vestir con un niqab, una prenda que cubre todo el cuerpo a excepción de los ojos, en aquel momento sentí una pena enorme por esas mujeres que tienen que llevarlo puesto en la vida real.

R. G. F.: Nómbrame una película almeriense en la que querrías haber actuado.

Laura: Me hubiera gustado participar en Un nuevo renacer, del fallecido Freddy Novillo.

R. G. F.: ¿Hay algún proyecto futuro que tengas del que puedas hablarme?

Laura: Si, participaré como actriz de pequeña parte en el próximo cortometraje de género wéstern de Manuel José Olaya Muñoz, Infortunio, junto a un reparto de actores de lujo: Micky Molina y Pedro López, Álex Navarro (conocido por su participación en la serie Águila Roja) y José Varela, como actores principales. Yo interpretaré a una viuda que viaja con su hijo en una diligencia.

R. G. F.: ¿Cómo y cuándo conocistes al director Manuel José Olaya Muñoz? ¿Podrías decirme en qué producciones suyas has trabajado?

Laura: Coincidí con su primo en el rodaje de un spot publicitario en mayo de 2018, cuando este me contó que Olaya estaba rodando un corto, Arizona 1878. Una historia del Viejo Oeste. Estoy hablando de un cortometraje que hoy en día cuenta ya con 161 selecciones oficiales en distintos festivales y 125 premios internacionales, varios de ellos en Hollywood. Por aquel entonces me interesó mucho y como quería participar en su corto contacté con él, así le conocí. Aunque ya tenía cerrado el reparto de actores y me quedé fuera del proyecto. He trabajado con él en su corto Aqua Brava (2021), junto con Freddy Moyano, un actor y productor americano. Por cierto, la versión mejorada de este cortometraje que grabamos este verano en Oasys MiniHollywood se proyectará en breve en Arkansas, en los Scene Awards.

R. G. F.: ¿Cómo se encuentra actualmente el mundo del cine en Almería?

Laura: Desde que Ridley Scott vino a Almería el cine en la provincia vive una etapa de renacimiento de la producción cinematográfica. Aquí en nuestra tierra tenemos los escenarios y clima perfectos para la realización de cine.

R. G. F.: ¿Qué huella quieres dejar en este mundo?

Laura: Me encanta una frase de Bob Marley que dice: "No vivas para que tu presencia se note, sino para que tu ausencia se sienta".

R. G. F.: Para finalizar, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

Laura: Ir a la playa. Puedo decir que sin el mar me ahogo.